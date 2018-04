Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Veres Margit keddi sajtótájékoztatóján nem kérdezhettek az újságírók. Balmazújváros polgármestere állította: nem követett el bűncselekményt. ","shortLead":"Veres Margit keddi sajtótájékoztatóján nem kérdezhettek az újságírók. Balmazújváros polgármestere állította: nem...","id":"20180417_artatlansagat_bizonygatta_balmazujvaros_letoltendore_itelt_polgarmestere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc600db-be68-49df-acbe-db43c1e493fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_artatlansagat_bizonygatta_balmazujvaros_letoltendore_itelt_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 17. 18:24","title":"Ártatlanságát bizonygatta Balmazújváros letöltendőre ítélt polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40589bd0-fce5-400b-97ea-6e895e8229a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás napja előtt hozott NVB-határozatok hiánya törvénysértő.","shortLead":"A választás napja előtt hozott NVB-határozatok hiánya törvénysértő.","id":"20180416_Reszben_elmarasztalta_az_NVB_a_valasztasi_irodat_a_valasztashu_lebenulasa_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40589bd0-fce5-400b-97ea-6e895e8229a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516e18de-8d3e-44f4-969b-8d4fd65fa8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Reszben_elmarasztalta_az_NVB_a_valasztasi_irodat_a_valasztashu_lebenulasa_miatt","timestamp":"2018. április. 16. 22:46","title":"Részben elmarasztalta az NVB a választási irodát a valasztas.hu lebénulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020cd4-9429-4187-80a4-3b38edef6a35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint 2020-tól érkező X-Wagenek üléseit rétegelt falemezekből gyártják majd. Három modell közül választhatják ki az utasok szombattól a nekik legjobban tetszőt.","shortLead":"A tervek szerint 2020-tól érkező X-Wagenek üléseit rétegelt falemezekből gyártják majd. Három modell közül...","id":"20180417_megkerdezik_a_becsieket_milyen_uleseket_szeretnenek_az_uj_metrokba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e020cd4-9429-4187-80a4-3b38edef6a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e194bf3-4344-4c39-82b8-da8a6806eff2","keywords":null,"link":"/elet/20180417_megkerdezik_a_becsieket_milyen_uleseket_szeretnenek_az_uj_metrokba","timestamp":"2018. április. 17. 15:34","title":"Megkérdezik a bécsieket, milyen üléseket szeretnének az új metrókba – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","shortLead":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","id":"20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66bd5e4-fad0-4682-8b37-f07ec591c397","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","timestamp":"2018. április. 17. 08:39","title":"Nem hiszik el, mivel bizonyítja a kormánypropaganda, hogy Soros szervezte a tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a szíriai Dúma városában április 7-én elkövetett vegyifegyver-támadás során a klórgáz mellett ezt is bevetették – közölte a külügyminisztérium.\r

","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a szíriai Dúma városában április 7-én elkövetett vegyifegyver-támadás során...","id":"20180418_szarint_is_hasznaltak_a_sziriai_gaztamadasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca28826b-aa5f-4b6b-82fc-983b41bb8558","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_szarint_is_hasznaltak_a_sziriai_gaztamadasban","timestamp":"2018. április. 18. 05:17","title":"Szarint is használtak a szíriai gáztámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vajon aki bírál, az is fel tud mutatni 33 éves edzői tapasztalatot, ahogy én? – kérdezte a magyar válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Vajon aki bírál, az is fel tud mutatni 33 éves edzői tapasztalatot, ahogy én? – kérdezte a magyar válogatott szövetségi...","id":"20180417_Leekens_elmondta_ot_csak_az_szidja_aki_irigy_ra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb69373-6a95-4d24-b1f2-9f191413504f","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Leekens_elmondta_ot_csak_az_szidja_aki_irigy_ra","timestamp":"2018. április. 17. 12:43","title":"Leekens elmondta, őt csak az szidja, aki irigy rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af4bc7e-2963-4726-b3e9-4285efe204c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akivel egyszer is előfordult már, hogy akarata ellenére lájkolt egy posztot a Facebookon, annak jól jöhet az alábbi Chrome-bővítmény.","shortLead":"Akivel egyszer is előfordult már, hogy akarata ellenére lájkolt egy posztot a Facebookon, annak jól jöhet az alábbi...","id":"20180418_unlikeforever_chrome_bovitmeny_veletlen_lajkolas_megakadalyozasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af4bc7e-2963-4726-b3e9-4285efe204c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f39af92-34d7-4c31-9156-1bbbc3fcde75","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_unlikeforever_chrome_bovitmeny_veletlen_lajkolas_megakadalyozasa","timestamp":"2018. április. 18. 07:02","title":"Nyomott már félre a Facebookon? Soha többé nem szeretne véletlenül lájkolni? Akkor ezt töltse le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt a kereslet. ","shortLead":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt...","id":"20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e74cf4-3bac-4902-b61f-90efca79cb3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","timestamp":"2018. április. 17. 09:32","title":"Ahol a panel négyzetmétere 450 ezer – ezeket az ingatlanokat keresik most a vevők Budapest egyik legfelkapottabb kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]