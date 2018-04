Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71829bcb-2ad7-4b28-8c8a-e08a2c0190e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 340 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap \"eltűnt testvéreit\", azokat a csillagokat, amelyektől születésük után elszakították a galaktikus erők.","shortLead":"Több mint 340 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap \"eltűnt...","id":"20180419_a_nap_eltunt_testverei_tejutrendszer_csillagaszat_csillagok_kemiai_profilja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71829bcb-2ad7-4b28-8c8a-e08a2c0190e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7200c7-981c-4d04-beeb-bd77266ae544","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_a_nap_eltunt_testverei_tejutrendszer_csillagaszat_csillagok_kemiai_profilja","timestamp":"2018. április. 19. 12:03","title":"Eltűntek a Nap \"testvérei\", most 340 ezer csillag segítségével keresik őket a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetiségeket érintő szavazásokon azok érdekeit fogja nézni, más törvényeknél pedig a kormánnyal szavaz – ezt mondja Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, aki gyakorlatilag a Fidesz-kétharmad biztonsági tartalékát jelenti ezáltal.","shortLead":"A nemzetiségeket érintő szavazásokon azok érdekeit fogja nézni, más törvényeknél pedig a kormánnyal szavaz – ezt mondja...","id":"20180419_Nemet_nemzetisegi_kepviselo_A_mindenkori_kormanyt_tamogatom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ed9731-b051-415e-adda-468331357d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Nemet_nemzetisegi_kepviselo_A_mindenkori_kormanyt_tamogatom","timestamp":"2018. április. 19. 11:11","title":"Német nemzetiségi képviselő: \"A mindenkori kormányt támogatom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György Zsombor, a lap utolsó főszerkesztő-helyettese szerint \"aprópénzből\" összehozható egy ilyen újság, de azért jó lenne, ha találnának befektetőket is. ","shortLead":"György Zsombor, a lap utolsó főszerkesztő-helyettese szerint \"aprópénzből\" összehozható egy ilyen újság, de azért jó...","id":"20180418_kozossegi_finanszirozas_magyar_nemzet_gyorgy_zsombor_hetilap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2efc8b-f970-47f0-a741-61c01233a474","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_kozossegi_finanszirozas_magyar_nemzet_gyorgy_zsombor_hetilap","timestamp":"2018. április. 18. 21:21","title":"Közösségi finanszírozással működő hetilapot indítanának a Magyar Nemzet újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ece95c-ebb5-4294-b07b-d34b493c4d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A Mennyországba került-e a nemrég elhunyt ateista édesapa?” – szólt a kérdés.\r

\r

","shortLead":"„A Mennyországba került-e a nemrég elhunyt ateista édesapa?” – szólt a kérdés.\r

\r

","id":"20180418_Megnyugtato_valaszt_adott_a_papa_a_sirassal_kuszkodo_fiu_kerdesere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ece95c-ebb5-4294-b07b-d34b493c4d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb790694-5db1-409b-b54d-e54eb8933bbc","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Megnyugtato_valaszt_adott_a_papa_a_sirassal_kuszkodo_fiu_kerdesere","timestamp":"2018. április. 18. 12:26","title":"Megnyugtató választ adott a pápa a sírással küszködő fiú kérdésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Esterházy Péter írásai ma különösen szívszorítóak.","shortLead":"Esterházy Péter írásai ma különösen szívszorítóak.","id":"20180419_Nem_a_kormany_szegyene_hanem_mindnyajunke_enyem_tied_ove","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb19670-61ae-4724-ad07-0a8b235b973c","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_a_kormany_szegyene_hanem_mindnyajunke_enyem_tied_ove","timestamp":"2018. április. 19. 10:37","title":"„Nem a kormány szégyene, hanem mindnyájunké, enyém, tied, övé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895962a6-0331-4816-b1d0-70981c3231c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra a Hír TV-ből távozók közül. Szöllősy Györgyi mellett más ismert arcok is távoznak a hírcsatornától.","shortLead":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra a Hír TV-ből távozók közül. Szöllősy Györgyi mellett más ismert arcok is távoznak...","id":"20180418_veiszer_alindat_is_kirugtak_a_hirtvtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895962a6-0331-4816-b1d0-70981c3231c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f81c5b-8b8c-497d-a9c5-483ad5b8a34a","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_veiszer_alindat_is_kirugtak_a_hirtvtol","timestamp":"2018. április. 18. 14:18","title":"Veiszer Alindát is kirúgták a Hír TV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cél az, hogy a különösen veszélyeztetett menekültek a veszélyes utak helyett biztonságos és jogszerű lehetőséget kapjanak az Európába jutáshoz.","shortLead":"A cél az, hogy a különösen veszélyeztetett menekültek a veszélyes utak helyett biztonságos és jogszerű lehetőséget...","id":"20180419_Onkentes_attelepites_az_EU_50_ezer_menekultet_fogad_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc85b5ff-812a-41ff-a2c4-21d763b38da8","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Onkentes_attelepites_az_EU_50_ezer_menekultet_fogad_be","timestamp":"2018. április. 19. 11:13","title":"Önkéntes áttelepítés: az EU 50 ezer menekültet fogad be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már bajnok és Ligakupa-győztes Paris Saint-Germain lesz a harmadosztályú Les Herbiers ellenfele a labdarúgó Francia Kupa döntőjében, miután a négy között 3-1-re győzött a Caen vendégeként.","shortLead":"A már bajnok és Ligakupa-győztes Paris Saint-Germain lesz a harmadosztályú Les Herbiers ellenfele a labdarúgó Francia...","id":"20180419_psg_caen_videobiro_francia_kupa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ccf778-d660-4544-a0c9-70cc58c78dfe","keywords":null,"link":"/sport/20180419_psg_caen_videobiro_francia_kupa","timestamp":"2018. április. 19. 11:14","title":"Öt percig nézegették, tényleg szabályos gólt lőtt-e Mbappé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]