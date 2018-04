"A Népszabadság és a Magyar Nemzet története sok tekintetben különbözik, de egy szempontból mindenképpen ugyanaz: mindkét patinás lapot politikai okokból, méltatlan körülmények között, egyik pillanatról a másikra zárták be. Magától értetődik, hogy mi, a felszámolt Népszabadság volt munkatársai szolidaritást vállalunk a Magyar Nemzetnél dolgozó kollégáinkkal, és kívánjuk, hogy minél előbb megnyugtatóan rendeződjön a lap sorsa!" – írták a Népszabi Szerkesztőség Facebook-oldalán.

A Magyar Nemzet megvásárlása iránt többen is érdeklődnek. Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja már be is jelentette vételi szándékát a lapra, valamint az azzal együtt bezárt Lánchíd Rádióra és az eladásra kínált Heti Válaszra. A Kreatív értesülése szerint a kutyatévével befutott Milkovics Pál is érdeklődik a lehetőség iránt.