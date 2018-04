Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","shortLead":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","id":"20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ac1e8-938c-4796-9712-666620d1cc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","timestamp":"2018. április. 08. 08:45","title":"Ma hat településen önkormányzati választás is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fad0f88-7546-43a8-b90b-b0890438b777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Orbis Flying Eye kórház orvosai az elmúlt két évtized alatt – az általuk betanított szakemberekkel – közel 15 millió ember látását kezelték, újra reményt adva ezzel a glaukóma és a hályog áldozatainak.","shortLead":"Az Orbis Flying Eye kórház orvosai az elmúlt két évtized alatt – az általuk betanított szakemberekkel – közel 15 millió...","id":"20180407_orbis_flying_eye_korhaz_szemmutet_repulogep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fad0f88-7546-43a8-b90b-b0890438b777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406da134-0357-407c-aafc-9f63e898dccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_orbis_flying_eye_korhaz_szemmutet_repulogep","timestamp":"2018. április. 07. 08:03","title":"Van egy grandiózus repülőgép, amely fedélzetén egy komplett szemkórház működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e56c9-ad83-4eff-ad3b-9eaf4ce77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre csak a brit egységekben, de lecserélik a műanyag szívószálakat. ","shortLead":"Egyelőre csak a brit egységekben, de lecserélik a műanyag szívószálakat. ","id":"20180406_Fontos_kornyezetbarat_ujitas_jon_a_McDonaldsban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897e56c9-ad83-4eff-ad3b-9eaf4ce77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7588974c-a4dc-42ef-ae4e-5adf84a207ff","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Fontos_kornyezetbarat_ujitas_jon_a_McDonaldsban","timestamp":"2018. április. 06. 20:06","title":"Fontos környezetbarát újítás jön a McDonald's-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus az utolsó percben lépett vissza Hadházy Ákos javára Szekszárdon.","shortLead":"Az MSZP-s politikus az utolsó percben lépett vissza Hadházy Ákos javára Szekszárdon.","id":"20180408_Hadhazy_Sok_helyen_nem_huztak_le_a_visszalepett_Harangozo_Tamas_nevet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d01acb7-d1ee-4a85-ace3-981ef1cfec68","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Hadhazy_Sok_helyen_nem_huztak_le_a_visszalepett_Harangozo_Tamas_nevet","timestamp":"2018. április. 08. 12:53","title":"Hadházy: Sok helyen nem húzták le a visszalépett Harangozó Tamás nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a770b86-27c7-4881-b1dc-bbbca0346019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életében először az MSZP-re, de egy feltétellel.","shortLead":"Életében először az MSZP-re, de egy feltétellel.","id":"20180407_MarkiZay_Peter_elarulta_kire_szavaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a770b86-27c7-4881-b1dc-bbbca0346019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f6e00e-4269-4b2b-b545-1cc820f61de7","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_MarkiZay_Peter_elarulta_kire_szavaz","timestamp":"2018. április. 07. 08:38","title":"Márki-Zay Péter elárulta kire szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt Bajkai István is, aki ismét megmutatta zongora- és énektudását is. ","shortLead":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt...","id":"20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e6c1ac-3d7b-4f6c-9b1e-e501b25a9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","timestamp":"2018. április. 07. 21:22","title":"Így (nem) kampányol Fásy Ádám az Orbán család ügyvédje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit belügyminisztérium megtagadta Viktorija Szkripal vízumkérelmét, de ő szeretné meglátogatni megmérgezett rokonait, hogy elmondhassa a nagymamájuknak, milyen állapotban vannak.","shortLead":"A brit belügyminisztérium megtagadta Viktorija Szkripal vízumkérelmét, de ő szeretné meglátogatni megmérgezett...","id":"20180407_uzent_theresa_maynek_a_megmergezett_volt_ugynok_unokahuga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c0efc1-886d-449c-91c8-dcfb3070e808","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_uzent_theresa_maynek_a_megmergezett_volt_ugynok_unokahuga","timestamp":"2018. április. 07. 22:06","title":"Üzent Theresa Maynek a megmérgezett volt ügynök unokahúga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton egy nyugalmazott szentszéki diplomatát, aki korábban a Vatikán egyesült államokbeli nagykövetségén teljesített szolgálatot.","shortLead":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton...","id":"20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c519e17f-e94c-4923-9f43-845621f1a40b","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","timestamp":"2018. április. 08. 15:15","title":"Gyerekpornót terjesztett a szentszéki diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]