Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"499728c3-48e3-4de7-94c2-937e0544e47b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtök óta négy céget bírságolt meg a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Csütörtök óta négy céget bírságolt meg a Magyar Nemzeti Bank.","id":"20180416_Tuzallo_fa_Rubikkocka_meretu_kazan_MLMes_kriptovalutabanyaszat__elkepeszto_cegekre_szabott_ki_most_birsagot_az_MNB","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499728c3-48e3-4de7-94c2-937e0544e47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca123d91-eb7c-4eda-ba39-2e32ce0d7f35","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Tuzallo_fa_Rubikkocka_meretu_kazan_MLMes_kriptovalutabanyaszat__elkepeszto_cegekre_szabott_ki_most_birsagot_az_MNB","timestamp":"2018. április. 16. 13:41","title":"Tűzálló fa, Rubik-kocka méretű kazán, MLM-es kriptovaluta-bányászat – elképesztő cégekre szabott ki most bírságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab554a0c-dde9-4ad1-9f66-19583d690045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több amerikai bűnüldöző szerv vásárol meg egy eszközt, amellyel feloldható az iPhone-ok zárolása, megszerezhetők a telefonon tárolt adatok.","shortLead":"Egyre több amerikai bűnüldöző szerv vásárol meg egy eszközt, amellyel feloldható az iPhone-ok zárolása, megszerezhetők...","id":"20180416_graykey_eszkoz_az_iphoneok_feltoresehez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab554a0c-dde9-4ad1-9f66-19583d690045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65241cf-12d4-47f6-b505-b184491fac8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_graykey_eszkoz_az_iphoneok_feltoresehez","timestamp":"2018. április. 16. 19:00","title":"GrayKey: megvan az eszköz az iPhone-ok feltöréséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. Szerintük ez a legrosszabb diktatúrákat idéző uszítás.","shortLead":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. Szerintük ez a legrosszabb diktatúrákat idéző uszítás.","id":"20180417_Az_ELTE_316_tanarja_es_diakja_is_tiltakozik_a_Figyelo_listaja_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18a72c1-5443-4b9d-ba44-25cd10b1b3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_ELTE_316_tanarja_es_diakja_is_tiltakozik_a_Figyelo_listaja_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 11:20","title":"Az ELTE 316 tanárja és diákja is tiltakozik a Figyelő listája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f94c0f1-a258-4faf-937e-a3e6054283e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös módon vetne véget a Samsung az internet-függőségnek: egy olyan okostelefonnal, amelyikkel nem lehet netezni.","shortLead":"Különös módon vetne véget a Samsung az internet-függőségnek: egy olyan okostelefonnal, amelyikkel nem lehet netezni.","id":"20180416_samsung_galaxy_j2pro_okostelefon_net_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f94c0f1-a258-4faf-937e-a3e6054283e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8388b256-cf0d-4d6d-9afe-70510efe0216","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_samsung_galaxy_j2pro_okostelefon_net_nelkul","timestamp":"2018. április. 16. 12:03","title":"Ilyen még tényleg nem volt: olyan telefonnal jön ki a Samsung, amelyik úgy okos, hogy nincs rajta net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ajándékként fogják adni azoknak, akik sokat tettek a magyarságért. ","shortLead":"Ajándékként fogják adni azoknak, akik sokat tettek a magyarságért. ","id":"20180417_Tobbfele_barackpalinka_osszekeveresebol_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_itala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266dc426-c034-4079-92cb-7b9c83542db9","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Tobbfele_barackpalinka_osszekeveresebol_keszul_a_nemzeti_osszetartozas_itala","timestamp":"2018. április. 17. 11:40","title":"Többféle barackpálinka összekeveréséből készül a \"nemzeti összetartozás itala\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b684f722-a532-4298-95be-04e1b6214b45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindig van rosszabb: most például egy olyan, még fejlesztés alatt álló zsarolóvírusra bukkantak biztonsági szakemberek, amelyik még a vírusvédelmet is eltávolítja a gépről.","shortLead":"Mindig van rosszabb: most például egy olyan, még fejlesztés alatt álló zsarolóvírusra bukkantak biztonsági szakemberek...","id":"20180417_avcrypt_zsarolovirus_a_virusvedelmet_is_eltavolitja_a_szamitogeprol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b684f722-a532-4298-95be-04e1b6214b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a816aa34-dec6-47c4-a257-c309d2a94ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_avcrypt_zsarolovirus_a_virusvedelmet_is_eltavolitja_a_szamitogeprol","timestamp":"2018. április. 17. 12:03","title":"Ez rosszul eshet a számítógépének: ez a zsarolóvírus még a vírusvédelmet is eltávolítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati vezetőinek ügyében, mert szerintük megkérdőjelezhető a tavaly szeptemberben hozott jogerős, felmentő ítélet – írja a Magyar Idők.","shortLead":"Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati...","id":"20180416_kuria_ele_viheti_a_kempert_polt_peter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa319740-dfe3-4b94-9ba5-804fbed4fe76","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_kuria_ele_viheti_a_kempert_polt_peter","timestamp":"2018. április. 16. 08:23","title":"Kúria elé viheti a kémpert Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","shortLead":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","id":"20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6add3d-9de0-4775-99fe-442b650f2f90","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","timestamp":"2018. április. 16. 12:19","title":"Ez a kézműves rendszám nem kerülhette el a rendőrök figyelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]