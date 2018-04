Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben bevezetett szociális tüzelőanyag-támogatási program jelenleg az alacsony jövedelmű háztartások egyetlen központi lakásfenntartási célú támogatása, melyre tavaly több mint 180 ezer háztartás pályázott sikerrel – derül ki a Habitat for Humanity Magyarország által készített elemzésből.","shortLead":"Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben...","id":"20180419_Hetszazezer_ember_nem_tudja_felfuteni_a_lakasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9585a4ed-1f16-470b-93cc-8ee21b2e1ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Hetszazezer_ember_nem_tudja_felfuteni_a_lakasat","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Hétszázezer ember nem tudja felfűteni a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak fejlesztései csupán részmegoldásokat kínáltak az internet egyik legidegesítőbb problémájára, a Chrome azonban most végre lépett egy határozottat.","shortLead":"Az elmúlt időszak fejlesztései csupán részmegoldásokat kínáltak az internet egyik legidegesítőbb problémájára, a Chrome...","id":"20180420_google_chrome_automatikusan_elindulo_videok_nemitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49d8668-ce5b-4db6-b93d-434e64568c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_google_chrome_automatikusan_elindulo_videok_nemitasa","timestamp":"2018. április. 20. 08:03","title":"Ha Chrome van a gépén, indítsa újra – így kapja meg az utóbbi évek egyik legjobb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d4c2c-d787-472d-a4f2-93ccf18fe8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence korábban olyan feliratot tett Orbán ajtajára, hogy Putyin-csicska, ezért járt a kitiltás. Csakhogy Tordai azóta képviselő lett. Vagyis lesz az alakuló ülés után.","shortLead":"Tordai Bence korábban olyan feliratot tett Orbán ajtajára, hogy Putyin-csicska, ezért járt a kitiltás. Csakhogy Tordai...","id":"20180418_Hiaba_lett_kepviselo_Kover_orokos_tiltasa_miatt_nem_mehetett_el_partja_alakulo_frakcioulesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09d4c2c-d787-472d-a4f2-93ccf18fe8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e19dd7-b1f8-4110-93f0-d219911dcf75","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Hiaba_lett_kepviselo_Kover_orokos_tiltasa_miatt_nem_mehetett_el_partja_alakulo_frakcioulesere","timestamp":"2018. április. 18. 17:13","title":"Hiába lett képviselő, Kövér örökös tiltása miatt nem mehetett el pártja alakuló frakcióülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először látható a Doogee legújabb okostelefonja, amit decemberben dobnak majd piacra. Sok mindent titkolnak még róla, de a főbb fizikai jellemzőket már most is tudni. Nagyon ötletesen oldották meg benne, hogy ne kelljen a szigetszenzorral belerondítani a képernyőbe.","shortLead":"Most először látható a Doogee legújabb okostelefonja, amit decemberben dobnak majd piacra. Sok mindent titkolnak még...","id":"20180419_doogee_mix_4_kinai_okostelefon_prototipus_video_szetcsusztathato_mobil_telefon_notch_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a9e844-985d-42d3-97f1-6ca4ca78fd5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_doogee_mix_4_kinai_okostelefon_prototipus_video_szetcsusztathato_mobil_telefon_notch_nelkul","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Videón a szétcsúsztatható telefon, amely egy csapásra megoldja az Apple és a Huawei gondját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543d2ea-199a-4911-b5e4-c93278f3387a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha túl nagy az autónk üzemanyagtartálya, pontosabban -tartályai, és felgyorsítanánk egy kicsit a tankolást. ","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha túl nagy az autónk üzemanyagtartálya, pontosabban -tartályai, és felgyorsítanánk...","id":"20180419_a_nap_fotoja_toltopisztoly_benzin_terepjaro_mercedes_amg_g63_6x6_brabus_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4543d2ea-199a-4911-b5e4-c93278f3387a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888d56eb-0d61-4899-89a1-39e5201487ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_a_nap_fotoja_toltopisztoly_benzin_terepjaro_mercedes_amg_g63_6x6_brabus_tuning","timestamp":"2018. április. 19. 06:41","title":"A nap fotója: Egyszerre két töltőpisztolyból folyik a benzin a terepjáróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék nem lesz az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Csapadék nem lesz az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20180419_nyarias_melegben_kozelitunk_a_hetvegehez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854823f7-c716-4493-82a3-3e2d7e43f8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_nyarias_melegben_kozelitunk_a_hetvegehez","timestamp":"2018. április. 19. 05:05","title":"Nyárias melegben közelítünk a hétvégéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új exobolygóvadász űrszondáját.","shortLead":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új...","id":"20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4cd39-0d7c-4fe8-bc77-dfc9e65446f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","timestamp":"2018. április. 19. 08:29","title":"Elon Musk megint kilőtt valamit az űrbe, ismeretlen világokra vadászik a szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb16d15f-7ea2-48c9-a064-303a47650157","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"21. századi kép- és hangminőségben nézhetjük gyerekkorunk klasszikusát.","shortLead":"21. századi kép- és hangminőségben nézhetjük gyerekkorunk klasszikusát.","id":"20180419_Eljen_Ujra_moziban_a_Szaffi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb16d15f-7ea2-48c9-a064-303a47650157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e598e34-3c61-4f54-b91f-7ad8420fd66b","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Eljen_Ujra_moziban_a_Szaffi","timestamp":"2018. április. 19. 16:25","title":"Éljen! Újra moziban a Szaffi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]