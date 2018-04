Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"710e3588-6ff7-4e46-b2a4-457c8f82b1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Radikálisan csökkenteni kell a műanyag hulladékot, márpedig csak Angliában 5,8 milliárd szívószálat dobnak ki a szemétbe évente.","shortLead":"Radikálisan csökkenteni kell a műanyag hulladékot, márpedig csak Angliában 5,8 milliárd szívószálat dobnak ki...","id":"20180419_Tiltolistara_kerulhet_a_szivoszal_es_a_fultisztito_palcika_Angliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=710e3588-6ff7-4e46-b2a4-457c8f82b1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf3195-3a3f-4ee8-99e2-df89e51b2324","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Tiltolistara_kerulhet_a_szivoszal_es_a_fultisztito_palcika_Angliaban","timestamp":"2018. április. 19. 12:29","title":"Tiltólistára kerülhet a szívószál és a fültisztító pálcika Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlanságot állított a Magyar Helsinki Bizottságról a Fidesz, amikor arról tartott sajtótájékoztatót, hogy a civil szervezet törvénysértő módon nem átláthatóan működik. Erről azonban szó sincs, írja a Helsinki közleményében.","shortLead":"Valótlanságot állított a Magyar Helsinki Bizottságról a Fidesz, amikor arról tartott sajtótájékoztatót, hogy a civil...","id":"20180419_Ujabb_pert_bukott_a_Fidesz_a_Helsinkivel_szemben_400_ezret_kell_fizetnie_a_partnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e73087b-ec87-483d-bffd-a77db5f24265","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Ujabb_pert_bukott_a_Fidesz_a_Helsinkivel_szemben_400_ezret_kell_fizetnie_a_partnak","timestamp":"2018. április. 19. 15:48","title":"Újabb pert bukott a Fidesz a Helsinkivel szemben, 400 ezret kell fizetnie a pártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798ee4eb-60de-45c2-a982-53bdf7a5f25c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"New York egyik metrómegállójában különleges installációt láthatnak az utasok a két éve elhunyt sztárról és a műveiről.\r

","shortLead":"New York egyik metrómegállójában különleges installációt láthatnak az utasok a két éve elhunyt sztárról és...","id":"20180419_Itt_a_legkulabb_kiallitasreklam_David_Bowie_a_metroban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798ee4eb-60de-45c2-a982-53bdf7a5f25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2105d300-f3cb-47cf-a7e7-8fe3b62415fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Itt_a_legkulabb_kiallitasreklam_David_Bowie_a_metroban","timestamp":"2018. április. 19. 12:38","title":"Itt a legkúlabb kiállítás-reklám: David Bowie a metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikáns részleteket osztott meg blogján a Népszava egykori főszerkesztője, Kereszty András arról, milyen volt és milyen lett a lap működése, miután Fenyő János megvásárolta azt. Kereszty több korábbi sztorit is felemlegetett, egyebek mellett azt is, amikor a tudta és ellenőrzése nélkül jelentettek meg egy Gyárfás Tamásról szóló cikket. A beszámoló szerint a volt úszóelnök később magához invitálta Keresztyt, és arra biztatta, tartson vele, mert \"Fenyőnek nincs jövője\". ","shortLead":"Pikáns részleteket osztott meg blogján a Népszava egykori főszerkesztője, Kereszty András arról, milyen volt és milyen...","id":"20180418_Gyarfas_egy_csalo_ki_kell_nyirni__kitalalt_a_Nepszava_egykori_foszerkesztoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43fc87-d4da-452f-8ec7-bc877c9cb314","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Gyarfas_egy_csalo_ki_kell_nyirni__kitalalt_a_Nepszava_egykori_foszerkesztoje","timestamp":"2018. április. 18. 18:17","title":"\"Én meg a Gyárfás meg a Fenyő\" – régi történettel állt elő a Népszava egykori főszerkesztője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először látható a Doogee legújabb okostelefonja, amit decemberben dobnak majd piacra. Sok mindent titkolnak még róla, de a főbb fizikai jellemzőket már most is tudni. Nagyon ötletesen oldották meg benne, hogy ne kelljen a szigetszenzorral belerondítani a képernyőbe.","shortLead":"Most először látható a Doogee legújabb okostelefonja, amit decemberben dobnak majd piacra. Sok mindent titkolnak még...","id":"20180419_doogee_mix_4_kinai_okostelefon_prototipus_video_szetcsusztathato_mobil_telefon_notch_nelkul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a9e844-985d-42d3-97f1-6ca4ca78fd5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_doogee_mix_4_kinai_okostelefon_prototipus_video_szetcsusztathato_mobil_telefon_notch_nelkul","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Videón a szétcsúsztatható telefon, amely egy csapásra megoldja az Apple és a Huawei gondját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b0df0b-88da-4b75-a7f5-fd6196bd72a5","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Egy évvel első találkozásuk után is megmaradt a varázs – ezt Merkel mondta berlini találkozójukat követően.","shortLead":"Egy évvel első találkozásuk után is megmaradt a varázs – ezt Merkel mondta berlini találkozójukat követően.","id":"20180419_Napi_cukisag_Europa_ket_legerosebb_politikusa_baratkozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b0df0b-88da-4b75-a7f5-fd6196bd72a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3d1fbc-35ee-4a6a-8ee8-6f2ff65a4638","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Napi_cukisag_Europa_ket_legerosebb_politikusa_baratkozik","timestamp":"2018. április. 19. 14:58","title":"Napi cukiság: Európa két legerősebb politikusa barátkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f4978-84d9-431f-ba90-913eaa4f0720","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A RedWood feladata, hogy turisztikai érdeklődésre is számot tartó helyet csináljon a kongó óbudai helyből.","shortLead":"A RedWood feladata, hogy turisztikai érdeklődésre is számot tartó helyet csináljon a kongó óbudai helyből.","id":"20180420_Dontott_az_onkormanyzat_Tiborczkozeli_ceg_viheti_a_Kolosy_teri_piacot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f4978-84d9-431f-ba90-913eaa4f0720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265fb6af-b4cb-4bbf-97a1-1be7889f2712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Dontott_az_onkormanyzat_Tiborczkozeli_ceg_viheti_a_Kolosy_teri_piacot","timestamp":"2018. április. 20. 11:12","title":"Döntött az önkormányzat: Tiborcz-közeli cég viheti a Kolosy téri piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebee63a6-1369-481d-a602-639c0bf99506","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A héten megnyílt madridi nemzetközi ExpoFranquicia franchise kiállítás egyik prominens résztvevője a La Mafia étteremlánc, amelyet éppen meg akarnak fosztani nevétől, holott az ezredforduló óta működik \"Keresztapa-stílusban\". ","shortLead":"A héten megnyílt madridi nemzetközi ExpoFranquicia franchise kiállítás egyik prominens résztvevője a La Mafia...","id":"20180419_A_Maffia_asztalhoz_ul__es_nem_all_fel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebee63a6-1369-481d-a602-639c0bf99506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47b258c-9cff-46ac-8f18-31ae449a4e6d","keywords":null,"link":"/elet/20180419_A_Maffia_asztalhoz_ul__es_nem_all_fel","timestamp":"2018. április. 19. 19:42","title":"A Maffia asztalhoz ül – és nem áll fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]