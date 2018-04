Csütörtök este az Arénában adott teltházas koncertet a Metallica, ahol a magyar közönségnek egy Tankcsapda-dalt is eljátszottak. Mint írtuk, a Legjobb mérget Kirk Hammet gitáros és Robert Trujillo basszusgitáros vezette elő. Utóbbi magyarul énekelte Lukács Laciék szerzeményét.

A debreceni zenekar még tegnap este reagált a Facebook-oldalán a megtiszteltetésre, mint írták:"Szavak nincsenek...Egy köszönjük nem is elé[email protected] KÖSZÖNJÜK...".



Lukácsék pénteken - a Metallica Youtube-oldaláról meg is osztották a feldolgozásról szóló videót is "Ilyen volt tegnap este a Metallica koncerten Rob és Kirk "legjobb mérge"! Tényleg nagyon nagy megtiszteltetés ez nekünk" - megjegyzéssel.