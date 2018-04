Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erőszakos tartalmak kiszűrése mellett a homoszexualitással kapcsolatos bejegyzéseket is törölte volna felületéről a Weibo. A tisztogatásnak is betudható akció híre óriási felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az erőszakos tartalmak kiszűrése mellett a homoszexualitással kapcsolatos bejegyzéseket is törölte volna felületéről...","id":"20180418_weibo_homoszexualitas_meleg_tartalmak_tiltasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d068e04-31c7-478d-8948-52de2fcbb0e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_weibo_homoszexualitas_meleg_tartalmak_tiltasa","timestamp":"2018. április. 18. 10:03","title":"Elsöpörte a népharag a kínai Facebook melegek elleni tisztogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","shortLead":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","id":"20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77251b0-d07b-4e7f-9d88-f27c3a4b94b1","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","timestamp":"2018. április. 18. 18:26","title":"Claire Danes gyermeket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfe3dbc-4ffc-4801-b628-b57e78230f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeretné, ha követnék a gyerekét? Ha sok személyes információt megtudnának róla? Ezekre a kérdésekre szinte minden szülő nemmel válaszol, nem is gondolva arra, hogy jó pár, a gyermeke telefonján futó androidos app éppen ezt teszi.","shortLead":"Szeretné, ha követnék a gyerekét? Ha sok személyes információt megtudnának róla? Ezekre a kérdésekre szinte minden...","id":"20180418_nepszeru_androidos_appok_adatokat_gyujtenek_a_gyerekekrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dfe3dbc-4ffc-4801-b628-b57e78230f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13292a55-d9c2-4795-aafe-6bece0a2b0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_nepszeru_androidos_appok_adatokat_gyujtenek_a_gyerekekrol","timestamp":"2018. április. 18. 17:00","title":"Androidos telefonja van a gyermekének? Akkor lehet, hogy figyelik őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582131b3-ea40-4764-818b-7901faf743db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrongálódott motorral és törzzsel hajtott végre kényszerleszállást Philadelphiában a Southwest Airlines légitársaság egyik utasszállító gépe. Egy utas életét vesztette a balesetben. ","shortLead":"Megrongálódott motorral és törzzsel hajtott végre kényszerleszállást Philadelphiában a Southwest Airlines légitársaság...","id":"20180417_Latvanyos_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_a_Southwest_egyik_gepe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=582131b3-ea40-4764-818b-7901faf743db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87688200-afdf-4b8a-b94e-f287a66addde","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Latvanyos_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_a_Southwest_egyik_gepe","timestamp":"2018. április. 17. 20:15","title":"Látványos kényszerleszállást hajtott végre a Southwest egyik gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Évet értékelt az MKB Bank.","shortLead":"Évet értékelt az MKB Bank.","id":"20180419_Remek_evet_zart_Meszaros_Lorinc_bankja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e0068b-ac60-4e12-9820-9e8303f5e51a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Remek_evet_zart_Meszaros_Lorinc_bankja","timestamp":"2018. április. 19. 15:44","title":"Remek évet zárt Mészáros Lőrinc bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Nemgogol blognak sikerült megtalálnia a világhálón Schmidt Mária egy olyan archív önéletrajzát, amiből egyértelműen kitűnik, milyen sokat köszönhet Soros György pénzügyi támogatásának. Ugyanis éveken élt és kutatott történészként olyan ösztöndíjakból, amelyeket Soros alapítványa finanszírozott.","shortLead":"A Nemgogol blognak sikerült megtalálnia a világhálón Schmidt Mária egy olyan archív önéletrajzát, amiből egyértelműen...","id":"20180418_Evekig_Soros_alapitvanya_penzelte_a_sorosozo_Schmidt_Mariat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee02a5f6-b367-4833-a02a-717478d48e81","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Evekig_Soros_alapitvanya_penzelte_a_sorosozo_Schmidt_Mariat","timestamp":"2018. április. 18. 11:38","title":"Évekig Soros alapítványa pénzelte a sorosozó Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5fde67-691d-4819-8b0b-c5478f850b2c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni elnöki hivatal szerdai közleménye szerint Donald Trump és Angela Merkel megerősíti majd a német-amerikai partnerséget és a geopolitikai, illetve gazdasági kihívások egész sorát vitatja meg.","shortLead":"A washingtoni elnöki hivatal szerdai közleménye szerint Donald Trump és Angela Merkel megerősíti majd a német-amerikai...","id":"20180418_Donald_Trump_aprilis_vegen_fogadja_Angela_Merkelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5fde67-691d-4819-8b0b-c5478f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8d386c-52e0-4044-ad52-ce314672d9d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Donald_Trump_aprilis_vegen_fogadja_Angela_Merkelt","timestamp":"2018. április. 18. 17:21","title":"Donald Trump április végén fogadja Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","shortLead":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","id":"20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd739a7-f665-44b2-8a89-5c93a9ac5899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","timestamp":"2018. április. 19. 11:40","title":"Elengedheti a BKIK a kötelező kamarai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]