[{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","shortLead":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","id":"20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc401d-43ae-4088-a029-be8b22dbb45a","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","timestamp":"2018. április. 18. 15:40","title":"Késsel és kötéllel indult el Taylor Swift házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A röszkei tranzitzónában fogva tartott menekültek ügyében tartott meghallgatást szerdán az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) legmagasabb fóruma. Erős kijelentések hangzottak el.","shortLead":"A röszkei tranzitzónában fogva tartott menekültek ügyében tartott meghallgatást szerdán az Emberi Jogok Európai...","id":"20180418_Tranzitzonas_ugy_Magyarorszag_tobb_ponton_megsertette_az_emberi_jogokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89686095-41b2-4303-ae51-c369ce0f4ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Tranzitzonas_ugy_Magyarorszag_tobb_ponton_megsertette_az_emberi_jogokat","timestamp":"2018. április. 18. 17:35","title":"Felülírhatja-e az emberi jogokat a határvédelem? Strasbourgban védekezik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cfa36b-5677-4e43-ab7d-8f54ee4f160e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet elvenni Gyárfás Tamástól a több évvel ezelőtt neki adományozott állami elismerést, közölte a Klubrádióval a Köztársasági Elnöki Hivatal.","shortLead":"Nem lehet elvenni Gyárfás Tamástól a több évvel ezelőtt neki adományozott állami elismerést, közölte a Klubrádióval...","id":"20180418_Nem_veszik_el_Gyarfas_Tamas_allami_kitunteteset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60cfa36b-5677-4e43-ab7d-8f54ee4f160e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78403c6f-b7a5-46ae-abfc-28df83bfb6ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Nem_veszik_el_Gyarfas_Tamas_allami_kitunteteset","timestamp":"2018. április. 18. 16:15","title":"Nem veszik el Gyárfás Tamás állami kitüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"Mosolycsekkel jutalmazzák a kórházi dolgozókat, erről döntött Hódmezővásárhely, ahol lakossági fórumot tartottak az egészségügyről. A kórházvezetők nem jöttek el, szerintük a fórum Márki-Zay Péter gyűlöletkampányának a része. Felvetődött, hogy a tao-pénzek felét adják az egészségügyi intézményeknek, de még a vizitdíj újbóli bevezetése is szóba jött.","shortLead":"Mosolycsekkel jutalmazzák a kórházi dolgozókat, erről döntött Hódmezővásárhely, ahol lakossági fórumot tartottak...","id":"20180419_markizay_peter_hodmezovasarhely_korhaz_egeszsegugy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be0e93c-f2d1-4fc8-9427-1ecdbdd03f6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_markizay_peter_hodmezovasarhely_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2018. április. 19. 10:50","title":"Márki-Zay Péter szembesül a vásárhelyi egészségüggyel: mosolycsekk, vizitdíj, per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter unorthodox költségcsökkentése ez.","shortLead":"Márki-Zay Péter unorthodox költségcsökkentése ez.","id":"20180419_Tul_dragan_szerelnek_le_Hodmezovasarhelyen_a_karacsonyi_fenyeket_ezert_inkabb_nem_szerelik_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b349808-0755-4e06-9640-43fe94de2c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Tul_dragan_szerelnek_le_Hodmezovasarhelyen_a_karacsonyi_fenyeket_ezert_inkabb_nem_szerelik_le","timestamp":"2018. április. 19. 17:25","title":"Túl drágán szerelnék le Hódmezővásárhelyen a karácsonyi fényeket, ezért inkább nem szerelik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895962a6-0331-4816-b1d0-70981c3231c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra a Hír TV-ből távozók közül. Szöllősy Györgyi mellett más ismert arcok is távoznak a hírcsatornától.","shortLead":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra a Hír TV-ből távozók közül. Szöllősy Györgyi mellett más ismert arcok is távoznak...","id":"20180418_veiszer_alindat_is_kirugtak_a_hirtvtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=895962a6-0331-4816-b1d0-70981c3231c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f81c5b-8b8c-497d-a9c5-483ad5b8a34a","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_veiszer_alindat_is_kirugtak_a_hirtvtol","timestamp":"2018. április. 18. 14:18","title":"Veiszer Alindát is kirúgták a Hír TV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fekete párduc című szuperhősfilmet tűzik műsorra szerdán elsőként egy szaúd-arábiai moziban a 35 éves mozitilalom feloldását követően.","shortLead":"A Fekete párduc című szuperhősfilmet tűzik műsorra szerdán elsőként egy szaúd-arábiai moziban a 35 éves mozitilalom...","id":"20180418_SzaudArabia_35_eves_tilalom_utan_megnyitott_az_elso_mozi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf114b4-c0ac-4649-98ae-3c4697509be6","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_SzaudArabia_35_eves_tilalom_utan_megnyitott_az_elso_mozi","timestamp":"2018. április. 18. 20:50","title":"Szaud-Arábia: 35 éves tilalom után megnyitott az első mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85","c_author":"Hercsel Adél","category":"itthon","description":"Túlélési kiskáténk Soros-bérenceknek az elkövetkezendő négy narancsos évre. Vélemény.","shortLead":"Túlélési kiskáténk Soros-bérenceknek az elkövetkezendő négy narancsos évre. Vélemény.","id":"20180418_10_tuti_tipp_valasztasi_depresszio_ellen_avagy_igy_elj_tul_az_ujabb_ketharmadban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6cbdac-18c9-476e-a331-71d2978bd449","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_10_tuti_tipp_valasztasi_depresszio_ellen_avagy_igy_elj_tul_az_ujabb_ketharmadban","timestamp":"2018. április. 18. 14:40","title":"10 tuti tipp választási depresszió ellen, avagy így éld túl a kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]