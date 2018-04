Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ma jött el az őstermelők számára is az első negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség határideje. Lehetséges azonban, hogy mégsem kell előleget fizetni az őstermelésből származó jövedelem után, az adóelőleg alapjának megállapítására vonatkozó speciális szabályok miatt. Az Adózóna mutatta be részletesen az előírásokat.","shortLead":"Ma jött el az őstermelők számára is az első negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség határideje. Lehetséges azonban...","id":"20180412_Vannak_ostermelok_akik_megusszak_a_mai_adoelolegfizetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5ce449-3577-4c9a-a6f3-b3a7fba7a807","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180412_Vannak_ostermelok_akik_megusszak_a_mai_adoelolegfizetest","timestamp":"2018. április. 12. 12:16","title":"Vannak őstermelők, akik megússzák a mai adóelőleg-fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","shortLead":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","id":"20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945bc320-00f7-4528-bf9e-69977af589b4","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","timestamp":"2018. április. 12. 12:06","title":"A szerda, nyolcadika az új péntek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0131b510-5d07-457e-b929-eb60d68305be","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc egyik cége építi az új lovas stadiont – gyakorlatilag egy hatalmas betonteknőt – Szilvásváradon, megnéztük, hogy áll az építkezés. A munkások még dolgoznak, a stadion majdnem kész. Képek és videó a helyszínről.","shortLead":"Mészáros Lőrinc egyik cége építi az új lovas stadiont – gyakorlatilag egy hatalmas betonteknőt – Szilvásváradon...","id":"20180413_Bekesen_megbujik_a_fak_kozt_a_szilvasvaradi_lovasstadion_csak_azok_a_reflektorok_ne_lennenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0131b510-5d07-457e-b929-eb60d68305be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891e1209-293d-4dc4-be4a-3cfd3e99e8a6","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Bekesen_megbujik_a_fak_kozt_a_szilvasvaradi_lovasstadion_csak_azok_a_reflektorok_ne_lennenek","timestamp":"2018. április. 13. 12:32","title":"Békésen megbújik a fák közt a szilvásváradi lovasstadion, csak azok a reflektorok ne lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20862dae-2f41-4534-99c3-3ef9baf283f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését a Kúria: a Tv2 reggeli műsora, a Mokka tényleg megsértette a választási eljárásról szóló törvényt azzal, hogy március 29. és április 4. között aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosított a Fidesz-KDNP-nek, mint más jelölő szervezeteknek.","shortLead":"Helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését a Kúria: a Tv2 reggeli műsora, a Mokka tényleg megsértette...","id":"20180411_kuria_mokka_kormanypartiak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20862dae-2f41-4534-99c3-3ef9baf283f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6929d6c0-b185-4708-b846-54d722979f94","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_kuria_mokka_kormanypartiak","timestamp":"2018. április. 11. 19:10","title":"Kúria: A Mokkában aránytalanul sok volt a kormánypárti megszólaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Köhög a betyárkörte: mondjon le az Index és a HVG is!","shortLead":"Köhög a betyárkörte: mondjon le az Index és a HVG is!","id":"20180413_GFG_egyutt_duborog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c90fbc-eb23-44db-a20a-92ec8e064e76","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_GFG_egyutt_duborog","timestamp":"2018. április. 13. 13:18","title":"GFG együtt dübörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nő a feszültség Hódmezővásárhelyen. A választáson vele szemben induló képviselőket kávézni hívja Lázár János, de Márki-Zay Péterrel még kezet fogni sem hajlandó, február 25-e óta a Városházára se tette be a lábát. Lázár nem tartja magát sértődékenynek, de úgy tűnik, hogy az új polgármesterrel nem tud megbékélni. A miniszter szerint nehéz helyzetbe lavírozta magát a város, de ő segít.","shortLead":"Nő a feszültség Hódmezővásárhelyen. A választáson vele szemben induló képviselőket kávézni hívja Lázár János, de...","id":"20180412_Lazar_nem_sertodekeny_de_nem_fog_kezet_MarkiZay_Peterrel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76de3d3f-9dc2-4b00-a4dd-d9389032ea47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Lazar_nem_sertodekeny_de_nem_fog_kezet_MarkiZay_Peterrel","timestamp":"2018. április. 12. 09:51","title":"Lázár nem sértődékeny, de nem fog kezet Márki-Zay Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanazzal az operával nyitottak meg újra az operaházat, mint ami 1748-as megnyitón is műsoron volt. ","shortLead":"Ugyanazzal az operával nyitottak meg újra az operaházat, mint ami 1748-as megnyitón is műsoron volt. ","id":"20180412_ujra_szol_az_opera_nemetorszag_egyetlen_eredeti_barokk_szinhazaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94fad3c-105e-43a1-beed-b46dddb1b872","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_ujra_szol_az_opera_nemetorszag_egyetlen_eredeti_barokk_szinhazaban","timestamp":"2018. április. 12. 21:56","title":"Újra szól az opera Németország egyetlen eredeti barokk színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 27 fok volt ma Budapesten. A folytatásban némi eső jön.","shortLead":"Majdnem 27 fok volt ma Budapesten. A folytatásban némi eső jön.","id":"20180412_megdolt_a_budapesti_melegrekord","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7c1e95-0984-4899-987d-23db2d73bae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_megdolt_a_budapesti_melegrekord","timestamp":"2018. április. 12. 17:12","title":"Megdőlt a budapesti melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]