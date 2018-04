Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"538df1a8-fe7a-4e61-8c87-2791aa188774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három vállalat ellen indítottak vizsgálatot Belgiumban azzal a váddal, hogy a szarin gáz egyik alapanyagát szállították éveket át Szíriába. Az ideggázt állítólag az április 7-ei vegyifegyver-támadásban is bevetették Asszad elnök erői.","shortLead":"Három vállalat ellen indítottak vizsgálatot Belgiumban azzal a váddal, hogy a szarin gáz egyik alapanyagát szállították...","id":"20180420_Igy_szallitottak_szarinalapanyagot_Belgiumbol_Sziriaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=538df1a8-fe7a-4e61-8c87-2791aa188774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d99a08c-d74b-4328-8c39-7b35abb0f933","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Igy_szallitottak_szarinalapanyagot_Belgiumbol_Sziriaba","timestamp":"2018. április. 20. 12:08","title":"Így szállítottak szarinalapanyagot Belgiumból Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c34a2f-8cff-4cab-b472-e29930e50c71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A chilei férfi 121 éves volt.","shortLead":"A chilei férfi 121 éves volt.","id":"20180419_Meghalt_a_vilag_legoregebb_embere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c34a2f-8cff-4cab-b472-e29930e50c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32d939e-a550-4c71-8f64-4fc8b5de7c0f","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Meghalt_a_vilag_legoregebb_embere","timestamp":"2018. április. 19. 15:15","title":"Meghalt a világ legöregebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken üzembe helyezik a forródrótot Észak- és Dél-Korea között. Először tisztségviselők próbálják ki, majd a dél-koreai elnök és Kim Dzsong Un is beszél egymással a tervek szerint. ","shortLead":"Pénteken üzembe helyezik a forródrótot Észak- és Dél-Korea között. Először tisztségviselők próbálják ki, majd...","id":"20180419_de_koreai_elnok_kim_dzsong_un_mar_nem_ragaszkodik_az_amerikai_csapatok_kivonasahoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d56fc3-422e-4d52-b657-61e38d7c84dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_de_koreai_elnok_kim_dzsong_un_mar_nem_ragaszkodik_az_amerikai_csapatok_kivonasahoz","timestamp":"2018. április. 19. 19:38","title":"Dél-koreai elnök: Kim Dzsong Un már nem ragaszkodik az amerikai csapatok kivonásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért az EU-nak külön kéne támogatni az ilyen profilú civil szervezeteket. A labda innentől az Európai Bizottság térfelén pattog.\r

\r

","shortLead":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért...","id":"20180419_Az_EUs_civil_szervezetek_tamogatasat_javasolja_az_Europai_Parlament","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e66955-ee15-4454-8ec0-f003976cf83f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_EUs_civil_szervezetek_tamogatasat_javasolja_az_Europai_Parlament","timestamp":"2018. április. 19. 13:39","title":"Az EU-s civil szervezetek támogatását javasolja az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","shortLead":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","id":"20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304fb30b-24b1-4d43-8b5a-4ce48448d896","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","timestamp":"2018. április. 20. 15:21","title":"Az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett a CEU egyik listázott tanára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90b1a95-8ca0-4757-a50d-b94b93c36419","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármilyen meglepő is, megnőtt az igény az ördögűzés iránt, így most a római katolikus egyház a modern technológiát is beveti.","shortLead":"Bármilyen meglepő is, megnőtt az igény az ördögűzés iránt, így most a római katolikus egyház a modern technológiát is...","id":"20180418_ordoguzes_mobiltelefonnal_romai_katolikus_egyhaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f90b1a95-8ca0-4757-a50d-b94b93c36419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e1f07-9877-4559-804d-a31f9b49e8ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_ordoguzes_mobiltelefonnal_romai_katolikus_egyhaz","timestamp":"2018. április. 18. 19:00","title":"Van, ahol már tanítják: ördögűzés mobiltelefonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében.","shortLead":"Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében.","id":"20180419_Vigyazat_az_EON_neveben_csalnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ae8775-2bbd-4aa7-ab1e-6fe1cbab53a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Vigyazat_az_EON_neveben_csalnak","timestamp":"2018. április. 19. 11:00","title":"Vigyázat, az E.ON nevében csalnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel két hónapon át nem érték el a UPC előfizetői az OLS hálózatában lévő telefonszámokat.","shortLead":"Közel két hónapon át nem érték el a UPC előfizetői az OLS hálózatában lévő telefonszámokat.","id":"20180420_Blokkolta_a_UPC_egy_masik_szolgaltato_elerhetoseget_48_milliora_buntettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f220a26f-f5b6-44cf-8f4c-606b840b7c87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Blokkolta_a_UPC_egy_masik_szolgaltato_elerhetoseget_48_milliora_buntettek","timestamp":"2018. április. 20. 15:22","title":"Blokkolta a UPC egy másik szolgáltató elérhetőségét, 48 millióra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]