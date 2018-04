Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így ünnepli a BOOKR Kids a harmadik szülinapját.","shortLead":"Így ünnepli a BOOKR Kids a harmadik szülinapját.","id":"20180418_Szulok_figyelem_250_interaktiv_meset_tolthetunk_le_ingyen_a_hetvegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a505bd7c-c6e3-4016-bd61-a6f3bd3b36e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Szulok_figyelem_250_interaktiv_meset_tolthetunk_le_ingyen_a_hetvegen","timestamp":"2018. április. 18. 09:55","title":"Szülők, figyelem: 250 interaktív mesét tölthetünk le ingyen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a54073-42dd-4786-bad6-d6cc24d4c203","c_author":"","category":"kkv","description":"A CBA-tulajdonos boltjai helyett sorra nyílnak diszkontüzletek, néhány Spar-ingatlan pedig Mészáros Lőrinchez kerül.","shortLead":"A CBA-tulajdonos boltjai helyett sorra nyílnak diszkontüzletek, néhány Spar-ingatlan pedig Mészáros Lőrinchez kerül.","id":"20180418_Sorra_nyilnak_a_boltok_amiket_a_CBA_atadott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43a54073-42dd-4786-bad6-d6cc24d4c203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6803b7aa-afcd-49a8-965c-9ebd0b5a0bd6","keywords":null,"link":"/kkv/20180418_Sorra_nyilnak_a_boltok_amiket_a_CBA_atadott","timestamp":"2018. április. 18. 13:19","title":"Sorra nyílnak a boltok, amiket a CBA átadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5301a9e-691e-4e75-9836-be9d26c8afe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsított és bűnügyi őrizetbe vett korábbi úszóelnök története után megszólalt Tasnádi Péter is.","shortLead":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsított és bűnügyi őrizetbe vett korábbi úszóelnök története után...","id":"20180418_Gyarfasugy_Tasnadi_Peter_megdobbent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5301a9e-691e-4e75-9836-be9d26c8afe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd49e82-248d-497f-ad81-a0652e9aca72","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Gyarfasugy_Tasnadi_Peter_megdobbent","timestamp":"2018. április. 18. 09:53","title":"Gyárfás-ügy: Tasnádi Péter megdöbbent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a71869c-06fc-4702-9c7d-6c5ff254f448","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hamarosan 24 órás sebességellenőrző razziát tartanak az utakon a rendőrök, de hogy pontosan hol, arra még várják az ötleteket.","shortLead":"Hamarosan 24 órás sebességellenőrző razziát tartanak az utakon a rendőrök, de hogy pontosan hol, arra még várják...","id":"20180417_traffipax_speedmarathon_sebessegmeres","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a71869c-06fc-4702-9c7d-6c5ff254f448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42a32e-c792-40a4-b976-1524f70b5d80","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180417_traffipax_speedmarathon_sebessegmeres","timestamp":"2018. április. 17. 17:16","title":"Most ön is megmondhatja a rendőröknek, hova álljanak a traffipaxszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e0333-aecb-4757-b118-d64896f0413f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Milano Design Weekre hozta el az LG okoskanapéját, amelyet egy olasz céggel közösen fejlesztettek.","shortLead":"Az idei Milano Design Weekre hozta el az LG okoskanapéját, amelyet egy olasz céggel közösen fejlesztettek.","id":"20180417_lg_natuzzi_okoskanape_milano_design_week","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e12e0333-aecb-4757-b118-d64896f0413f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5a1300-1e9f-4762-add2-568c2009eb4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_lg_natuzzi_okoskanape_milano_design_week","timestamp":"2018. április. 17. 13:00","title":"Ezen lesz igazán jó a tévézés is: jön az okoskanapé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Black Shark névre keresztelt újdonság több szempontból is különlegesebb a „rendes” telefonoknál, a használat közbeni melegedést például folyadékhűtéssel igyekszik csillapítani. Emellett felcsatolható kontroller is van hozzá.","shortLead":"A Black Shark névre keresztelt újdonság több szempontból is különlegesebb a „rendes” telefonoknál, a használat közbeni...","id":"20180418_xiaomi_black_shark_gamer_mobiltelefon_folyadekhutes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2fa035-c18b-4a42-bd8b-2eae677256a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_xiaomi_black_shark_gamer_mobiltelefon_folyadekhutes","timestamp":"2018. április. 18. 11:03","title":"Itt az olcsó mobiljairól híres Xiaomi tényleg bivalyerős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5fde67-691d-4819-8b0b-c5478f850b2c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni elnöki hivatal szerdai közleménye szerint Donald Trump és Angela Merkel megerősíti majd a német-amerikai partnerséget és a geopolitikai, illetve gazdasági kihívások egész sorát vitatja meg.","shortLead":"A washingtoni elnöki hivatal szerdai közleménye szerint Donald Trump és Angela Merkel megerősíti majd a német-amerikai...","id":"20180418_Donald_Trump_aprilis_vegen_fogadja_Angela_Merkelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5fde67-691d-4819-8b0b-c5478f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8d386c-52e0-4044-ad52-ce314672d9d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Donald_Trump_aprilis_vegen_fogadja_Angela_Merkelt","timestamp":"2018. április. 18. 17:21","title":"Donald Trump április végén fogadja Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves kislány volt az első, akin gyermek-tüdőtranszplantációt végeztek el Magyarországon. Dorka \"bakancslistáján\" bár sok terv van, leginkább utazni szeretne, hogy \"bepótolja ezt a 13 évet\".","shortLead":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves...","id":"20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a28ba00-ca79-4456-96be-797ba05e190f","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 16:50","title":"Síelni tanulna, és bejárná a világot a tüdőátültetésen átesett magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]