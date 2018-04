Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem tartják magukat vallásosnak.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem...","id":"20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b732fc2-0e39-4163-bdff-f46d85009986","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","timestamp":"2018. április. 08. 11:15","title":"Semjén szerint ma Ön a keresztény civilizáció jövőjéről dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most piacon lévő androidos telefonok döntő többsége átvette a jubileumi iPhone szembetűnő újítását, az érzékelőkkel felszerelt kis „szigetet”, amelyet a szakma notch-nak nevez. Bár a gyártók egy része megoldotta, hogy a sokak szerint zavaró pont kikapcsolható legyen, néhányaknál nincs lehetőség ilyesmire. Egy most megjelent app szerencsére nekik is megoldást kínál.","shortLead":"A most piacon lévő androidos telefonok döntő többsége átvette a jubileumi iPhone szembetűnő újítását, az érzékelőkkel...","id":"20180408_notch_remover_android_alkalmazas_huawei_lg_asus_iphone_x","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0b1eba-f7f8-4d2f-805d-5ffd9e0f01c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_notch_remover_android_alkalmazas_huawei_lg_asus_iphone_x","timestamp":"2018. április. 08. 08:03","title":"Az ön telefonján is van notch? Mutatjuk, hogyan szabadulhat meg tőle ingyen, gyorsan, kényelmesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csaknem nyolcmillió választópolgárt várnak az urnákhoz.","shortLead":"Csaknem nyolcmillió választópolgárt várnak az urnákhoz.","id":"20180408_Megnyitottak_a_szavazokorok_este_hetig_lehet_voksolni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f587f31-4dc3-47ea-aa29-407406f709ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Megnyitottak_a_szavazokorok_este_hetig_lehet_voksolni","timestamp":"2018. április. 08. 07:20","title":"Megnyitottak a szavazókörök, este hétig lehet voksolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10fda9c-7d67-4e8c-9fe6-8ff68317f4e5","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hecker Péter A festészet jövője című műve az első, amely az Art Quarter Budapest kiállítóterében a néző szemébe tűnik. A képen egy férfi ül le éppen egy kantinban az ebédjéhez, zakóját a széktámlára teríti, jól látszik konferenciához készült kitűzőjén a neve és a titulusa: Helmut Neuer professzor. A név mellett ott egy kis fénykép is róla, kicsit oldalról néz ki az igazolványképből; a megfestett fotón mintha fehér köpeny lenne rajta. A festészetről ezek szerint a jövőben fehér köpenyes professzorok mondják majd meg a lényeget, mint a fogpasztareklámokban, s ez már önmagában is elviselhetetlen gondolat.","shortLead":"Hecker Péter A festészet jövője című műve az első, amely az Art Quarter Budapest kiállítóterében a néző szemébe tűnik...","id":"20180407_Zarojel_idezojel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10fda9c-7d67-4e8c-9fe6-8ff68317f4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5958e141-aa4e-4863-8edd-8d6a5a750053","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Zarojel_idezojel","timestamp":"2018. április. 07. 12:35","title":"Zárójel, idézőjel…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","shortLead":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","id":"20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91906af6-92c7-4eb2-ad51-3840396b1e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","timestamp":"2018. április. 06. 20:03","title":"Olcsóbb Pixel telefon érkezik, kár, hogy nem mindenki számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2145a97b-0c48-4385-a72a-526757890560","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűznek egy halálos áldozata és négy sérültje is van.","shortLead":"A tűznek egy halálos áldozata és négy sérültje is van.","id":"20180408_Tuz_volt_ejjel_a_Trumptoronyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2145a97b-0c48-4385-a72a-526757890560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b6455-239b-41c0-9ddf-3535aff49f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Tuz_volt_ejjel_a_Trumptoronyban","timestamp":"2018. április. 08. 07:44","title":"Tűz volt éjjel a Trump-toronyban – egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","shortLead":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","id":"20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6d04d5-6a0d-48d0-978d-008ada8b7bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","timestamp":"2018. április. 07. 10:11","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félmillió kormányváltást akaró, de a hét elejéig még egyetlen ellenzéki párt mellett sem elköteleződő szavazón múlhat a választás sorsa.","shortLead":"Félmillió kormányváltást akaró, de a hét elejéig még egyetlen ellenzéki párt mellett sem elköteleződő szavazón múlhat...","id":"20180407_Iranytu_Intezet_akar_70_szazalekos_is_lehet_a_valasztasi_reszvetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df28026c-5280-4fba-8183-96eb1993655d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Iranytu_Intezet_akar_70_szazalekos_is_lehet_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2018. április. 07. 17:07","title":"Iránytű Intézet: akár 70 százalékos is lehet a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]