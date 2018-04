Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kisállatokon már végeztek ilyen beavatkozást, de szibériai tigrisnél még nem, ez volt az első hasonló műtét a világon. A 13 éves nagyragadozó csipőízületével volt gond. Kisállatokon már végeztek ilyen beavatkozást, de szibériai tigrisnél még nem, ez volt az első hasonló műtét a világon. A 13 éves nagyragadozó csipőízületével volt gond. 2018. április. 18. 15:31 Saját őssejtjeit felhasználva műtötték meg Igort, a szegediek tigrisét legendás terrorszervezet A baszk autonóm kormány egyelőre "spekulációnak" tartja a terrorszervezet feloszlatásáról információt. 2018. április. 19. 13:22 Feloszlatja magát a Ava DuVernay amerikai filmrendező és Kristen Stewart színésznő is tagja lesz a Cate Blanchett vezette cannes-i nemzetközi zsűrinek. 2018. április. 18. 17:58 Megvan a zsűri, ők döntenek majd a magyar filmről Cannes-ban A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól. 2018. április. 20. 11:23 Wenger out: 22 év után távozik az Arsenal menedzsere A Fővárosi Ítélőtábla új eljárást rendelt el a terrorcselekménnyel és más bűncselekményekkel vádolt Budaházy György és társai ügyében. 2018. április. 19. 10:59 Hatályon kívül helyezték Budaházyék ítéletét Figyelő általi listázása miatt. A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi listázása miatt. Jókora magaslabda volt, Szijjártó azonnal le is csapta a maga módján. 2018. április. 18. 20:28 Figyelő-listázás: a jogvédők hiába várják, hogy Szijjártó megvédje őket

Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon beszélhet a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott állítólagos korábbi viszonyáról. 2018. április. 19. 17:54 Újabb csapás Trumpra – állítólagos volt barátnője beszélhet Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében. 2018. április. 19. 11:00 Vigyázat, az E.ON nevében csalnak!