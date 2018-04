Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tüntetés megszervezői nem állnának le, polgári engedetlenségi mozgalmon gondolkodnak.","shortLead":"A szombati tüntetés megszervezői nem állnának le, polgári engedetlenségi mozgalmon gondolkodnak.","id":"20180413_szombat_tuntetes_menetrend","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f344c5fb-c582-4a20-923b-1185b42e963c","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_szombat_tuntetes_menetrend","timestamp":"2018. április. 13. 15:10","title":"Minden hétvégén tüntetnének a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9fae2e-a886-4870-8624-1eab2bf099eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA külső tagja, a hálózatkutató Barabási Albert-László is felkerült a kormányközeli Figyelőben közölt, úgynevezett \"Soros-listára\". ","shortLead":"Az MTA külső tagja, a hálózatkutató Barabási Albert-László is felkerült a kormányközeli Figyelőben közölt, úgynevezett...","id":"20180413_A_vilaghiru_magyar_fizikust_is_a_kormany_ellensegenek_tartjak_a_Figyelonel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9fae2e-a886-4870-8624-1eab2bf099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b398ce8b-9a03-46d4-8973-991bc6be526c","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_A_vilaghiru_magyar_fizikust_is_a_kormany_ellensegenek_tartjak_a_Figyelonel","timestamp":"2018. április. 13. 15:13","title":"A világhírű magyar fizikust is a kormány ellenségének tartják a Figyelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Demokrácia nem négyévente van. Vélemény.","shortLead":"Demokrácia nem négyévente van. Vélemény.","id":"20180413_balavany_ezert_megyek_el_a_szombati_tuntetesre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca7f62-e717-4451-901d-7af4c17065dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_balavany_ezert_megyek_el_a_szombati_tuntetesre","timestamp":"2018. április. 13. 17:51","title":"Balavány: Ezért megyek el a szombati tüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53760d2-537f-43c4-8be6-3a18d2f69f02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Biztonsági okokból hívnak vissza két játékautót.","shortLead":"Biztonsági okokból hívnak vissza két játékautót.","id":"20180413_Baj_van_ket_Tescoban_kaphato_jatekkal_ha_ilyet_vasarolt_vigye_vissza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53760d2-537f-43c4-8be6-3a18d2f69f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49318226-b3ed-4de2-b8db-739017264ab8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_Baj_van_ket_Tescoban_kaphato_jatekkal_ha_ilyet_vasarolt_vigye_vissza","timestamp":"2018. április. 13. 18:58","title":"Baj van két, Tescóban kapható játékkal, ha ilyet vásárolt, vigye vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Orbán mindig csak annyira provokálta az EU-t, hogy az ne lépjen közbe, de eközben kiüresítette a magyar demokráciát, hogy újra ott tartsunk, mint 1989 előtt – írta a német lap.","shortLead":"Orbán mindig csak annyira provokálta az EU-t, hogy az ne lépjen közbe, de eközben kiüresítette a magyar demokráciát...","id":"20180414_Der_Spiegel_Orban_a_legveszelyesebb_politikus_az_EUban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74709a09-ee66-4226-9ae3-0809175d545b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Der_Spiegel_Orban_a_legveszelyesebb_politikus_az_EUban","timestamp":"2018. április. 14. 13:13","title":"Der Spiegel: Orbán a legveszélyesebb politikus az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elveszítené civil jellegét a mai tüntetés, ha a párt politikusai felszólalnának.","shortLead":"Elveszítené civil jellegét a mai tüntetés, ha a párt politikusai felszólalnának.","id":"20180414_A_Jobbik_is_tuntet_de_nem_beszel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d5c423-6341-4033-bb65-06977d5a2c70","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_Jobbik_is_tuntet_de_nem_beszel","timestamp":"2018. április. 14. 16:08","title":"A Jobbik is tüntet, de nem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08e90d-c337-4dcc-98a3-c04323952531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a parlament összetétele alig módosul, minden képviselő új telefont és laptopot kap, összesen egymilliárd forint értékben. Az érintettek arra hivatkoznak: a technológia fejlődése miatt kell cserélni.","shortLead":"Bár a parlament összetétele alig módosul, minden képviselő új telefont és laptopot kap, összesen egymilliárd forint...","id":"20180413_Egymilliardert_kapnak_uj_telefonokat_es_laptopokat_a_kepviselok_mert_szerintuk_haladni_kell_a_korral","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b08e90d-c337-4dcc-98a3-c04323952531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626d64a5-7a7e-44fe-b397-e9291fdfd76c","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Egymilliardert_kapnak_uj_telefonokat_es_laptopokat_a_kepviselok_mert_szerintuk_haladni_kell_a_korral","timestamp":"2018. április. 13. 20:24","title":"Egymilliárdért kapnak új telefonokat és laptopokat a képviselők, mert szerintük haladni kell a korral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914b6cb0-8f1b-4de6-88b6-aca92d918602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a jó idő, rengetegen tartanak a Dunakanyarba, és az így kialakuló dugók elől egyesek nem túl szabályosan próbálnak menekülni.","shortLead":"Itt a jó idő, rengetegen tartanak a Dunakanyarba, és az így kialakuló dugók elől egyesek nem túl szabályosan próbálnak...","id":"20180414_a_nap_videoja_veszelyes_tomeges_tolatas_auto_11es_ut_szentendre_budakalasz_dunakanyar_jo_ido","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=914b6cb0-8f1b-4de6-88b6-aca92d918602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874f7c1f-22f1-4978-906c-4143fc2100f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_a_nap_videoja_veszelyes_tomeges_tolatas_auto_11es_ut_szentendre_budakalasz_dunakanyar_jo_ido","timestamp":"2018. április. 14. 06:41","title":"A nap videója: veszélyesen, tömegesen tolatnak az autók a 11-es útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]