A Best magazinnak adott interjúban jelentette be D. Tóth András, hogy otthagyja az RTL Klubot, de nemcsak a csatornától vesz búcsút, hanem a televíziózástól is. Az elmúlt közel másfél évtizedben a műsorvezető dolgozott egyebek mellett a Barátok köztben, a Fél Kettőben, a Fókuszban, és híradózott is.

"Nagyon szerencsés vagyok, hiszen szinte minden hírműsorban dolgozhattam. Gyakornokoskodtam a Fókusznál, majd miután azt gondoltam, inkább a híradó az én műfajom, azonnal be is dobták a mélyvízbe. Ez még 2004-ben volt. Pár évvel később készítettem riportokat a XXI. századnak, a Házon kívülnek és a Fél Kettőnek is, utóbbiaknak műsorvezető is voltam, majd a riporterkedés mellett a híradóban képernyőre kerültem, és megismert az egész ország" – mondta a lapnak.

A tévézés mellett jó ideje feleségével közös, videókat gyártó vállalkozásában is dolgozik D. Tóth, aki két éve apa lett, ezek miatt döntött úgy, hogy vált.

"Annyira jól érzem magam ebben a vállalkozásban, hogy szeretnék még több energiát belefektetni, és minél jobbra fejleszteni magam. Fizikailag azonban ez képtelenség lenne a tévézés mellett" – magyarázta.

Megjegyezte azt is, hogy nem volt könnyű megtenni ezt a lépést, mivel nagyon sokat kapott az RTL Klubtól, és tisztában van azzal, hogy sokaknak nem adatnak meg ilyen lehetőségek. "Bevallom, elgondolkoztam azon is, hogy mi minden jöhetne még, de ezt már nem fogom megtudni" – fűzte hozzá.

(via 24.hu)