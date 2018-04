Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0669e3fc-3ff6-4790-a198-f4fcf6b07611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pest megyében tisztul a kép.","shortLead":"Pest megyében tisztul a kép.","id":"20180406_Visszalepett_egy_LMPs_jelolt_a_DK_javara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0669e3fc-3ff6-4790-a198-f4fcf6b07611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab3798d-8a05-45bf-a4a7-3d5486682b71","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Visszalepett_egy_LMPs_jelolt_a_DK_javara","timestamp":"2018. április. 06. 11:53","title":"Kölcsönösen visszalépett egymás javára a DK és az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","shortLead":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","id":"20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91906af6-92c7-4eb2-ad51-3840396b1e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","timestamp":"2018. április. 06. 20:03","title":"Olcsóbb Pixel telefon érkezik, kár, hogy nem mindenki számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a30b4f7-357f-41e8-b64b-970382d6a892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc egyéni körzetet nyerhet az ellenzék a Republikon mandátumbecslése szerint, további 21 körzetben szoros az eredmény, így a Fidesz akár az abszolút többségét is elveszítheti.","shortLead":"Harminc egyéni körzetet nyerhet az ellenzék a Republikon mandátumbecslése szerint, további 21 körzetben szoros...","id":"20180405_Republikon_a_Fidesz_akar_az_abszolut_tobbseget_is_elveszitheti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a30b4f7-357f-41e8-b64b-970382d6a892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f6a9b3-f753-4023-bbbe-e2d2d1a4645a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Republikon_a_Fidesz_akar_az_abszolut_tobbseget_is_elveszitheti","timestamp":"2018. április. 05. 13:53","title":"Republikon: A Fidesz akár az abszolút többségét is elveszítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett, akit megalázó szavak értek, miután a Facebookon lájkolta az olimpia elleni aláírásgyűjtést. A bíróság most nem jogerős ítéletében kimondta: jogsértő volt Szert kirúgása. Az AJTK-nak az elmaradt munkabért, valamint másfél millió forint értékű sérelemdíjat is meg kell fizetnie. ","shortLead":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett...","id":"20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570307fc-f2d5-4cdc-a980-ca853d4310b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","timestamp":"2018. április. 06. 18:03","title":"Bíróság mondta ki: Politikai okokból rúgták ki Szert Boglárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz populista és migránsellenes üzenetekkel próbálja felforrósítani a hangulatot a vasárnapi parlamenti választásokra. Ha Orbán Viktornak és pártjának sikerül újabb győzelmet besöpörnie, abból erőt meríthetnek Európa populista erői az Al-Dzsazíra helyzetjelentése szerint. ","shortLead":"A Fidesz populista és migránsellenes üzenetekkel próbálja felforrósítani a hangulatot a vasárnapi parlamenti...","id":"20180406_lelket_onthet_orban_az_europai_populistakba_ha_vasarnap_ujra_gyozni_tud","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd3356a-e4c2-4415-a335-d7f883c5d00c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_lelket_onthet_orban_az_europai_populistakba_ha_vasarnap_ujra_gyozni_tud","timestamp":"2018. április. 06. 10:45","title":"Lelket önthet Orbán az európai populistákba, ha vasárnap újra győzni tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ef49f7-f068-48db-93d9-83a4efc1cbd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok.","shortLead":"Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok.","id":"20180407_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_volt_epulete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27ef49f7-f068-48db-93d9-83a4efc1cbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87a049-6a63-44fd-94ed-bab64e366a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_volt_epulete","timestamp":"2018. április. 07. 08:54","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió volt épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98b089f-6803-4927-b9f5-886e9d032c99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legidősebb játékos az elhunytak közül 1997-ben született, a legfiatalabb 2001-ben.","shortLead":"A legidősebb játékos az elhunytak közül 1997-ben született, a legfiatalabb 2001-ben.","id":"20180407_buszbaleset_kanada_jegkorongcsapat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c98b089f-6803-4927-b9f5-886e9d032c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f3c44d-dac8-4a30-aad4-062c79cf8d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_buszbaleset_kanada_jegkorongcsapat","timestamp":"2018. április. 07. 10:34","title":"14 junior korú kanadai hokis meghalt egy buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben megverheti a fideszes Csöbör Katalint. Mi a rosszabb, Orbán vagy Vona? Hogyan szavazzanak valakire, aki Gyurcsánynak is bilincset ígér? Nehéz dilemma ez. Videóriportunk a városról, ami annyira izgalmas, hogy a miniszterelnök kétszer is járt ott.","shortLead":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben...","id":"20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f466d2-3395-4a5d-b8c6-d54419ebcdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Gyurcsány Ferenc jelére várnak a miskolci DK-sok ahhoz, hogy átszavazzanak a jobbikosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]