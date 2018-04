Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is megoszthatunk egymással az alkalmazásban. És a videós tartalmak megosztása terén is történt előrelépés.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is...","id":"20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14033a-7c7e-4fe1-9f3a-27dc0ed68f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","timestamp":"2018. április. 04. 15:03","title":"Próbálja ki: remek új funkciót kapott a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a051b6c-ff9a-4dc6-a2cf-ccc3f5c981f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régen repülők, az utóbbi időkben pedig gyors autók használták a területet, amira hamarosan több száz család költözhet.","shortLead":"Régen repülők, az utóbbi időkben pedig gyors autók használták a területet, amira hamarosan több száz család költözhet.","id":"20180404_vege_a_top_gear_legendas_tesztpalyajanak_lakoparkot_epitenek_a_helyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a051b6c-ff9a-4dc6-a2cf-ccc3f5c981f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516cfc9-5381-4257-acfd-7417bff0e92a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_vege_a_top_gear_legendas_tesztpalyajanak_lakoparkot_epitenek_a_helyere","timestamp":"2018. április. 04. 14:22","title":"Vége a Top Gear legendás tesztpályájának: lakóparkot építenek a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak ettől a kezdeményezéstől.","shortLead":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak...","id":"20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78977240-00cd-4f36-94c9-b4e297eec9a1","keywords":null,"link":"/elet/20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","timestamp":"2018. április. 05. 11:28","title":"Furcsa, de van egy hely, ahol mindenki mindenkivel kedves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"","category":"vilag","description":"Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül. A magyarországi fejlemények az USA biztonságát is fenyegetik, Orbán ugyanis Putyin legfőbb európai szószólójává vált. Amerikának lépnie kell, de a külső segítség csak akkor lehet hatékony, ha a magyarok is változást akarnak – véli Thomas O. Melia volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül...","id":"20180404_A_magyarorszagi_demokraciadeficit_az_USAt_is_fenyegeti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258d602-8eb1-4038-8ac7-1f3803e9984c","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_magyarorszagi_demokraciadeficit_az_USAt_is_fenyegeti","timestamp":"2018. április. 04. 19:30","title":"A magyarországi demokráciadeficit az USA-t is fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646ddb52-4fb2-45f2-89ca-0c15d9532ce8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén először mutatkozik be az Autistic Art Alapítvány a VinCE Budapest Wine Show-n április 5. és 7. között. A Várkert Bazárban autizmussal élő fiatalok rajzai alapján készült címkék díszítik számos kiállító boros palackjait, amelyek a helyszínen megvásárolhatók. A limitált darabszámú palackok eladásából az alapítvány autistáknak fenntartott tíz lakóotthont támogat.","shortLead":"Idén először mutatkozik be az Autistic Art Alapítvány a VinCE Budapest Wine Show-n április 5. és 7. között. A Várkert...","id":"20180404_Igy_is_lehet__borral_az_autizmus_alapitvanyert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646ddb52-4fb2-45f2-89ca-0c15d9532ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d1ef3-6f1c-48ed-a9d4-be9108ea3b53","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Igy_is_lehet__borral_az_autizmus_alapitvanyert","timestamp":"2018. április. 05. 08:47","title":"Így is lehet – borral az autizmus alapítványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41553c0a-1c1d-4f34-b3d9-f0840b82bd44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostani formájukban nem maradhatnak fenn az Oszter Sándor diósjenői birtokán kialakított tavak – közölte a katasztrófavédelem.\r

","shortLead":"Mostani formájukban nem maradhatnak fenn az Oszter Sándor diósjenői birtokán kialakított tavak – közölte...","id":"20180406_lottek_oszter_sandor_tavainak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41553c0a-1c1d-4f34-b3d9-f0840b82bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f691941-7e99-4bbe-ba8b-d99676d045f9","keywords":null,"link":"/elet/20180406_lottek_oszter_sandor_tavainak","timestamp":"2018. április. 06. 05:47","title":"Döntött a katasztrófavédelem, lőttek Oszter Sándor tavainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia a tűzzel játszik – hangsúlyozta az orosz nagykövet az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) csütörtöki rendkívüli ülésén, ahol heves szópárbaj folyt a Szkripal-ügyről. ","shortLead":"Nagy-Britannia a tűzzel játszik – hangsúlyozta az orosz nagykövet az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) csütörtöki...","id":"20180406_szkripalugy_az_oroszok_megfenyegettek_a_briteket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7e2d99-d363-419a-a3c8-547c82309d94","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_szkripalugy_az_oroszok_megfenyegettek_a_briteket","timestamp":"2018. április. 06. 05:19","title":"Szkripal-ügy: az oroszok megfenyegették a briteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben megverheti a fideszes Csöbör Katalint. Mi a rosszabb, Orbán vagy Vona? Hogyan szavazzanak valakire, aki Gyurcsánynak is bilincset ígér? Nehéz dilemma ez. Videóriportunk a városról, ami annyira izgalmas, hogy a miniszterelnök kétszer is járt ott.","shortLead":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben...","id":"20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f466d2-3395-4a5d-b8c6-d54419ebcdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Gyurcsány Ferenc jelére várnak a miskolci DK-sok ahhoz, hogy átszavazzanak a jobbikosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]