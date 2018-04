Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4961294-7b4b-4fb2-bd27-2b752a1300b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet tartania a zsarolóvírusoktól vagy attól, hogy hozzáférhetnek kényes adataihoz, a Microsoft megerősítette az Office 365 biztonságát.","shortLead":"Nem kell többet tartania a zsarolóvírusoktól vagy attól, hogy hozzáférhetnek kényes adataihoz, a Microsoft...","id":"20180409_microsoft_office365_uj_biztonsagi_funkciok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4961294-7b4b-4fb2-bd27-2b752a1300b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef0c34-7f28-41eb-8655-5150a7d45423","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_microsoft_office365_uj_biztonsagi_funkciok","timestamp":"2018. április. 09. 13:00","title":"Ha Office 365-öt használ, egy, sőt több gonddal kevesebb nyomhatja a vállát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65925e09-b005-4ef3-9404-d3d3c8b2c898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 53,64 százaléka adta le szavazatát. Ez a szám az elmúlt húsz évben nem volt ekkora. ","shortLead":"A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 53,64 százaléka adta le szavazatát...","id":"20180408_Meg_mindig_oriasi_a_lendulet_a_valasztok_5364_szazalaka_szavazott_eddig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65925e09-b005-4ef3-9404-d3d3c8b2c898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4a62ad-141d-4994-b1f9-730ca621fc3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Meg_mindig_oriasi_a_lendulet_a_valasztok_5364_szazalaka_szavazott_eddig","timestamp":"2018. április. 08. 15:43","title":"Még mindig óriási a lendület: a választók 53,64 százaléka szavazott eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc36b59-c4fe-4001-aa0a-1c207a81e936","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Fájdalmunkban nem vagyunk egyedül. Tudunk egymásról, és meg kell védenünk egymást. Vélemény.","shortLead":"Fájdalmunkban nem vagyunk egyedül. Tudunk egymásról, és meg kell védenünk egymást. Vélemény.","id":"20180409_Iras_a_falon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc36b59-c4fe-4001-aa0a-1c207a81e936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c768be-1d17-4d75-917a-fa82a5f972c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Iras_a_falon","timestamp":"2018. április. 09. 08:16","title":"Tóta W.: Írás a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","shortLead":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","id":"20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fd0efe-2d3e-4ec4-85ae-f1fa7f4ef3cc","keywords":null,"link":"/elet/20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","timestamp":"2018. április. 09. 01:03","title":"A Kétfarkú kampányzáróján okkal vigadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszállt a hiány, de a kormány szerint minden rendben lesz.","shortLead":"Elszállt a hiány, de a kormány szerint minden rendben lesz.","id":"20180409_Ez_a_valasztasi_osztogatas_871_milliard_forint_hiany_jott_ossze_harom_honap_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002bb941-a7f0-4ce3-9ae4-25b7f5843d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Ez_a_valasztasi_osztogatas_871_milliard_forint_hiany_jott_ossze_harom_honap_alatt","timestamp":"2018. április. 09. 11:15","title":"Ez a választási osztogatás: 871 milliárd forint hiány jött össze három hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 16 milliárd dolláros alap Svájcban és a német piacon is nézelődik.","shortLead":"A 16 milliárd dolláros alap Svájcban és a német piacon is nézelődik.","id":"20180408_A_Legomilliardosok_szerint_most_erdemes_ingatlanokra_vadaszni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9929ae9d-1bc9-4c71-bb40-c3fffaf73670","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180408_A_Legomilliardosok_szerint_most_erdemes_ingatlanokra_vadaszni","timestamp":"2018. április. 09. 09:02","title":"A Lego-milliárdosok szerint Brexit ide vagy oda, most érdemes londoni ingatlanokra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8a469a-05e6-49c5-b5a5-9a28cd2c1b60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Simonyi Balázs és Tóth Barnabás 2006-ban készült 18 perces kisfilmje a legjobb eredményváráshoz.","shortLead":"Simonyi Balázs és Tóth Barnabás 2006-ban készült 18 perces kisfilmje a legjobb eredményváráshoz.","id":"20180408_Szorakoztassa_magat_ezzel_a_kisfilmmel_amig_varja_az_eredmenyeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c8a469a-05e6-49c5-b5a5-9a28cd2c1b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98fbf71-1ea2-42aa-af44-21ded9f32374","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Szorakoztassa_magat_ezzel_a_kisfilmmel_amig_varja_az_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 08. 20:03","title":"Szórakoztassa magát ezzel a kisfilmmel, amíg várja az eredményeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő 26-20-ra győzött a negyeddöntő szombati, első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő 26-20-ra győzött a negyeddöntő szombati, első mérkőzésén.","id":"20180407_kezilabda_bl_lelepte_a_gyor_a_buducnostot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab576f1-5ff9-4791-81cb-1ff24d31726b","keywords":null,"link":"/sport/20180407_kezilabda_bl_lelepte_a_gyor_a_buducnostot","timestamp":"2018. április. 07. 21:02","title":"Kézilabda-BL: lelépték Görbiczék a Buducnostot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]