[{"available":true,"c_guid":"78be236d-8ce0-4059-92e8-ed651e3b0465","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint ötven, a mesterséges értelem fejlesztése terén tevékenykedő tudós bojkottot hirdetett az egyik legismertebb dél-koreai egyetem kutatóintézete ellen, amely egy kétes hírű fegyvergyártóval kezdett együttműködésbe. A tudósok attól tartanak, a fegyvergyár gyilkos robotokat akar fejleszteni.","shortLead":"Több mint ötven, a mesterséges értelem fejlesztése terén tevékenykedő tudós bojkottot hirdetett az egyik legismertebb...","id":"20180405_Bojkott_a_gyilkosrobotfejlesztok_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78be236d-8ce0-4059-92e8-ed651e3b0465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853fb95-72d3-40ad-bcdb-2fa3300a3c79","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Bojkott_a_gyilkosrobotfejlesztok_ellen","timestamp":"2018. április. 05. 11:23","title":"Bojkott a gyilkosrobot-fejlesztők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e723fe1-d49b-455a-a26f-114c9e29d1ce","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","timestamp":"2018. április. 05. 11:55","title":"\"Hull a hó / Fú a szél / Vlagyimir lóvéról beszél\" – szomorú, orbános feldolgozást kapott az Omega slégere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki a Kopint-Tárki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki...","id":"20180404_KopintTarki_a_szlovak_es_a_lengyel_utan_itt_a_roman_csoda_minket_meg_lehagy_a_regio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5700cadb-dbbf-4fe2-bb5f-5df4a95344fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_KopintTarki_a_szlovak_es_a_lengyel_utan_itt_a_roman_csoda_minket_meg_lehagy_a_regio","timestamp":"2018. április. 04. 14:05","title":"Kopint-Tárki: A szlovák és a lengyel után itt a román csoda, minket meg lehagy a régió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle művészeti vezetője, akinek régi vágya teljesül a korlátozással.","shortLead":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle...","id":"20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bb430b-fdcd-47b9-b375-ce13d801c27a","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","timestamp":"2018. április. 04. 17:33","title":"Tilos lesz szelfizni a cannes-i vörös szőnyegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem jogerős a döntés, a gyanúsított és védője fellebbezett.","shortLead":"Egyelőre nem jogerős a döntés, a gyanúsított és védője fellebbezett.","id":"20180404_nincs_meglepetes_meghosszabbitottak_czegledy_csaba_elozeteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a435c853-3e9b-4f00-94dc-2ec7add6625a","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_nincs_meglepetes_meghosszabbitottak_czegledy_csaba_elozeteset","timestamp":"2018. április. 04. 14:24","title":"Nincs meglepetés, meghosszabbították Czeglédy Csaba előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aafca79-6d6d-481a-a6a2-fe33ba1ae4a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zseniális dalban mondja el, milyen problémák vannak a jelenlegi oktatási rendszerben.","shortLead":"Zseniális dalban mondja el, milyen problémák vannak a jelenlegi oktatási rendszerben.","id":"20180404_Az_elmeleti_tesi_olyan_hiteles_mint_a_felplayback__az_oktatasi_rendszerrol_rappel_Molnar_Aron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aafca79-6d6d-481a-a6a2-fe33ba1ae4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd8b220-16fa-4dd5-bd36-5c130caa9b84","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Az_elmeleti_tesi_olyan_hiteles_mint_a_felplayback__az_oktatasi_rendszerrol_rappel_Molnar_Aron","timestamp":"2018. április. 04. 20:59","title":"\"Az elméleti tesi olyan hiteles, mint a fél-playback\" - az oktatási rendszerről rappel Molnár Áron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff01f16-f54a-4828-9adf-fa1411d4bd3f","c_author":"Hercsel Adél","category":"kkv","description":"A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet sok embert behatárolt területen biztonságosan mozgatni. Az Ultinous nevű magyar startup arcfelismerő rendszereit vásárlás, reptéri közlekedés és netes randizás közben is alkalmazhatják.","shortLead":"A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet...","id":"20180405_ultinous_budapest_mesterseges_intelligencia_deep_learning_balogh_gyorgy_jori_csaba_startup","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff01f16-f54a-4828-9adf-fa1411d4bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8657b3-9423-4cbc-934f-23261d224e79","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_ultinous_budapest_mesterseges_intelligencia_deep_learning_balogh_gyorgy_jori_csaba_startup","timestamp":"2018. április. 05. 20:00","title":"A kis budafoki startup arcfelismeréssel tünteti el a kasszáknál a sorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5b79d6-be5f-4034-9e16-7b834c812ff6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesz több keddi előadás.","shortLead":"Nem lesz több keddi előadás.","id":"20180404_Pal_Feri_atya_elfaradt_es_abbahagyja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b5b79d6-be5f-4034-9e16-7b834c812ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a13ea-f19c-42a5-9fe0-b56b7f2845d3","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Pal_Feri_atya_elfaradt_es_abbahagyja","timestamp":"2018. április. 04. 13:30","title":"Pál Feri atya elfáradt, és abbahagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]