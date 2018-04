Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookról nem túl etikus módon beszerezhető személyes adatok ügyében kiadott két hazai szám rávilágít a közösségi oldal erejére: a Facebook pillanatok alatt képes sokat csinálni a kevésből.","shortLead":"A Facebookról nem túl etikus módon beszerezhető személyes adatok ügyében kiadott két hazai szám rávilágít a közösségi...","id":"20180405_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_erintett_magyar_felhasznalok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2f99d8-36ad-477c-861a-6a61024d59cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_erintett_magyar_felhasznalok_szama","timestamp":"2018. április. 05. 10:03","title":"Megjött a szám: 32 067 magyar felhasználót érint a nagy Facebook-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben megverheti a fideszes Csöbör Katalint. Mi a rosszabb, Orbán vagy Vona? Hogyan szavazzanak valakire, aki Gyurcsánynak is bilincset ígér? Nehéz dilemma ez. Videóriportunk a városról, ami annyira izgalmas, hogy a miniszterelnök kétszer is járt ott.","shortLead":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben...","id":"20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f466d2-3395-4a5d-b8c6-d54419ebcdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Gyurcsány Ferenc jelére várnak a miskolci DK-sok ahhoz, hogy átszavazzanak a jobbikosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ef7aba-8c15-4181-b49a-32ff8b052932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszaújvárosi választási bizottságtól kapott 2 millió forintos bírságot a nagyobbik kormánypárt.","shortLead":"A tiszaújvárosi választási bizottságtól kapott 2 millió forintos bírságot a nagyobbik kormánypárt.","id":"20180404_megbuntettek_a_fideszt_az_orban_plakatok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ef7aba-8c15-4181-b49a-32ff8b052932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc4f6f-70cf-4899-acd2-8e168e7e32c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_megbuntettek_a_fideszt_az_orban_plakatok_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 20:21","title":"Megbüntették a Fideszt az Orbán-plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","shortLead":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","id":"20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6960a0da-a11e-48d2-a942-d043a110bb1a","keywords":null,"link":"/sport/20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. április. 04. 17:51","title":"Meghalt a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt években. ","shortLead":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt...","id":"20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f05661-3bba-4658-a2f0-af3e04a8da60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"A madárinfluenza és a sertéspestis után itt az újabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu szerint egy volt helyettes államtitkárnak hozták létre a posztot. ","shortLead":"A 24.hu szerint egy volt helyettes államtitkárnak hozták létre a posztot. ","id":"20180405_Uj_zsiros_allas_var_betoltesre_a_Magyar_Kozutnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63f27f6-c464-417c-899b-ce133c27cf62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Uj_zsiros_allas_var_betoltesre_a_Magyar_Kozutnal","timestamp":"2018. április. 05. 14:16","title":"Új, zsíros állás vár betöltésre a Magyar Közútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02877833-6230-45cd-a8b2-52dc9f5d4e02","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy szaftos feminista vérbosszúra, Wes Anderson beszélő kutyás animációjára, a szerelmes szellemként létező Casey Affleckre és akár egy acélos ausztrál westernre is beülhetünk az idei, 25. Titanic Filmfesztiválon. Ezeket a filmeket ne hagyja ki, ha jól akar szórakozni!","shortLead":"Egy szaftos feminista vérbosszúra, Wes Anderson beszélő kutyás animációjára, a szerelmes szellemként létező Casey...","id":"20180404_Itt_rengeteg_ver_fog_folyni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02877833-6230-45cd-a8b2-52dc9f5d4e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe5309-dd05-4a1a-afce-b2f1b21b93be","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Itt_rengeteg_ver_fog_folyni","timestamp":"2018. április. 04. 20:15","title":"Itt rengeteg vér fog folyni – kezdődik a Titanic Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b73facb-e787-4caf-8653-c093db5f37d2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megnéztük és térképre raktuk, hol vannak az országban betöltetlen háziorvosi praxisok, illetve hol keresnek tanárokat. A betöltetlen állásokat jelző pöttyök ellepik az országot.","shortLead":"Megnéztük és térképre raktuk, hol vannak az országban betöltetlen háziorvosi praxisok, illetve hol keresnek tanárokat...","id":"20180406_Egyetlen_terkepen_az_orvos_es_tanarhiany_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b73facb-e787-4caf-8653-c093db5f37d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e291859b-dc30-433c-b11e-0d5ea0d0d926","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Egyetlen_terkepen_az_orvos_es_tanarhiany_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 06. 12:05","title":"Egyetlen térképen a magyar orvos- és tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]