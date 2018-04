Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98de6221-edc9-450a-917e-ebbe8c95d2d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A válságban fuldokló Szudánban múlt hónapban nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon. Egyelőre nem tudni, hogy az elnök mostani rendelete pontosan hány bebörtönzött embert érint.","shortLead":"A válságban fuldokló Szudánban múlt hónapban nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon. Egyelőre nem tudni...","id":"20180410_szudanban_allitolag_szabadon_engedik_a_politikai_foglyokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98de6221-edc9-450a-917e-ebbe8c95d2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b444c97-13ea-43ec-a0e0-fc1ff99db4e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_szudanban_allitolag_szabadon_engedik_a_politikai_foglyokat","timestamp":"2018. április. 10. 21:17","title":"Szudánban állítólag szabadon engedik a politikai foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A választások után hozta csak meg a döntését az Alkotmánybíróság a Kúria által elmeszelt Fidesz-plakátról, amely szerintük természetesen nem jogsértő. ","shortLead":"A választások után hozta csak meg a döntését az Alkotmánybíróság a Kúria által elmeszelt Fidesz-plakátról, amely...","id":"20180410_Fideszplakat_az_Abnak_most_mar_rendben_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f89bf19-1782-4056-8370-7d9def98d856","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Fideszplakat_az_Abnak_most_mar_rendben_van","timestamp":"2018. április. 10. 11:10","title":"Fidesz-plakát: az Ab-nak most már rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748adb7f-f9b6-452f-80a8-6782d7bad05d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kampuszfejlesztése 19,4 milliárd forintos kerettel indult, de ez nem volt elég. A projekt körül olyan nevek forgolódnak, mint Garancsi István, Gerendai Károly vagy Orbán volt tanácsadói.","shortLead":"A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kampuszfejlesztése 19,4 milliárd forintos kerettel indult, de ez nem volt elég...","id":"20180410_Mar_megint_ujabb_milliardokkal_dobtak_meg_a_MOMEfejlesztest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748adb7f-f9b6-452f-80a8-6782d7bad05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f96264f-becb-4bf9-a2f8-b1123d8e2f8e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Mar_megint_ujabb_milliardokkal_dobtak_meg_a_MOMEfejlesztest","timestamp":"2018. április. 10. 10:08","title":"Már megint újabb milliárdokkal dobták meg a MOME-fejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás tisztaságát vizsgálja annak apropóján, hogy több szálon is felmerült az oroszok kapcsolata a végül megválasztott Donald Trump kampánystábjával.","shortLead":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe0fb1f-e1cf-4ad1-9e3e-a7d017613e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. április. 11. 06:03","title":"A Trump orosz kapcsolatait vizsgáló ügyész eljutott a Facebookig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756efd49-6b29-4bf8-b9d6-7532eeab862c","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"György Zsombor, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese adott interjút a hvg.hu-nak azután, hogy a kiadó vezetője bejelentette a lap megszüntetését. ","shortLead":"György Zsombor, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese adott interjút a hvg.hu-nak azután, hogy a kiadó vezetője...","id":"20180410_gyorgy_zsombor_magyar_nemzet_bezarasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=756efd49-6b29-4bf8-b9d6-7532eeab862c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b836c8-e128-49b5-9b89-745f1060ca5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_gyorgy_zsombor_magyar_nemzet_bezarasa","timestamp":"2018. április. 10. 14:00","title":"\"A vérünket akarják\" – interjú a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettesével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3062fc-e4c1-4c80-a2c3-f0a7a979a609","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gigantikus méretű halgyíkok úsztak a történelem előtti tengerekben. ","shortLead":"Gigantikus méretű halgyíkok úsztak a történelem előtti tengerekben. ","id":"20180410_gigantikus_meretu_halgyikok_eltek_egykor_a_tengerekben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3062fc-e4c1-4c80-a2c3-f0a7a979a609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64850936-d9dc-4029-8dec-7c0e4347d12c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_gigantikus_meretu_halgyikok_eltek_egykor_a_tengerekben","timestamp":"2018. április. 10. 15:03","title":"Gigantikus méretű halgyíkok éltek egykor a tengerekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kampány utolsó időszakában a nyilvánosság elől akár autóját amortizálva menekülő Kósa Lajos újra elemében van: a Tv2 reggeli műsorában reaktiválva egy füst alatt elmondta véleményét a Magyar Nemzet bezárásáról, az ellenzékről, de arra is biztatott, hogy mindenki nézze meg a Youtube videót a kígyózó sorok miatt „átlényegült” Gyurcsányról.\r

","shortLead":"A kampány utolsó időszakában a nyilvánosság elől akár autóját amortizálva menekülő Kósa Lajos újra elemében van: a Tv2...","id":"20180411_Kosa_Lajos_visszatert_elo_adasban_karorvendett_Gyurcsanyon_es_Simicskan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8e574-65b8-4b49-97c8-03b07f4c50df","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Kosa_Lajos_visszatert_elo_adasban_karorvendett_Gyurcsanyon_es_Simicskan","timestamp":"2018. április. 11. 09:33","title":"Kósa Lajos visszatért: élő adásban kárörvendett Gyurcsányon és Simicskán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ab0e2d-5fdc-4f90-b621-6bfbd5d0c5d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az április végi versenyhétvégén nemcsak Norbi, hanem a tulajdonában lévő csapat is rajthoz áll a a világ első számú túraautó-sorozatában.","shortLead":"Az április végi versenyhétvégén nemcsak Norbi, hanem a tulajdonában lévő csapat is rajthoz áll a a világ első számú...","id":"20180411_hungaroring_michelisz_magyar_csapat_wtcr_tcr_nagy_daniel_m1ra_wtcc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20ab0e2d-5fdc-4f90-b621-6bfbd5d0c5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7e0a16-da20-4079-8aff-a55216b1d7c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_hungaroring_michelisz_magyar_csapat_wtcr_tcr_nagy_daniel_m1ra_wtcc","timestamp":"2018. április. 11. 09:00","title":"Igazi örömünnep lehet a Hungaroringen: Michelisz saját magyar csapata is indul a WTCR-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]