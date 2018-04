Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy vita volt, és nem az történt, amit a kormánypárti tagok szerettek volna.","shortLead":"Nagy vita volt, és nem az történt, amit a kormánypárti tagok szerettek volna.","id":"20180408_Picit_serult_boritekkal_sem_fogadjak_el_a_levelszavazatokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24e6929-8b29-4d85-8131-0fc87ef3c36c","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Picit_serult_boritekkal_sem_fogadjak_el_a_levelszavazatokat","timestamp":"2018. április. 08. 17:57","title":"Picit sérült borítékkal sem fogadják el a levélszavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon megy a szurkolás.","shortLead":"Nagyon megy a szurkolás.","id":"20180408_Vajna_Timea_velemenye_a_valasztasrol_Hajra_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fedf8e-9bd8-4855-be83-b3e967f651a5","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Vajna_Timea_velemenye_a_valasztasrol_Hajra_Fidesz","timestamp":"2018. április. 08. 22:13","title":"Vajna Tímea véleménye a választásról: Hajrá, Fidesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rosszul lett.","shortLead":"Rosszul lett.","id":"20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e995d4-3f24-4a0a-b9d1-bdbe97c4cb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Mentőt kellett hívni egy szavazatszámlálóhoz Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","shortLead":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","id":"20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a78d977-1c8d-4986-b9de-4281decee541","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","timestamp":"2018. április. 09. 14:54","title":"A CEU már most elkezdett intézkedni a bécsi campusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A gazdák földhöz juttatását szolgálja a földterületek tulajdonviszonyainak tisztázása 2018-2022 között; a program költsége mintegy 9,5 milliárd forint - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter pénteken Fonyódon.","shortLead":"A gazdák földhöz juttatását szolgálja a földterületek tulajdonviszonyainak tisztázása 2018-2022 között; a program...","id":"20180408_Csaknem_10_milliard_forint_kell_ahhoz_hogy_kibogozzak_a_szovevenyes_magyar_foldtulajdoni_viszonyokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd837fe-a85f-4240-b0cb-f79c0914f6e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180408_Csaknem_10_milliard_forint_kell_ahhoz_hogy_kibogozzak_a_szovevenyes_magyar_foldtulajdoni_viszonyokat","timestamp":"2018. április. 09. 09:10","title":"Csaknem 10 milliárd forint kell ahhoz, hogy kibogozzák a szövevényes magyar földtulajdoni viszonyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az al-Dzsazíra hírtelevízió számolt be a borzalmas kelet-gútai támadásról.","shortLead":" Az al-Dzsazíra hírtelevízió számolt be a borzalmas kelet-gútai támadásról.","id":"20180408_Vegyi_tamadas_negyvenen_fulladhattak_meg_klorgaz_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305e2bae-8a4e-473e-b72e-a8b226e01a20","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Vegyi_tamadas_negyvenen_fulladhattak_meg_klorgaz_miatt","timestamp":"2018. április. 08. 07:40","title":"Vegyi támadás: negyvenen fulladhattak meg klórgáz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérkezett a választási rezsicsökkentés, titokzatos nagybevásárlásra készül az állam, régiónk államai lehagynak minket, az Európai Parlament egyik bizottsága pedig súlyos jogsértéseket talált Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megérkezett a választási rezsicsökkentés, titokzatos nagybevásárlásra készül az állam, régiónk államai lehagynak...","id":"20180408_Es_akkor_mi_jon_a_szamolas_utan_az_elszamolas_vagy_a_leszamolas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9b6939-4484-4607-ae71-e7ee0af71d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Es_akkor_mi_jon_a_szamolas_utan_az_elszamolas_vagy_a_leszamolas","timestamp":"2018. április. 08. 07:50","title":"És akkor mi jön a számolás után: az elszámolás vagy a leszámolás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félmillió kormányváltást akaró, de a hét elejéig még egyetlen ellenzéki párt mellett sem elköteleződő szavazón múlhat a választás sorsa.","shortLead":"Félmillió kormányváltást akaró, de a hét elejéig még egyetlen ellenzéki párt mellett sem elköteleződő szavazón múlhat...","id":"20180407_Iranytu_Intezet_akar_70_szazalekos_is_lehet_a_valasztasi_reszvetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df28026c-5280-4fba-8183-96eb1993655d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Iranytu_Intezet_akar_70_szazalekos_is_lehet_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2018. április. 07. 17:07","title":"Iránytű Intézet: akár 70 százalékos is lehet a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]