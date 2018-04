Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","shortLead":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","id":"20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a873cf-7a77-4025-a366-b3c056e976d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","timestamp":"2018. április. 16. 13:58","title":"Mészáros Lőrinc szerint Soros-bérenc a Vice újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","shortLead":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","id":"20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66d1b0e-cb34-44ef-8b2e-7f22003cd17c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 19:26","title":"Szobákat vontak össze a győri kórházban a nővérhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fiatalok nagy része a korábbinál többet költött 2017-ben és a jövőben is a kiadásaik növekedésével számolnak. A fiatalok fele azonban azt tervezi, hogy idén növeli a megtakarításait.","shortLead":"A fiatalok nagy része a korábbinál többet költött 2017-ben és a jövőben is a kiadásaik növekedésével számolnak...","id":"20180418_Elmegy_a_penz_etelre_es_lakasra_alig_tud_felretenni_a_legtobb_fiatal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee1760-92f9-48f0-9a62-9de925c99c2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Elmegy_a_penz_etelre_es_lakasra_alig_tud_felretenni_a_legtobb_fiatal","timestamp":"2018. április. 18. 12:05","title":"Elmegy a pénz ételre és lakásra, alig tud félretenni a legtöbb fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8bcd65-06c3-445d-aad1-dcc580f91825","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vasárnap nyert francia bajnoki címével a brazil Dani Alves lett minden idők legtöbb trófeát nyert labdarúgója.","shortLead":"A vasárnap nyert francia bajnoki címével a brazil Dani Alves lett minden idők legtöbb trófeát nyert labdarúgója.","id":"20180416_Soha_senki_nem_nyert_meg_annyi_trofeat_mint_Dani_Alves","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b8bcd65-06c3-445d-aad1-dcc580f91825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c91f759-cf5e-432e-ae88-3664f2cabc72","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Soha_senki_nem_nyert_meg_annyi_trofeat_mint_Dani_Alves","timestamp":"2018. április. 16. 19:58","title":"Soha senki nem nyert még annyi trófeát, mint Dani Alves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45749526-b250-4696-939a-379bb1b554ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hangfelvételt osztott meg az Instagramján Azealia Banks közvetlenül az után, hogy állítása szerint nemi erőszak áldozata lett. ","shortLead":"Egy hangfelvételt osztott meg az Instagramján Azealia Banks közvetlenül az után, hogy állítása szerint nemi erőszak...","id":"20180416_Azealia_Banks_Instagramon_adta_le_a_veszjelzest_dedrogoztak_majd_megeroszakoltak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45749526-b250-4696-939a-379bb1b554ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11172930-c8ec-4a5d-9644-c424482b14e4","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Azealia_Banks_Instagramon_adta_le_a_veszjelzest_dedrogoztak_majd_megeroszakoltak","timestamp":"2018. április. 16. 18:25","title":"Azealia Banks Instagramon adta le a vészjelzést: bedrogozták, majd megerőszakolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tényleg segítette a bírót a videó Németországban.","shortLead":"Tényleg segítette a bírót a videó Németországban.","id":"20180417_Az_oltozobol_hivta_vissza_a_csapatokat_a_biro_egy_tizenegyesre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2634e781-718a-4054-b7f3-39240c5b037e","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Az_oltozobol_hivta_vissza_a_csapatokat_a_biro_egy_tizenegyesre","timestamp":"2018. április. 17. 08:17","title":"Az öltözőből hívta vissza a csapatokat a bíró egy tizenegyesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő délutántól másnap hajnalig öt fővárosi moziban.","shortLead":"Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő...","id":"20180416_Keszen_all_mozizni_egy_egesz_ejszakan_at","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2765150c-4cc4-4cca-92dc-86378b4c9557","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Keszen_all_mozizni_egy_egesz_ejszakan_at","timestamp":"2018. április. 16. 17:20","title":"Készen áll mozizni egy egész éjszakán át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint a kaliforniai vállalat meg nem erősített információkat ad ki idő előtt, ítélkezik, és befolyásolja a vizsgálatot.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint a kaliforniai vállalat meg nem erősített információkat ad ki idő...","id":"20180418_tesla_halalos_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396230a8-d523-4975-aa9c-f90e86e534b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_tesla_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 18. 09:28","title":"Kizárták a Teslát a halálos balesetének vizsgálatából, mert túl sokat fecseg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]