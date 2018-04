Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baszk autonóm kormány egyelőre \"spekulációnak\" tartja a terrorszervezet feloszlatásáról információt.","shortLead":"A baszk autonóm kormány egyelőre \"spekulációnak\" tartja a terrorszervezet feloszlatásáról információt.","id":"20180419_Feloszlatja_magat_a_legendas_terrorszervezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97288eb-80c9-4d2b-8019-4268da363da6","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Feloszlatja_magat_a_legendas_terrorszervezet","timestamp":"2018. április. 19. 13:22","title":"Feloszlatja magát a legendás terrorszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A New Orleansban élő Donald Schulz már vagy egy tucat olyan bírságot kapott, amit nem neki, hanem egy mellette haladó autó sofőrjének kellett volna kiosztani.","shortLead":"A New Orleansban élő Donald Schulz már vagy egy tucat olyan bírságot kapott, amit nem neki, hanem egy mellette haladó...","id":"20180419_traffipax_sebessegmero_gyorshajtas_birsag_parkolo_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ac57d9-860a-4598-a244-ecda274b37f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_traffipax_sebessegmero_gyorshajtas_birsag_parkolo_auto","timestamp":"2018. április. 19. 09:51","title":"Tucatszor bírságolta meg a traffipax, pedig csak a háza előtt parkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2920cd11-150d-4221-be9e-fdb0b2010780","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komplexum a tervek szerint 2022-re épülhet fel. ","shortLead":"A komplexum a tervek szerint 2022-re épülhet fel. ","id":"20180420_nemzeti_korcsolyazo_kozpont_tervezese_kozbeszerzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2920cd11-150d-4221-be9e-fdb0b2010780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a347cd7e-8023-429b-bee7-087db0e74c7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_nemzeti_korcsolyazo_kozpont_tervezese_kozbeszerzes","timestamp":"2018. április. 20. 14:26","title":"Már a tervezésnél csúszik a 43 milliárdos Nemzeti Korcsolyázóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","shortLead":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","id":"20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbb625d-6abc-4459-888f-9872d0560403","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","timestamp":"2018. április. 19. 20:37","title":"Nem gyanúsítanak senkit Prince halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201816_tajkep_csata_kozben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f9b86-4c01-48a3-8eb1-2c9a6cb6f907","keywords":null,"link":"/itthon/201816_tajkep_csata_kozben","timestamp":"2018. április. 19. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Tájkép csata közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OPEC ülésére várnak a brókerek.","shortLead":"Az OPEC ülésére várnak a brókerek.","id":"20180419_Csucson_az_olajar_mi_lesz_a_benzinnel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e9022-8cfc-4c5c-85c2-4ea01d1a05e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Csucson_az_olajar_mi_lesz_a_benzinnel","timestamp":"2018. április. 19. 16:19","title":"Csúcson az olajár, mi lesz a benzinnel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanárnő két éve a békéért szólalt fel a kurd konfliktusban. ","shortLead":"A tanárnő két éve a békéért szólalt fel a kurd konfliktusban. ","id":"20180420_Nyolc_honapos_csecsemojevel_egyutt_bortonoztek_be_egy_tanarnot_Torokorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf5a2bf-f3db-4dd7-a8dd-0e912fcb5f12","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Nyolc_honapos_csecsemojevel_egyutt_bortonoztek_be_egy_tanarnot_Torokorszagban","timestamp":"2018. április. 20. 21:13","title":"Nyolc hónapos csecsemőjével együtt börtönöztek be egy tanárnőt Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71829bcb-2ad7-4b28-8c8a-e08a2c0190e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 340 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap \"eltűnt testvéreit\", azokat a csillagokat, amelyektől születésük után elszakították a galaktikus erők.","shortLead":"Több mint 340 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap \"eltűnt...","id":"20180419_a_nap_eltunt_testverei_tejutrendszer_csillagaszat_csillagok_kemiai_profilja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71829bcb-2ad7-4b28-8c8a-e08a2c0190e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7200c7-981c-4d04-beeb-bd77266ae544","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_a_nap_eltunt_testverei_tejutrendszer_csillagaszat_csillagok_kemiai_profilja","timestamp":"2018. április. 19. 12:03","title":"Eltűntek a Nap \"testvérei\", most 340 ezer csillag segítségével keresik őket a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]