[{"available":true,"c_guid":"ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos áramot, így gyakorlatilag tölteni sem kellene megállni.","shortLead":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos...","id":"20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65f0421-533d-48be-82d1-78b97d479cea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","timestamp":"2018. április. 15. 08:21","title":"A svédek megcsinálták az utat, ami nagy lökést adhat az elektromos autók terjedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz százalékos a feldolgozottság már a legtöbb billegő mezőben, szinte biztos a kétharmad. De legalább a független Mellár mandátuma is az.","shortLead":"Száz százalékos a feldolgozottság már a legtöbb billegő mezőben, szinte biztos a kétharmad. De legalább a független...","id":"20180414_A_fuggetlen_Mellar_Tamas_is_megnyugodhat_nem_fordul_az_eredmeny_Pecsett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2f869c-a072-400f-abcd-c9835f6d6f72","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_fuggetlen_Mellar_Tamas_is_megnyugodhat_nem_fordul_az_eredmeny_Pecsett","timestamp":"2018. április. 14. 19:40","title":"A független Mellár Tamás is megnyugodhat, nem fordult az eredmény Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai pályán kikapott a West Bromwich Albiontól. \r

","shortLead":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai...","id":"20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028cf5cb-1836-4b3f-86b9-f5944098442f","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_Manchester_City_a_bajnok_Angliaban","timestamp":"2018. április. 15. 19:04","title":"A Manchester City a bajnok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020f612a-9dbf-4398-9d9c-46763c7d5951","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A napokban gazdát cserél az ország második legnagyobb magánkórháza. Az azt átvevő szakmai befektető szerint még csak most kezdődik a magánegészségügy igazi konjunktúrája.","shortLead":"A napokban gazdát cserél az ország második legnagyobb magánkórháza. Az azt átvevő szakmai befektető szerint még csak...","id":"201815__maganegeszsegugy__tisztazatlan_viszonyok__szammisztika__vegye_vigye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020f612a-9dbf-4398-9d9c-46763c7d5951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e87e642-3513-4d88-98c4-16a8e0f2e568","keywords":null,"link":"/kkv/201815__maganegeszsegugy__tisztazatlan_viszonyok__szammisztika__vegye_vigye","timestamp":"2018. április. 15. 12:30","title":"Most kezd kiderülni, hogy valójában mekkora üzlet is az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden idők legnagyobbnak tűnő ellenzéki megmozdulása zajlik a fővárosban, erről a kormányoldali média kevéssé vesz tudomást.","shortLead":"Minden idők legnagyobbnak tűnő ellenzéki megmozdulása zajlik a fővárosban, erről a kormányoldali média kevéssé vesz...","id":"20180414_tuntetes_Origo_hirado_szombat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b01fdea-5f3b-4acc-a6e7-899b66aa1291","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_tuntetes_Origo_hirado_szombat","timestamp":"2018. április. 14. 19:40","title":"Így (nem) számol be a tüntetésről az Origo és a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45877db-0723-4d1b-9582-50de1360a529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","shortLead":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","id":"20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45877db-0723-4d1b-9582-50de1360a529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069c5072-53d0-4e65-8108-438e9a136c74","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","timestamp":"2018. április. 14. 17:00","title":"A vég kezdete? Az amerikaiak már kezdik otthagyni a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33058c5-7d3f-40a7-9b73-47b5cba7a7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végképp boldog lehet Boldog István fideszes jelölt. Ő nyerte a választást. ","shortLead":"Végképp boldog lehet Boldog István fideszes jelölt. Ő nyerte a választást. ","id":"20180414_Torokszentmikloson_sem_tudott_elozni_a_Jobbik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33058c5-7d3f-40a7-9b73-47b5cba7a7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc88e5c-3509-4eda-918d-ad93ce448fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Torokszentmikloson_sem_tudott_elozni_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 14. 19:57","title":"Törökszentmiklóson sem tudott előzni a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]