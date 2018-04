Csak a sztárfellépőkre egymilliárddal több jut, mint tavaly - mondta a tavaly Gerendai Károlytól a főszervezői posztot átvevő Kádár Tamás a Sziget beharangozó sajtótájékoztatóján. Ennek meg is van az eredménye, úgy véli, hogy minden idők legerősebb zenei programját sikerült összehozni. „Elég, ha csak a nagyszínpad headliner sorát említjük: Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana del Ray, Mumford and Sons, Dua Lipa és mások."

Az ötnapos bérletek már elfogytak, a tavalyi próba után most is lehet kapni háromnapos bérletet, a szervezők szeretnék az itthoni érdeklődést növelni ezzel a „félbérlettel”. Idén tehát lesz 1, 3, 5, 7 napos jegy is.

Gerendai Károly elmondta, úgy érezte, hogy kezdett kiöregedni a fesztiválból, ezért adta át olyan kollégának, aki innovatívan és lelkesedéssel tudja a szervezést továbbvinni, és ismeri a fiatalok világát. Először azt gondolta, hogy lehet folyamatosan átadni a főszervezői pozíciót, de aztán rájött, hogy ez nem működik, még a levelező listáról is levetette magát, hogy ne legyen ingere, hogy beleszóljon a dolgokba.

Az új befektetővel meg kell felelni jó pár új feltételnek, de úgy véli, alapvetően pozitív a változás. Az idén kidolgozott három éves befektetési terv ígéretesnek tűnik, a headlinerek például évről évre többé kerülnek, és ebbe beleállt a befektető komoly financiális háttérrel.

Újdonság, hogy idén már karszalaggal is lehet majd fizetni a fesztivál területén, a fesztiválkártyás fizetés pedig megszűnik. De a továbbiakban elfogadják az összes paypass kártyát. Számos kritikát kapott a Sziget, hogy nem lehet visszaváltani a kártyára feltett pénzt. Egy appal ez most megszűnik - mondja Kádár Tamás.

A fesztivál biztonsága végiggondolt, alapos munka eredménye - állítja Kádár. A tavaly jól vizsgázott beléptetési rendszer idén is megmarad.

Kommunikációs arculat is megújult, életre hívták a Love Revolution nevű kampányt. A Sziget 25 éve kiáll az olyan értékek mellett, mint az egyén szabadságának tisztelete, a lelkiismeret, életmód szabadságának joga, szexuális/vallásszabadság, a szabad véleménynyilvánítás, a megismerés szabadsága.

A szervezők nem örülnek neki, hogy az idegengyűlölet és a rasszizmus felütötte a fejét Magyarországon, de ők nem akarnak politizálni, csak úgy, hogy kulturális értékeket közvetítenek.

Idén például együttműködnek az izraeli nagykövetséggel, Izrael állam fennállásának 70. évfordulója alkalmából.



E mellett a fesztivál megemlékezik Nelson Mandela születésének 100. évfordulójáról is, ezért is jönnek különböző afrikai előadók.



"Büszkén vállalja a Sziget, hogy fontosnak tartja a sokszínűséget, még ha manapság nem is hangzik olyan jól a multikulturalizmus" - mondja Kardos.

A fesztivál továbbra is szeretné azt erősíteni, hogy ez nem csak ez egy zenei, hanem egy multikulti rendezvény, ezért a nem zenei programokra továbbra is hatalmas energiákat fordítanak