[{"available":true,"c_guid":"6eedb098-406e-40c0-8893-4c4fec65be74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a BKV milyen matuzsálem korú kiszolgáló járművet használ a fővárosban.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a BKV milyen matuzsálem korú kiszolgáló járművet használ a fővárosban.","id":"20180413_a_nap_fotoja_bkv_auto_oldtimer_volkswagen_transporter_karbantartas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eedb098-406e-40c0-8893-4c4fec65be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26bb30f-e772-44ff-a319-c32413b74fd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_a_nap_fotoja_bkv_auto_oldtimer_volkswagen_transporter_karbantartas","timestamp":"2018. április. 13. 06:41","title":"A nap fotója: ciki vagy menő a BKV ősrégi, de még mindig használt autója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hazatérhetett pénteken a kórházból Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó 96 esztendős férje, aki a múlt héten sikeres csípőprotézis-beültetésen esett át.","shortLead":"Hazatérhetett pénteken a kórházból Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó 96 esztendős férje, aki a múlt héten...","id":"20180413_Uj_csipovel_tert_vissza_a_96_eves_Fulop_herceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a08053-71f7-4911-9f72-52febe8fc834","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Uj_csipovel_tert_vissza_a_96_eves_Fulop_herceg","timestamp":"2018. április. 13. 15:33","title":"Új csípővel tért vissza a 96 éves Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7c0cc5-0a98-4092-9c62-ec4e66c68358","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Hogyha semmilyen botránynak nincs semmilyen azonnali következménye (amelynek már a töredékéért kormányok buknának szerte a régiónkban), akkor a hatalomnak nem kell félnie tőlünk, munkaadóiktól. Vélemény.","shortLead":"Hogyha semmilyen botránynak nincs semmilyen azonnali következménye (amelynek már a töredékéért kormányok buknának...","id":"20180413_Seres_A_nyilvanossag_vege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd7c0cc5-0a98-4092-9c62-ec4e66c68358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3eaa6d3-1962-4216-8289-5c9da0bced06","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Seres_A_nyilvanossag_vege","timestamp":"2018. április. 13. 12:30","title":"Seres: A nyilvánosság vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9052e9da-e4af-459f-b946-d6a353022b35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy wiesbadeni klinika gyermekorvosa megmutatta, hogy nem minden orvos fehér köpenyes, szigorú tekintetű, és ha kell, örömtáncot is lejt a gyógyulás érdekében. ","shortLead":"Egy wiesbadeni klinika gyermekorvosa megmutatta, hogy nem minden orvos fehér köpenyes, szigorú tekintetű, és ha kell...","id":"20180413_tancolt_kis_betegenek_egy_orvos_hogy_felviditsa_tole_olvadozik_most_a_net","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9052e9da-e4af-459f-b946-d6a353022b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a16dc2-bb0f-4d92-a103-16fdf432d1b1","keywords":null,"link":"/elet/20180413_tancolt_kis_betegenek_egy_orvos_hogy_felviditsa_tole_olvadozik_most_a_net","timestamp":"2018. április. 13. 10:59","title":"Táncolt kis betegének egy orvos, hogy felvidítsa, tőle olvadozik most a net – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daf48cb-f753-4bda-bae9-5136be4537cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arany- és faberakás (is) jellemzi azt a koncepcióautót, amit pénteken villantott meg a Mercedes-Maybach.","shortLead":"Arany- és faberakás (is) jellemzi azt a koncepcióautót, amit pénteken villantott meg a Mercedes-Maybach.","id":"20180414_mercedes_maybach_kina_pekingi_autoszalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2daf48cb-f753-4bda-bae9-5136be4537cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665ae60-151b-4173-94fe-ec1405f62cb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_mercedes_maybach_kina_pekingi_autoszalon","timestamp":"2018. április. 14. 08:31","title":"Ilyen autóban utazhatnak majd a kínai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjének csütörtök esti visszavágóján, így 5-3-as összesítéssel a francia együttes jutott tovább.","shortLead":"A magyar válogatott kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Leipzig 5-2-re kikapott az Olypique Marseille otthonában...","id":"20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfd82cf-5b5c-4c3d-b92d-3143c85d0884","keywords":null,"link":"/sport/20180413_gulacsieknak_a_negyeddonto_volt_a_vegallomas","timestamp":"2018. április. 13. 05:23","title":"Gulácsiéknak a negyeddöntő volt a végállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányüzeneteket terjesztettek és kamu történeteket tettek közzé azzal a céllal, hogy az embereket Orbán Viktor bevándorlásellenes politikája mellé állítsák – egyebek mellett erről beszélt a The Guardiannek az MTVA számos dolgozója.","shortLead":"Kormányüzeneteket terjesztettek és kamu történeteket tettek közzé azzal a céllal, hogy az embereket Orbán Viktor...","id":"20180413_kozmediasok_a_the_guardiannek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f466807-6f59-4253-afa1-5ffc58319122","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_kozmediasok_a_the_guardiannek","timestamp":"2018. április. 13. 11:05","title":"Közmédiások a The Guardiannek: Hazugságot közöltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Antonio Guterres főtitkár.","shortLead":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be...","id":"20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753ace60-510a-4821-ba83-fdb6cc11f30f","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","timestamp":"2018. április. 13. 18:42","title":"Vegyifegyver-ellenőrök érkeztek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]