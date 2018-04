Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cél az, hogy a különösen veszélyeztetett menekültek a veszélyes utak helyett biztonságos és jogszerű lehetőséget kapjanak az Európába jutáshoz.","shortLead":"A cél az, hogy a különösen veszélyeztetett menekültek a veszélyes utak helyett biztonságos és jogszerű lehetőséget...","id":"20180419_Onkentes_attelepites_az_EU_50_ezer_menekultet_fogad_be","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc85b5ff-812a-41ff-a2c4-21d763b38da8","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Onkentes_attelepites_az_EU_50_ezer_menekultet_fogad_be","timestamp":"2018. április. 19. 11:13","title":"Önkéntes áttelepítés: az EU 50 ezer menekültet fogad be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3df7d2-18fd-4e11-a115-d045d98081c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Artisjus bírósághoz fordul az ügyben.","shortLead":"Az Artisjus bírósághoz fordul az ügyben.","id":"20180418_nem_tudjak_beszedni_andy_vajna_teveitol_a_jogdijakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3df7d2-18fd-4e11-a115-d045d98081c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4ba60-5d1f-468a-a361-19871f75e048","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_nem_tudjak_beszedni_andy_vajna_teveitol_a_jogdijakat","timestamp":"2018. április. 18. 06:33","title":"Nem tudják beszedni Andy Vajna tévéitől a jogdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1776856-f70f-477a-8cc3-ed89fd4d0067","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Majd ezer szakszervezet működik az országban, ám a munkavállalók alig 10 százaléka szakszervezeti tag, még ennél is kevesebb a versenyszférában, ahol pedig jóval nagyobb a kiszolgáltatottság. Az utóbbi két év béremelései például sok helyen elolvadtak, ezzel sem a kormány, sem az érdekvédők nem kezdenek semmit.","shortLead":"Majd ezer szakszervezet működik az országban, ám a munkavállalók alig 10 százaléka szakszervezeti tag, még ennél is...","id":"20180418_Ami_az_ellenzeki_kampanybol_kimaradt_kiszolgaltatott_melosok_pusztulo_erdekvedelem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1776856-f70f-477a-8cc3-ed89fd4d0067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9524241-eab7-4d59-ac7f-7b364e317ca3","keywords":null,"link":"/kkv/20180418_Ami_az_ellenzeki_kampanybol_kimaradt_kiszolgaltatott_melosok_pusztulo_erdekvedelem","timestamp":"2018. április. 18. 14:00","title":"Ami a kampányból kimaradt: kiszolgáltatott dolgozók, szétforgácsolt érdekvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2606a81e-1ecd-4778-9055-211a25f65e72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelfelvétel erősítésével pörgetné fel még jobban az ingatlanpiacot a Magyar Nemzeti Bank, a szakma pedig az automata értékbecsléshez fűz nagy reményeket. Igaz, mindkét módszernek vannak ellenzői – derült ki a Portfolio konferenciáján, ahol arról is szó esett, meddig tarthat ki az erős piac.","shortLead":"A hitelfelvétel erősítésével pörgetné fel még jobban az ingatlanpiacot a Magyar Nemzeti Bank, a szakma pedig...","id":"20180419_ingatlanpiac_lufi_ertekbecsles_jelzaloghitelezes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2606a81e-1ecd-4778-9055-211a25f65e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2c3a44-09c5-4e04-b3bc-2c1f6b8b6e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_ingatlanpiac_lufi_ertekbecsles_jelzaloghitelezes","timestamp":"2018. április. 19. 06:50","title":"Több hitelfelvételre bírná rá az embereket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1cb1b8-04d6-4c0e-8ca9-3b045c195eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott szövetség jött létre a világ legnagyobb tech vállalatai között, akik felesküdtek rá, hogy minden felhasználót megvédenek, aki ellen kibertámadást indítanak a hackerek.","shortLead":"Soha nem látott szövetség jött létre a világ legnagyobb tech vállalatai között, akik felesküdtek rá, hogy minden...","id":"20180417_cybersecurity_tech_accord_kiberbiztonsag_dell_hp_facebook_microsoft_nokia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f1cb1b8-04d6-4c0e-8ca9-3b045c195eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea80a0-70e4-453c-b69f-541e45e4e9c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_cybersecurity_tech_accord_kiberbiztonsag_dell_hp_facebook_microsoft_nokia","timestamp":"2018. április. 17. 21:03","title":"Taktikai szavazás: összefogott a Facebook, a Microsoft, a Nokia, a HP, a Dell és 29 másik cég, elegük lett a hackerekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a950740d-0533-49a6-afed-33be835b5499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly megkötött adásvételt márciusban megtámadta a Román Nemzeti Bank.","shortLead":"A tavaly megkötött adásvételt márciusban megtámadta a Román Nemzeti Bank.","id":"20180419_Feladta_az_OTP_megsem_vesz_bankot_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a950740d-0533-49a6-afed-33be835b5499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978368b6-afad-4b4e-97a6-d8ac251d9198","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Feladta_az_OTP_megsem_vesz_bankot_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 19. 15:25","title":"Feladta az OTP: mégsem vesz bankot Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e96e31-a643-46b7-a54b-9ed94621f051","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kijutna az idei vébére, és szeretne ott lenni a 2020-as tokiói olimpián. ","shortLead":"Kijutna az idei vébére, és szeretne ott lenni a 2020-as tokiói olimpián. ","id":"20180418_nagy_visszateresre_keszul_douchev_janics_natasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32e96e31-a643-46b7-a54b-9ed94621f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330b742a-5766-414a-bac9-8f6c29f8ba5a","keywords":null,"link":"/sport/20180418_nagy_visszateresre_keszul_douchev_janics_natasa","timestamp":"2018. április. 18. 13:24","title":"A nagy visszatérésre készül Douchev-Janics Natasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a1908e-84f5-4ba3-aaa2-8450ad6edacd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"És még az átadásával is csúsznak. ","shortLead":"És még az átadásával is csúsznak. ","id":"20180418_masfel_milliarddal_dragul_az_orszaggyulesi_irodahaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6a1908e-84f5-4ba3-aaa2-8450ad6edacd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa842ff8-9969-46fb-868f-cbe6b8d43cb8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_masfel_milliarddal_dragul_az_orszaggyulesi_irodahaz","timestamp":"2018. április. 18. 06:49","title":"Másfél milliárddal drágul az országgyűlési irodaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]