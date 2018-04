Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7e04293-4911-49c9-ab09-61bc8ce45c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő a kollégáinak levélben magyarázta el a győzelmet.","shortLead":"Az EP-képviselő a kollégáinak levélben magyarázta el a győzelmet.","id":"20180411_A_Fidesz_nyert_Szajer_Jozsef_megis_az_ellenzeki_mediafoleny_miatt_panaszkodik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7e04293-4911-49c9-ab09-61bc8ce45c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87a31e4-a2c0-47c6-affd-a0027cd39cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_Fidesz_nyert_Szajer_Jozsef_megis_az_ellenzeki_mediafoleny_miatt_panaszkodik","timestamp":"2018. április. 11. 08:06","title":"A Fidesz nyert, Szájer József mégis az ellenzéki médiafölény miatt panaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e761b3-93b4-4f2c-afce-f7a16881cc85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A Dunántúl nagy részén érdemes felkészülni a rossz időre.","shortLead":"A Dunántúl nagy részén érdemes felkészülni a rossz időre.","id":"20180412_Jonnek_a_viharok_het_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e761b3-93b4-4f2c-afce-f7a16881cc85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdca35b2-e940-4775-a57d-bd12b3e70e81","keywords":null,"link":"/idojaras/20180412_Jonnek_a_viharok_het_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. április. 12. 05:31","title":"Jönnek a viharok, hét megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e93c1d-b445-4afe-9ceb-ad43e5d02444","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A sort Berlin vezeti, Budapest az ötödik.","shortLead":"A sort Berlin vezeti, Budapest az ötödik.","id":"20180411_A_leggyorsabb_ingatlandragulast_produkalo_varosok_listajara_kerult_fel_Budapest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e93c1d-b445-4afe-9ceb-ad43e5d02444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cc0b44-1e5c-4d74-a9ca-424a2666705a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_A_leggyorsabb_ingatlandragulast_produkalo_varosok_listajara_kerult_fel_Budapest","timestamp":"2018. április. 11. 09:57","title":"A leggyorsabb ingatlandrágulást produkáló városok listájára került fel Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jakupcsek új műsora az Esti Frizbi műsorsávjába kerülhet.","shortLead":"Jakupcsek új műsora az Esti Frizbi műsorsávjába kerülhet.","id":"20180412_jakupcsek_gabriella_valthatja_hajdu_petert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cd4fc5-cdc6-4156-b39e-999c8675a9eb","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_jakupcsek_gabriella_valthatja_hajdu_petert","timestamp":"2018. április. 12. 08:29","title":"Jakupcsek Gabriella válthatja Hajdú Pétert az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetven halálos áldozat mellett ötszázan betegedtek meg. Donald Trump a szíriai légierő megsemmisítését tervezheti.","shortLead":"A hetven halálos áldozat mellett ötszázan betegedtek meg. Donald Trump a szíriai légierő megsemmisítését tervezheti.","id":"20180411_Elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_sziriai_vegyi_tamadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eceddb73-87d4-4f19-823e-dcea8306166e","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_sziriai_vegyi_tamadas","timestamp":"2018. április. 11. 11:58","title":"Elképesztő pusztítást végzett a szíriai vegyi támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5819e6d9-d4c5-457b-ab72-dc0d22f6db50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészítsen ki tíz verset!","shortLead":"Egészítsen ki tíz verset!","id":"20180411_Ej_mi_a_ko__tenyleg_ismeri_a_magyar_verseket_Kviz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5819e6d9-d4c5-457b-ab72-dc0d22f6db50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92732dc-fd74-4763-8b48-24e81f82c2f5","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ej_mi_a_ko__tenyleg_ismeri_a_magyar_verseket_Kviz","timestamp":"2018. április. 11. 15:45","title":"Ej, mi a kő! – avagy mennyire ismeri a magyar verseket? Kvíz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a544b5-0492-4f6d-b4b3-e5db36377849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eközben kiderült, Ungár Péter olyan ajánlatot tett a lapra, ami \"komolyan vehető tárgyalási alap\".","shortLead":"Eközben kiderült, Ungár Péter olyan ajánlatot tett a lapra, ami \"komolyan vehető tárgyalási alap\".","id":"20180412_Hetfon_ul_le_Simicska_es_Ungar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a544b5-0492-4f6d-b4b3-e5db36377849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44896bb-af73-4951-a0a0-de43fd69ebd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Hetfon_ul_le_Simicska_es_Ungar","timestamp":"2018. április. 12. 11:45","title":"Kitiltották a sajtót a Magyar Nemzet-emlékülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081279ee-b013-43f9-9e08-0360a8fa745d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a Vaterán is árulni kezdtek néhány, a párthoz köthető relikviát, köztük az Orbán elleni tüntetésre készült hordót is. ","shortLead":"Közben a Vaterán is árulni kezdtek néhány, a párthoz köthető relikviát, köztük az Orbán elleni tüntetésre készült...","id":"20180411_Egy_nap_alatt_24_millio_forintot_gyujtott_az_Egyutt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081279ee-b013-43f9-9e08-0360a8fa745d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09b4618-de3e-4858-a332-1e5ae0d4d686","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Egy_nap_alatt_24_millio_forintot_gyujtott_az_Egyutt","timestamp":"2018. április. 11. 15:10","title":"Egy nap alatt 24 millió forintot gyűjtött az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]