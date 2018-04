A középiskolai korosztályban nincs hiány digitális eszközökből: a diákok több mint felének van saját laptopja, 36 százalékának tabletje, mobiltelefonnal pedig már a 14 éveseknek is 93 százaléka rendelkezik – derült ki a Magyar Telekom megbízásából a Kutatópont által készített országos, reprezentatív kutatásból.

A 14 és 18 év közötti diákok közel felének van olyan tanára, aki digitális megoldásokkal színesíti a tanórát.

A diákok szerint egy digitális tanár legfőbb ismérve, hogy különböző mobil alkalmazásokat használ az órán, elektronikusan adja fel a házit és érdeklődik a legújabb technológiai trendek iránt.

A megkérdezett fiatalok 26 százaléka ismer valamilyen tanulást segítő alkalmazást, körükben legnépszerűbbek a nyelvtanulást megkönnyítő applikációk. A diákok úgy látják, hogy elsősorban a természettudományos tantárgyakat, például a matematika- vagy fizikaórákat lehetne a leginkább feldobni digitális módon.

A Magyar Telekom a Legyél Te is Informatikus! programját átalakítva, a T-Systems Magyarországgal közösen idén olyan játékot hirdet, amely a digitális eszközökben rejlő edukációs lehetőségeket népszerűsíti. Erre középiskolás diákokból és mentortanárukból álló csapatok jelentkezhetnek, akik digitális eszközöket használva különböző tantárgyak mentén oldanak meg olyan feladatokat, ahol a tárgyi tudás és a kreativitás egyaránt számít.

„A mai srácok az online világában élnek, ott hallgatnak zenét, ott ismerkednek, barátkoznak, miért ne tanulhatnának is a saját közegükben?! Általában a középiskolások, de a legtöbb felső tagozatos zsebében is ott lapul egy-egy okos eszköz, amit nem eltenni kell, hanem megfelelő keretek között érdemes használni is őket. Ehhez persze a tanároknak és a diákoknak is folyamatosan fejlődniük kell, és megfelelő kereteket kell biztosítani mindennek. Az infokommunikációs eszközök kinyitják a világot, lehetőséget adnak színesíteni, XXI. századivá tenni a tudományt, az ismeretterjesztést, megfelelő arányban és kontextusba illesztve mindenki több lehet általuk” – mondta el a verseny kapcsán Balatoni József, ’Jocó bácsi’, történelemtanár, aki maga is sok digitális megoldást vet be az órái során.

