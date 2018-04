Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","shortLead":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","id":"20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d7e177-7fd4-409a-957f-a4a0ce21c023","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","timestamp":"2018. április. 07. 12:13","title":"Van itt még három fontos visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összevetettük a hódmezővásárhelyi adatokat az időközi polgármester-választáson tapasztaltakkal.","shortLead":"Összevetettük a hódmezővásárhelyi adatokat az időközi polgármester-választáson tapasztaltakkal.","id":"20180408_Most_mutassa_meg_Lazar_Janos_tobben_szavaznak_mint_a_bukast_hozo_idokozin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8ddd4d-ac36-4883-9823-9eba70493da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Most_mutassa_meg_Lazar_Janos_tobben_szavaznak_mint_a_bukast_hozo_idokozin","timestamp":"2018. április. 08. 14:33","title":"Most mutassa meg Lázár János: többen szavaznak, mint a bukást hozó időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Gergely pártelnök az Indexnek nyilatkozva azt viszont sajnálta, hogy a csirkeembert nem engedték jelmezben voksolni.","shortLead":"Kovács Gergely pártelnök az Indexnek nyilatkozva azt viszont sajnálta, hogy a csirkeembert nem engedték jelmezben...","id":"20180408_Lomaszkban_szavazott_a_Ketfarku_szombathelyi_jeloltje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f276116-6230-4f4c-9402-c5f896a78da3","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lomaszkban_szavazott_a_Ketfarku_szombathelyi_jeloltje","timestamp":"2018. április. 08. 21:04","title":"Lómaszkban szavazott a Kétfarkú szombathelyi jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti települések polgármestereinek, polgármesteri hivatalainak és/vagy jegyzőinek.","shortLead":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti...","id":"20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff8772-99fe-4ad0-b82a-2b5751d5295d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","timestamp":"2018. április. 07. 14:02","title":"A polgármesterek szeretik az EU-t, csak épp a kormány nem kérdezi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dccf9ec-7b49-4e6c-bbef-fd7acf7dd4b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mivel 3-2-re nyert a városi rivális City ellen, 2-0-s hátrányból fordítva.","shortLead":"Mivel 3-2-re nyert a városi rivális City ellen, 2-0-s hátrányból fordítva.","id":"20180407_elhalasztotta_a_bajnokavatast_a_manu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dccf9ec-7b49-4e6c-bbef-fd7acf7dd4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ad31be-9343-4caa-9690-f5a407aa0069","keywords":null,"link":"/sport/20180407_elhalasztotta_a_bajnokavatast_a_manu","timestamp":"2018. április. 07. 21:02","title":"Elhalasztotta a bajnokavatást a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","shortLead":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","id":"20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdb6ed3-73d8-4470-a9a5-c1a21375de86","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","timestamp":"2018. április. 08. 21:34","title":"A TV2 volt tulajdonosa is feleség lesz luxuskivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy a külhoni segítőknek csak a mozgósításban lesz-e szerepe, vagy az ukrán határhoz közeli tömeges átjelentkezésekről van szó a XXI. kerületben is, egyelőre nem tudni. ","shortLead":"Hogy a külhoni segítőknek csak a mozgósításban lesz-e szerepe, vagy az ukrán határhoz közeli tömeges átjelentkezésekről...","id":"20180408_Hataron_tuli_csapatokkal_mozgosit_a_Fidesz_Csepelen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d67bbf-df94-4aca-9fab-922af335434b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Hataron_tuli_csapatokkal_mozgosit_a_Fidesz_Csepelen","timestamp":"2018. április. 08. 13:12","title":"Határon túli csapatokkal mozgósít a Fidesz Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9092ff72-d89d-437d-8cee-487d4fb86a9b","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak ellenére, hogy e sztereotípia lassan megszűnőben van. Többségünket inkább már az foglalkoztatja, hogy nem jutnak-e az adataink a beleegyezésünk nélkül illetéktelen kezekbe – ahogy az történt a Facebook 50 millió felhasználójával. Ezért jó tudni, hogyan derülhet fény legálisan a bizalmas, a hatóságok, céges versenytársak számára igen értékes banki adatainkra.","shortLead":"Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak...","id":"crystalgroup_20180404_Tudta_hogy_a_banki_adatai_Facebook_nelkul_is_veszelyben_lehetnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9092ff72-d89d-437d-8cee-487d4fb86a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8c060-0b89-4518-baf6-9b56c0faee85","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180404_Tudta_hogy_a_banki_adatai_Facebook_nelkul_is_veszelyben_lehetnek","timestamp":"2018. április. 09. 07:30","title":"Tudta, hogy a banki adatai Facebook nélkül is veszélyben lehetnek!?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"}]