[{"available":true,"c_guid":"cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április 8-án, az igen valószínűtlen. A vád mégsem múlik egyhamar, mert annak sokszorosításához többek érdeke fűződik.","shortLead":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április...","id":"20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81277c23-51ef-4969-b78d-deb597d322d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 12. 11:30","title":"Az ellenzék új ruhája: eltűnt szavazatokkal takaróznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A másik Magyarország nem azért ismételgeti a csalás vádját, mert abban reménykedik, hogy változni fog az eredmény. Az általános értetlenkedés az öntudatra ébredés jele, annak a felismerésnek a megfogalmazása, hogy rengetegen vagyunk - mégsem nyertünk. Fantasztikus alapanyag ahhoz, hogy valaki végre politikát csináljon.","shortLead":"A másik Magyarország nem azért ismételgeti a csalás vádját, mert abban reménykedik, hogy változni fog az eredmény...","id":"20180413_Gomperz_Ez_a_harc_lesz_az_elso","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff99d13-df81-451e-9966-f9bc9eacc2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Gomperz_Ez_a_harc_lesz_az_elso","timestamp":"2018. április. 13. 10:45","title":"Gomperz: Ez a harc lesz az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d543eff-9987-48fe-9c46-d43eca154123","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választás végleges eredményének ismeretében, a tervezettnél egy héttel később, jövő héten szombaton tartják az MSZP választmányának ülését – közölte Hiller István, a testület elnöke. ","shortLead":"Az országgyűlési választás végleges eredményének ismeretében, a tervezettnél egy héttel később, jövő héten szombaton...","id":"20180412_Eltoltak_az_MSZP_valasztmanyi_uleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d543eff-9987-48fe-9c46-d43eca154123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910419b9-d8df-4209-92db-b9324ac18d1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Eltoltak_az_MSZP_valasztmanyi_uleset","timestamp":"2018. április. 12. 10:30","title":"Eltolták az MSZP választmányi ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte így lehetne eldönteni, hogy ki induljon a megüresedett polgármesteri székekért.","shortLead":"Szerinte így lehetne eldönteni, hogy ki induljon a megüresedett polgármesteri székekért.","id":"20180412_Karacsony_szerint_elovalasztast_kell_tartani_a_fovarosi_idokoziken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de0d5c-d90b-4757-9f74-536a8ad34eec","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Karacsony_szerint_elovalasztast_kell_tartani_a_fovarosi_idokoziken","timestamp":"2018. április. 12. 21:40","title":"Karácsony szerint előválasztást kell tartani a fővárosi időköziken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel párhuzamosan viszont nehezebbé vált kitűnni az egyre növekő tömegből. Összeválogattunk kilenc márkát, melyeknek ez mégis sikerült. Van, amelyik 17. századi technológiát lovagolt meg, van, ami egyszerűen felrúgott minden marketingszabályt, és akad olyan is, amelyik sajátos munkaerő-összetételével hívta fel magára a figyelmet.","shortLead":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel...","id":"dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f83633d-f6e1-4f09-aebf-a7e7e5b6c492","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","timestamp":"2018. április. 12. 07:30","title":"9 márka, ami fenekestül felforgatta a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bejegyzése megírása utáni első két nap élete leghosszabbja volt – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában Mészáros Luca, aki nemrég arról írt saját Facebook-oldalán, hogy ma Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek. A lány hamarosan befejezi az óvodapedagógus szakot, és gondolkodik azon, hogy testvérével Skóciába költözik.","shortLead":"A bejegyzése megírása utáni első két nap élete leghosszabbja volt – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában Mészáros...","id":"20180413_meszaros_luca_ovodapedagogus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc889c9-9868-4bb9-8c8b-a891d51a2f6c","keywords":null,"link":"/elet/20180413_meszaros_luca_ovodapedagogus","timestamp":"2018. április. 13. 07:08","title":"Megszólalt a lány, aki a magyar fiatalok kilátástalanságáról posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8e1dad-0639-48b9-8bcd-495f0cd7c67a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a legújabb amerikai izom-terepest, megérkezett az eddigi legdurvább Jeep Grand Cherokee.","shortLead":"Mutatjuk a legújabb amerikai izom-terepest, megérkezett az eddigi legdurvább Jeep Grand Cherokee.","id":"20180413_850_loero_jeep_izomkolosszus_terepjaro_tuning_grand_cherokee_amerikai_auto_v8_motor_hennessey","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a8e1dad-0639-48b9-8bcd-495f0cd7c67a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9d676f-9118-40a2-890d-5b2a42cdb530","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_850_loero_jeep_izomkolosszus_terepjaro_tuning_grand_cherokee_amerikai_auto_v8_motor_hennessey","timestamp":"2018. április. 13. 11:28","title":"Falbontáshoz és hegyek elhúzásához: itt a 850 lóerős Jeep izomkolosszus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal kiterjedtebb és koordináltabb az együttműködés, és az ellenzéki pártok fegyelmezetten beállnak a választáson végül másodiknak befutott jelölt mögé. Írásunk a HVG csütörtöki számában megjelent átfogó elemzés egyik eleme. ","shortLead":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal...","id":"201815_ez_igy_nem_nyero","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3f765f-b33e-4932-94b5-16d4de5b8f37","keywords":null,"link":"/itthon/201815_ez_igy_nem_nyero","timestamp":"2018. április. 12. 16:10","title":"Beszédes számok: kiszámoltuk, mi van, ha valóban összefog az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]