[{"available":true,"c_guid":"9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját – így reagált az író a Magyar Nemzet megszűnésének hírére a Facebookon.","shortLead":"Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját – így reagált az író a Magyar Nemzet...","id":"20180410_Nyary_Krisztian_bucsuja_a_Magyar_Nemzettol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b754a60c-a1c6-449f-a839-8f63bd718f0f","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Nyary_Krisztian_bucsuja_a_Magyar_Nemzettol","timestamp":"2018. április. 10. 13:25","title":"\"Voltak dicsőséges és szégyenteljes korszakai\" – Nyáry Krisztián is elbúcsúzott a bedőlt napilaptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288456de-41e3-44e2-b9a4-4f396d736595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdai bírósági döntést elméletben még felülbírálhatja a Kúria, de ez a Napi.hu szerint nem valószínű, hogy bekövetkezik, lévén, hogy a felülvizsgálati kérelem időhúzásra sem alkalmas. A Malév 2012-es csődje után még egyhavi fizetést kaptak a dolgozók, de utána már semmit, és arról sem tájékoztatták őket, hogy mennyi járna még nekik.","shortLead":"A szerdai bírósági döntést elméletben még felülbírálhatja a Kúria, de ez a Napi.hu szerint nem valószínű...","id":"20180411_Ugy_fest_hat_ev_utan_vegre_megkapjak_vegkielegitesuket_a_Malev_dolgozoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=288456de-41e3-44e2-b9a4-4f396d736595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebced64-65e0-4011-a9d4-b0311a6ffc1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Ugy_fest_hat_ev_utan_vegre_megkapjak_vegkielegitesuket_a_Malev_dolgozoi","timestamp":"2018. április. 11. 16:32","title":"Úgy fest, hat év után végre megkapják végkielégítésüket a Malév dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot, a vonatkozó törvény szerint vissza kell fizetnie a kampányra kapott támogatást. A helyzetet súlyosbítja, hogy az Együttnek 25 milliós bankhitele is van, amelyet hamarosan szintén el kell kezdenie törleszteni. ","shortLead":"Mivel a párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot, a vonatkozó törvény szerint vissza kell fizetnie a kampányra...","id":"20180410_Husz_evebe_telhet_az_Egyuttnek_mire_visszafizetik_a_kampanyra_kapott_penzt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23969e2a-ca67-4d0b-ae30-c65885aeb30c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Husz_evebe_telhet_az_Egyuttnek_mire_visszafizetik_a_kampanyra_kapott_penzt","timestamp":"2018. április. 10. 08:54","title":"Húsz évébe telhet az Együttnek, mire visszafizeti a kampányra kapott pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492ba15c-1e68-4f6a-829a-ad3ab7f7a501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert színészházaspár fia, Rékasi Zsigmond volt a Hír Tv Egyenesen című műsorának vendége, aki szerint „ha a magyar emberek nem fognak össze a jelenlegi rendszer ellen, akkor egyre lehetetlenebb lesz majd Magyarországon élni”.","shortLead":"Az ismert színészházaspár fia, Rékasi Zsigmond volt a Hír Tv Egyenesen című műsorának vendége, aki szerint „ha a magyar...","id":"20180410_Rekasi_Zsigmond_Ha_nem_fogunk_ossze_egyre_lehetetlenebb_lesz_Magyarorszagon_elni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492ba15c-1e68-4f6a-829a-ad3ab7f7a501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f178e3-0b59-465e-a99e-630f815797b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Rekasi_Zsigmond_Ha_nem_fogunk_ossze_egyre_lehetetlenebb_lesz_Magyarorszagon_elni","timestamp":"2018. április. 10. 09:46","title":"Rékasi Zsigmond: Ha nem fogunk össze, egyre lehetetlenebb lesz Magyarországon élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi munkavállalással foglalkozó szakember szerint új jelenségről van szó, ami a korábbi választások után nem volt tapasztalható. ","shortLead":"A külföldi munkavállalással foglalkozó szakember szerint új jelenségről van szó, ami a korábbi választások után nem...","id":"20180411_Negyszer_annyian_nezelodnek_kulfoldi_munka_utan_mint_a_valasztasok_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23de9503-bda0-43d0-9e0e-071cdf9b50d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Negyszer_annyian_nezelodnek_kulfoldi_munka_utan_mint_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. április. 11. 21:00","title":"Négyszer annyian nézelődnek külföldi munka után, mint a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak el információk az ellenzékről az interneten vagy a médiában, nincs kihez fordulniuk a helyieknek, helyben pedig már jószerivel se pedagógus, se orvos nincsen, akik évtizedekkel ezelőtt igazodási pontot is jelentettek az ott élők számára. ","shortLead":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak...","id":"20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e8dfd1-3142-4c20-8e20-a17477dd71ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","timestamp":"2018. április. 10. 20:00","title":"\"Ezek már talán eleget loptak\" – a Fideszen kívül nincs egyetlen párt sem a falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe2eafa-6ce8-4b75-b643-63e41ca10693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két fiatalember az Apple népszerű kampányát utánozva próbálja meg felhívni a figyelmet a fegyveres erőszak tarthatatlanságára Amerikában.","shortLead":"Két fiatalember az Apple népszerű kampányát utánozva próbálja meg felhívni a figyelmet a fegyveres erőszak...","id":"20180410_shot_with_ar15_applestilusu_gerillakampany_a_lovoldozesek_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efe2eafa-6ce8-4b75-b643-63e41ca10693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c7615e-a38e-4dcc-a665-0935796539f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_shot_with_ar15_applestilusu_gerillakampany_a_lovoldozesek_ellen","timestamp":"2018. április. 10. 17:00","title":"Apple-stílusú gerillakampány a lövöldözések ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek mondható) képét osztogatták az emberek, aztán egy újabb, furcsa bejegyzés kezdett terjedni, nem kis humort csempészve ezzel a szürke hétköznapokba. ","shortLead":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek...","id":"20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32963c5f-835c-4ce7-b13f-cb906f612dbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","timestamp":"2018. április. 11. 19:56","title":"Ön is látta? Furcsa bejegyzés terjed a Facebookon, hosszú másodpercekig kell görgetni, mire az ember a végére ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]