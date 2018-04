Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibavadász programot jelentett be a Facebook. A cél, hogy ezzel megakadályozzon egy mostanihoz hasonló későbbi botrányt.","shortLead":"Hibavadász programot jelentett be a Facebook. A cél, hogy ezzel megakadályozzon egy mostanihoz hasonló későbbi botrányt.","id":"20180412_facebook_hibavadasz_program_adatvisszaeles_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bfb921-e3a3-43a2-9efe-fb206f38bdea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_facebook_hibavadasz_program_adatvisszaeles_ellen","timestamp":"2018. április. 12. 10:00","title":"Lehet, hogy hamarabb kellett volna: hibavadász programot indít a Facebook az adatvisszaélések ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések bizonyítják – agyunk természetes állapota. Túlzásba vinni azért több ok miatt sem ajánlott.","shortLead":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések...","id":"20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a52a73-2677-4d1a-8753-49cdb1381b74","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","timestamp":"2018. április. 12. 10:00","title":"Lélekben máshol – ezért hasznos az ábrándozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat által közölt felmondási okokat megalapozatlannak találták, ezért továbbra is érvényben van a fővárosi önkormányzat és a Mahir Cityposter közötti szerződés. A nagyvállalkozó így tovább üzemeltetheti hirdetőoszlopait.","shortLead":"Az önkormányzat által közölt felmondási okokat megalapozatlannak találták, ezért továbbra is érvényben van a fővárosi...","id":"20180412_Ismet_Simicska_nyerte_a_budapesti_oszlophaborut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc1b519-2963-4020-83fa-5d657b40a73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Ismet_Simicska_nyerte_a_budapesti_oszlophaborut","timestamp":"2018. április. 12. 19:36","title":"Ismét Simicska nyerte a budapesti oszlopháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik Nyugat-Európában akarnak munkát vállalni. Aki menni akar, azt már az is kevésbé érdekli, milyen munkát talál kint. ","shortLead":"Sem a kelet-európai dolgozók elleni kampányok, sem a Brexit nem veszi el a kedvét azoknak a magyaroknak, akik...","id":"20180413_A_magyarok_mennek_mar_azert_mennek_kulfoldre_mert_eleguk_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6dd6a-b7c4-4bd5-93b3-e939e0188ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_A_magyarok_mennek_mar_azert_mennek_kulfoldre_mert_eleguk_van","timestamp":"2018. április. 13. 11:00","title":"A magyarok már azért mennek külföldre, mert elegük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5182d77-0ddf-4f27-8193-0b837d65418d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt a Facebookon. Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas magyar dzsesszgitáros 68 éves volt. ","shortLead":"Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt a Facebookon. Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas magyar...","id":"20180413_Meghalt_Babos_Gyula","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5182d77-0ddf-4f27-8193-0b837d65418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d233f59-83f7-4b9f-9c17-d22770babe62","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Meghalt_Babos_Gyula","timestamp":"2018. április. 13. 18:44","title":"Meghalt Babos Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 27 fok volt ma Budapesten. A folytatásban némi eső jön.","shortLead":"Majdnem 27 fok volt ma Budapesten. A folytatásban némi eső jön.","id":"20180412_megdolt_a_budapesti_melegrekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7c1e95-0984-4899-987d-23db2d73bae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_megdolt_a_budapesti_melegrekord","timestamp":"2018. április. 12. 17:12","title":"Megdőlt a budapesti melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f07ec9-73f1-408e-97ec-5ad6157a24de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vér szerinti szülők 2013-ban haltak meg egy autóbalesetben, s az áldozatok szülei évekig harcoltak, egy béranya megszülhesse a lefagyasztott embriók egyikét. \r

","shortLead":"A vér szerinti szülők 2013-ban haltak meg egy autóbalesetben, s az áldozatok szülei évekig harcoltak, egy béranya...","id":"20180412_Negy_evvel_szulei_halala_utan_szuletett_egy_kinai_gyerek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f07ec9-73f1-408e-97ec-5ad6157a24de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ab7453-6fa6-47a6-942b-dc685ea3eea1","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Negy_evvel_szulei_halala_utan_szuletett_egy_kinai_gyerek","timestamp":"2018. április. 12. 10:06","title":"Négy évvel szülei halála után született egy kínai gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c00fbb-bb14-41a5-b694-b1bec8e67833","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Navaz Saríf tavaly kényszerült távozni hivatalából korrupciósgyanús ügyek miatt, és a jelek szerint már soha nem is térhet vissza oda.","shortLead":"Navaz Saríf tavaly kényszerült távozni hivatalából korrupciósgyanús ügyek miatt, és a jelek szerint már soha nem is...","id":"20180413_egy_eletre_eltiltotta_a_politizalastol_a_birosag_pakisztan_volt_miniszterelnoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0c00fbb-bb14-41a5-b694-b1bec8e67833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6be4f7-aa3e-4d94-b66b-90e41837ab57","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_egy_eletre_eltiltotta_a_politizalastol_a_birosag_pakisztan_volt_miniszterelnoket","timestamp":"2018. április. 13. 09:19","title":"Egy életre eltiltotta a politizálástól a bíróság Pakisztán volt miniszterelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]