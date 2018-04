Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","shortLead":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","id":"20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304fb30b-24b1-4d43-8b5a-4ce48448d896","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","timestamp":"2018. április. 20. 15:21","title":"Az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett a CEU egyik listázott tanára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Esterházy Péter írásai ma különösen szívszorítóak.","shortLead":"Esterházy Péter írásai ma különösen szívszorítóak.","id":"20180419_Nem_a_kormany_szegyene_hanem_mindnyajunke_enyem_tied_ove","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb19670-61ae-4724-ad07-0a8b235b973c","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_a_kormany_szegyene_hanem_mindnyajunke_enyem_tied_ove","timestamp":"2018. április. 19. 10:37","title":"„Nem a kormány szégyene, hanem mindnyájunké, enyém, tied, övé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendeki Ágnes, Demjén Péter, Őzéné Hajdú Mária, Seres Lívia tag és Tóth Gyöngyi póttag bejelentette lemondását az OBT-tagságról. Meglévő vezetői és bírói feladataikra, családi okra hivatkoztak. ","shortLead":"Rendeki Ágnes, Demjén Péter, Őzéné Hajdú Mária, Seres Lívia tag és Tóth Gyöngyi póttag bejelentette lemondását...","id":"20180419_tobben_lemondtak_az_orszagos_biroi_tanacsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65095be8-e24a-40a2-9dbc-1a2d5099f72e","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_tobben_lemondtak_az_orszagos_biroi_tanacsban","timestamp":"2018. április. 19. 10:33","title":"Többen lemondtak az Országos Bírói Tanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Közbeszerzési Hatóság kiírta a pályázatot az arénára.","shortLead":"A Közbeszerzési Hatóság kiírta a pályázatot az arénára.","id":"20180419_kozbeszerzes_bozsik_stadion","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863567cb-a5cb-45cf-98c6-bc151b97f156","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180419_kozbeszerzes_bozsik_stadion","timestamp":"2018. április. 19. 06:07","title":"Csak lesz új stadionja a Kispestnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","shortLead":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","id":"20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1b042-f983-459f-95b9-3cb441943b19","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","timestamp":"2018. április. 20. 09:00","title":"Tóta W.: A történelem vége és az utolsó elnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berlinbe költözik a magyar származású milliárdos által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) budapesti irodája az osztrák Die Presse szerint.","shortLead":"Berlinbe költözik a magyar származású milliárdos által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) budapesti irodája...","id":"20180419_Bezarja_budapesti_irodajat_Soros_Gyorgy_alapitvanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b863df99-5682-4b0d-8fd7-6ef7309697c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Bezarja_budapesti_irodajat_Soros_Gyorgy_alapitvanya","timestamp":"2018. április. 19. 19:36","title":"Bezárja budapesti irodáját Soros György alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás se nem szabad, se nem tisztességes, bizalmat nem érdemel.","shortLead":"A választás se nem szabad, se nem tisztességes, bizalmat nem érdemel.","id":"20180419_Egyszeruen_senkik_vagytok__a_valasztasi_autokraciarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278bc1fd-ac86-4a8f-9244-87d036a312c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Egyszeruen_senkik_vagytok__a_valasztasi_autokraciarol","timestamp":"2018. április. 19. 12:45","title":"Egyszerűen senkik vagytok – a választási autokráciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c48288-c739-4d76-a4aa-ded2eee75db1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Olyan kérdéseket járunk körbe, hogy milyen bizonyítéka lehet a rendőrségnek, elévülhet-e egy olyan bűncselekmény, amelyről szó van, és hogy miért éppen most jutott el a nyomozás Gyárfás Tamásig.","shortLead":"Olyan kérdéseket járunk körbe, hogy milyen bizonyítéka lehet a rendőrségnek, elévülhet-e egy olyan bűncselekmény...","id":"20180418_gyarfas_tamas_fenyo_janos_fenyo_gyilkossag_jozef_rohac_portik_tamas_tasnadi_peter_kovacs_lajos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83c48288-c739-4d76-a4aa-ded2eee75db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb83dcf-9b8a-400d-b10d-adfd8d021da5","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_gyarfas_tamas_fenyo_janos_fenyo_gyilkossag_jozef_rohac_portik_tamas_tasnadi_peter_kovacs_lajos","timestamp":"2018. április. 18. 18:04","title":"Ezekből a mozaikokból állhat össze, van-e köze Gyárfás Tamásnak a Fenyő-gyilkossághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]