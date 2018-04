Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok katás kisvállalkozást fenyeget bírság, mert a külföldről igénybevett szolgáltatások után – mint például a Facebook-hirdetés – nem fizetnek áfát, holott kellene.","shortLead":"Sok katás kisvállalkozást fenyeget bírság, mert a külföldről igénybevett szolgáltatások után – mint például...","id":"20180417_Veszelyben_a_facebookozo_katas_cegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6724f1-16a1-4251-9e7d-e7cb68e01e47","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180417_Veszelyben_a_facebookozo_katas_cegek","timestamp":"2018. április. 17. 13:11","title":"Veszélyben a facebookozó katás cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. 