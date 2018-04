Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bdd24c9-d1d4-4c0c-838b-aef4712a2ad8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt pénzügyminiszter nem érti, hogy a politikában hányszor bukhat meg úgy valaki, hogy utána rezzenéstelen arccal marad a helyén.","shortLead":"A volt pénzügyminiszter nem érti, hogy a politikában hányszor bukhat meg úgy valaki, hogy utána rezzenéstelen arccal...","id":"20180409_oszko_peter_ellenzek_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd24c9-d1d4-4c0c-838b-aef4712a2ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51b5c4b-495c-4867-aac3-49f7c4179953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_oszko_peter_ellenzek_valasztas","timestamp":"2018. április. 09. 16:47","title":"Oszkó üzeni az ellenzéknek, hogy annyi szép szakma van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24534387-994e-4941-859e-f346695a6493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs Karácsony, de mi van helyette?","shortLead":"Nincs Karácsony, de mi van helyette?","id":"20180409_Felebredt_az_MSZP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24534387-994e-4941-859e-f346695a6493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c65b8a-efdd-4430-91e9-67c9db1e28cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Felebredt_az_MSZP","timestamp":"2018. április. 09. 10:25","title":"Felébredt az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd93e8ca-c247-47b8-88b2-8ab8490aa4e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bántóan viselkedik a partnere, esetleg már felmerült önben a távozás? Mielőtt szakítana, próbálja ki ezt a három stratégiát. ","shortLead":"Bántóan viselkedik a partnere, esetleg már felmerült önben a távozás? Mielőtt szakítana, próbálja ki ezt a három...","id":"20180408_Hogyan_tanitsuk_meg_a_tarsunknak_hogy_jol_szeressen_minket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd93e8ca-c247-47b8-88b2-8ab8490aa4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d860c913-24a4-45c3-a793-c796a375198c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180408_Hogyan_tanitsuk_meg_a_tarsunknak_hogy_jol_szeressen_minket","timestamp":"2018. április. 08. 20:15","title":"Hogyan tanítsuk meg a társunknak, hogy jól szeressen minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b874e96-d088-4591-974d-2314ebc9f079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baranya megyei Bogdásán a szavazólapok száma se nagyon stimmel. ","shortLead":"A Baranya megyei Bogdásán a szavazólapok száma se nagyon stimmel. ","id":"20180410_Ujabb_furcsasag_egy_szavazokorben_minden_ellenzeki_szavazat_ervenytelen_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b874e96-d088-4591-974d-2314ebc9f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b08f83-a111-43e3-8fd1-9febfc7125e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ujabb_furcsasag_egy_szavazokorben_minden_ellenzeki_szavazat_ervenytelen_lett","timestamp":"2018. április. 10. 11:55","title":"Újabb furcsaság: egy szavazókörben minden ellenzéki szavazat érvénytelen lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea jelezte az Egyesült Államok felé, hogy kész tárgyalni a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről. Ez lesz a fő téma Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető tervezett találkozóján - közölte vasárnap egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő.","shortLead":"Észak-Korea jelezte az Egyesült Államok felé, hogy kész tárgyalni a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről. Ez lesz...","id":"20180408_EszakKorea_kesz_targyalni_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbefd5c1-fe58-4095-b967-115b793aa795","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_EszakKorea_kesz_targyalni_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2018. április. 08. 22:47","title":"Észak-Korea kész tárgyalni a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3062fc-e4c1-4c80-a2c3-f0a7a979a609","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gigantikus méretű halgyíkok úsztak a történelem előtti tengerekben. ","shortLead":"Gigantikus méretű halgyíkok úsztak a történelem előtti tengerekben. ","id":"20180410_gigantikus_meretu_halgyikok_eltek_egykor_a_tengerekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3062fc-e4c1-4c80-a2c3-f0a7a979a609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64850936-d9dc-4029-8dec-7c0e4347d12c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_gigantikus_meretu_halgyikok_eltek_egykor_a_tengerekben","timestamp":"2018. április. 10. 15:03","title":"Gigantikus méretű halgyíkok éltek egykor a tengerekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","shortLead":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","id":"20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724226ae-fa38-4640-a50a-c076a38e6dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","timestamp":"2018. április. 09. 11:55","title":"Már megint „magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogot sért” a Heineken vörös csillaga, perlik a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget szenvedett. És csak azokat néztük át, amelyeket egy pár hónappal ezelőtti háttérbeszélgetésen a párt meghatározó politikusa – még a kötelező, \"hurrá, nyerni fogunk\" optimizmussal – a nyerhető/nagyon fontos körzetek között emlegetett.","shortLead":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget...","id":"20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec89b7-e56d-4b32-9982-aabf0662c0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Ott is feltörölték a padlót a DK-val, ahol győzelmet várt – mutatjuk a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]