Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","shortLead":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","id":"20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea791861-9bfc-4a1f-a125-753012cbf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"Első fideszes reakciók: \"Bizakodóak vagyunk\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniaknál, az Apple társalapítójánál is betelt a pohár, deaktiválta Facebook-fiókját.","shortLead":"Steve Wozniaknál, az Apple társalapítójánál is betelt a pohár, deaktiválta Facebook-fiókját.","id":"20180409_steve_wozniak_deaktivalta_facebook_fiokjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c8a784-46c3-4595-a213-4ca14a6bc94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_steve_wozniak_deaktivalta_facebook_fiokjat","timestamp":"2018. április. 09. 17:00","title":"Mi lesz ennek a vége? Újabb nagy név távozik a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","shortLead":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","id":"20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4fc79f-32b3-4b8b-8cb2-d58b13f3767a","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 10. 06:11","title":"Gulyás Márton: Az ellenzéki képviselők ne üljenek be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","shortLead":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","id":"20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099c15e-43a4-4f60-afa6-ee0c415ed4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","timestamp":"2018. április. 08. 09:46","title":"Itt a legújabb részvételi adat, újabb rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordsiker vagy bukás vár Lázár Jánosra?","shortLead":"Rekordsiker vagy bukás vár Lázár Jánosra?","id":"20180408_Lazar_Janos_szamara_a_legnagyobb_a_tet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbfb42b-c343-4c6f-bde2-85ffaf14f243","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lazar_Janos_szamara_a_legnagyobb_a_tet","timestamp":"2018. április. 08. 11:04","title":"Lázár János számára a legnagyobb a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fedettpályás világbajnok és téli dobó Európa Kupa-győztes Márton Anita lett március legjobbja az Európai Atlétikai Szövetségnél (EA).","shortLead":"A fedettpályás világbajnok és téli dobó Európa Kupa-győztes Márton Anita lett március legjobbja az Európai Atlétikai...","id":"20180408_Marton_Anita_lett_a_legjobb_europai_noi_atleta_marciusban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2907fd7d-2bb7-406c-aa10-0dcd6c40b681","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Marton_Anita_lett_a_legjobb_europai_noi_atleta_marciusban","timestamp":"2018. április. 08. 16:10","title":"Márton Anita lett a legjobb európai női atléta márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF szóvivője úgy vélte, az ellenzéki pártoknak nem volt nemzeti programjuk, így nem tudták megszólítani a magyar vidéket. ","shortLead":"A CÖF szóvivője úgy vélte, az ellenzéki pártoknak nem volt nemzeti programjuk, így nem tudták megszólítani a magyar...","id":"20180409_Lomnici_szerint_a_Fidesz_realitasvezerelt_politikat_folytatott_ezert_nyert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c4a4b-3e41-4727-b6f7-f7b508f33827","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Lomnici_szerint_a_Fidesz_realitasvezerelt_politikat_folytatott_ezert_nyert","timestamp":"2018. április. 09. 08:50","title":"Lomnici szerint a Fidesz \"realitásvezérelt politikát\" folytatott, ezért nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook üzenetben ment neki a párt alelnöke a vasárnap éjjel lemondott pártelnöknek. Nem ez volt az utolsó üzenete. Úgy tűnik, bejelentkezett a pártelnökségre.","shortLead":"Facebook üzenetben ment neki a párt alelnöke a vasárnap éjjel lemondott pártelnöknek. Nem ez volt az utolsó üzenete...","id":"20180409_Toroczkai_Ha_Vona_ugy_gondolja_nem_vegleg_bukott_meg_azzal_kivegzi_a_Jobbikot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ff079f-22b1-4f00-8e87-33641e1c7244","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Toroczkai_Ha_Vona_ugy_gondolja_nem_vegleg_bukott_meg_azzal_kivegzi_a_Jobbikot","timestamp":"2018. április. 09. 09:54","title":"Toroczkai: \"Ha Vona úgy gondolja, nem végleg bukott meg, azzal kivégzi a Jobbikot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]