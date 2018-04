Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7551022-79c7-4bd9-8663-bb128d3ead31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kisállatokon már végeztek ilyen beavatkozást, de szibériai tigrisnél még nem, ez volt az első hasonló műtét a világon. A 13 éves nagyragadozó csipőízületével volt gond. ","shortLead":"Kisállatokon már végeztek ilyen beavatkozást, de szibériai tigrisnél még nem, ez volt az első hasonló műtét a világon...","id":"20180418_Sajat_ossejtjeit_felhasznalva_mutottek_meg_Igort_a_szegediek_tigriset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7551022-79c7-4bd9-8663-bb128d3ead31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8a881c-1a3d-4bdb-a722-9fefa0c38224","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sajat_ossejtjeit_felhasznalva_mutottek_meg_Igort_a_szegediek_tigriset","timestamp":"2018. április. 18. 15:31","title":"Saját őssejtjeit felhasználva műtötték meg Igort, a szegediek tigrisét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c66909a-09d2-4c88-b3cf-8eb09bb39a8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kijelentés kettős értelmű, egyfelől minden kijelzőjük digitális lesz, másfelől kérdés: szebb is?","shortLead":"A kijelentés kettős értelmű, egyfelől minden kijelzőjük digitális lesz, másfelől kérdés: szebb is?","id":"20180418_bmw_digitalis_muszer_analog_x5","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c66909a-09d2-4c88-b3cf-8eb09bb39a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8577268-9ff1-43c5-af31-115c7b93bd10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_bmw_digitalis_muszer_analog_x5","timestamp":"2018. április. 18. 16:23","title":"A BMW-nél is vége a tradicionális, mutatós műszereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében.","shortLead":"Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében.","id":"20180419_Vigyazat_az_EON_neveben_csalnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ae8775-2bbd-4aa7-ab1e-6fe1cbab53a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Vigyazat_az_EON_neveben_csalnak","timestamp":"2018. április. 19. 11:00","title":"Vigyázat, az E.ON nevében csalnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint ugyanennél a cégnél az év elején törölték a szabálysértések elektronikusan tárolt gigantikus adatbázisát.","shortLead":"A 24.hu szerint ugyanennél a cégnél az év elején törölték a szabálysértések elektronikusan tárolt gigantikus...","id":"20180419_Kilencmilliard_forintos_szoftver_omlott_ossze_a_valasztas_napjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15be022-0c12-4616-a2bb-f94b98b1098b","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Kilencmilliard_forintos_szoftver_omlott_ossze_a_valasztas_napjan","timestamp":"2018. április. 19. 09:50","title":"Kilencmilliárd forintos szoftver omlott össze a választás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdef272-8ce8-4c6f-80df-6a81d494169e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ legdrágább rendszámát dobták piacra Nagy-Britanniában: 12,5 millió fontért (4,3 milliárd forint) árulják az F1-rendszámot, amely eddig Afzal Khan brit autódizájner Bugatti Veyron típusú gépkocsiján volt.","shortLead":"A világ legdrágább rendszámát dobták piacra Nagy-Britanniában: 12,5 millió fontért (4,3 milliárd forint) árulják...","id":"20180418_43_milliard_forintert_aruljak_a_vilag_legdragabb_rendszamat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfdef272-8ce8-4c6f-80df-6a81d494169e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab2caf4-98ee-42df-9bca-4aeb54852f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_43_milliard_forintert_aruljak_a_vilag_legdragabb_rendszamat","timestamp":"2018. április. 18. 16:17","title":"4,3 milliárd forintért árulják a világ legdrágább rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén még nem hívott le a kormány orosz hitelt a paksi bővítésre, annyival olcsóbb a piaci hitel.","shortLead":"Idén még nem hívott le a kormány orosz hitelt a paksi bővítésre, annyival olcsóbb a piaci hitel.","id":"20180418_Annyira_draga_az_orosz_hitel_Paksra_hogy_piaci_hitelekbol_elotorleszt_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18c0255-ea86-4c27-8c23-d5737d462eaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Annyira_draga_az_orosz_hitel_Paksra_hogy_piaci_hitelekbol_elotorleszt_a_kormany","timestamp":"2018. április. 18. 11:19","title":"Annyira drága az orosz hitel Paksra, hogy piaci hitelekből előtörleszt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","shortLead":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","id":"20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66d1b0e-cb34-44ef-8b2e-7f22003cd17c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 19:26","title":"Szobákat vontak össze a győri kórházban a nővérhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9f1ff4-304c-4b1e-ac98-380c5c8bc6ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint akár messzemenő következményei is lehetnek a kínai ZTE-re csak nemrég kivetett amerikai szankcióknak. A tilalom előzménye, hogy a vállalat nem tartott be egy rá vonatkozó, ellene indított büntetőeljáráshoz köthető megállapodást.","shortLead":"A hírek szerint akár messzemenő következményei is lehetnek a kínai ZTE-re csak nemrég kivetett amerikai szankcióknak...","id":"20180418_Bukhatja_az_Androidot_az_egyik_nagy_kinai_telefongyarto_es_ezt_csak_maganak_koszonheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a9f1ff4-304c-4b1e-ac98-380c5c8bc6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6543fa8a-6477-463c-ac63-5b0c034cbe68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_Bukhatja_az_Androidot_az_egyik_nagy_kinai_telefongyarto_es_ezt_csak_maganak_koszonheti","timestamp":"2018. április. 18. 14:57","title":"Bukhatja az Androidot az egyik nagy kínai telefongyártó, és ezt csak magának köszönheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]