[{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása. Egyéni körzetben nem fordult az eredmény. 3 százalék fölött a Momentum.","shortLead":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása...","id":"20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0f37b2-9858-4775-b5ac-b20d39b1a42c","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"Egy mandátum átcsúszott a Fidesztől a Jobbikhoz, épp megvan a kétharmad - ilyen lesz az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott...","id":"20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e628dc-c853-4225-a657-579fdac6da60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","timestamp":"2018. április. 16. 00:21","title":"Ritka nagy fogás Záhonynál: 5 lopott terepjáró bukott le a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb esőre, záporra továbbra is számíthatunk. ","shortLead":"Kisebb esőre, záporra továbbra is számíthatunk. ","id":"20180416_esovel_indul_sokfele_a_het_de_marad_a_20_fok_feletti_csucs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3454e79b-1eed-4d70-a6bd-fb024f1c03e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_esovel_indul_sokfele_a_het_de_marad_a_20_fok_feletti_csucs","timestamp":"2018. április. 16. 05:05","title":"Esővel indul sokfelé a hét, de marad a 20 fok feletti csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","shortLead":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","id":"20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0340a-471d-4450-8cd0-6958facda3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","timestamp":"2018. április. 14. 18:05","title":"Még néhány körzet sorsa kérdéses, ezeken múlhat a Fidesz kétharmada?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged csapatát vasárnap, a debreceni Főnix Csarnokban rendezett fináléban.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged...","id":"20180415_Ismet_a_Veszprem_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d561cde-5c80-4144-912b-c094eef86bc0","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Ismet_a_Veszprem_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","timestamp":"2018. április. 15. 19:38","title":"Ismét a Veszprém nyerte a kézilabda Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","id":"20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee6b46-3641-4efa-935b-55e228efb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2018. április. 16. 10:51","title":"Szerdáig nem érdemes kocsit mosni: támad a szaharai por és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául szolgáló, Sárfészek című regény írója, Hillary Jordan. Interjú.","shortLead":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául...","id":"201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56654f9-e636-4634-ab6d-a984598164b4","keywords":null,"link":"/kultura/201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","timestamp":"2018. április. 15. 20:00","title":"\"Csak úgy javíthatunk a rasszizmuson, ha kibeszéljük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt vasárnapi szavazáson nem találta el a nyertes képviselőt? Hátha most nagyobb szerencséje volt, és legalább a lottón nyert.","shortLead":"A múlt vasárnapi szavazáson nem találta el a nyertes képviselőt? Hátha most nagyobb szerencséje volt, és legalább...","id":"20180414_Harom_primszam_es_ket_kilenccel_oszthato_a_lotto_nyeroszamai_kozt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb379f7-3947-45bc-859f-a0ae18d6deb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Harom_primszam_es_ket_kilenccel_oszthato_a_lotto_nyeroszamai_kozt","timestamp":"2018. április. 14. 19:33","title":"Három prímszám és két kilenccel osztható a lottó nyerőszámai közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]