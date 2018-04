Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d53e44fa-9292-4a71-b8d8-938fb4294355","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Ha nem akarja egy ország, hogy valami megváltozzon, akkor nem érdemes erőlködni – véli Kovalik Balázs, aki nem látja a valódi szándékot egy intelligens, gondolkodó társadalom kinevelésére. A rendezésével nyitotta meg újra a kapuit a több mint öt éven át tartó felújítási munkák után a bayreuthi Markgräfliches Opernhaus, és a darab ott van a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában is. Ennek apropóján beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"Ha nem akarja egy ország, hogy valami megváltozzon, akkor nem érdemes erőlködni – véli Kovalik Balázs, aki nem látja...","id":"20180420_kovalik_balazs_interju_opera_budapesti_tavaszi_fesztival","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d53e44fa-9292-4a71-b8d8-938fb4294355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bb79cf-2e4d-42c3-8c56-a56f97372275","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_kovalik_balazs_interju_opera_budapesti_tavaszi_fesztival","timestamp":"2018. április. 20. 16:00","title":"„Nem a közönség öregszik el, hanem a képzett polgári réteg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","shortLead":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","id":"20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ff0ce9-0295-4648-a7a0-83599159e1e9","keywords":null,"link":"/sport/20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","timestamp":"2018. április. 19. 05:37","title":"Kiütötte a Felcsút a Debrecent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087acb24-ec05-4d15-806a-33973587823e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus igazi rajongói vélhetően azon imádkoznak, hogy a Mustang továbbra is hamisítatlan izomautó maradjon.","shortLead":"A típus igazi rajongói vélhetően azon imádkoznak, hogy a Mustang továbbra is hamisítatlan izomautó maradjon.","id":"20180420_szentsegtores_hibrid_osszkerekes_ford_mustang_izomauto_musclecar_amerikai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087acb24-ec05-4d15-806a-33973587823e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656fa9b8-4504-4a84-b4a6-8c5afce076a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_szentsegtores_hibrid_osszkerekes_ford_mustang_izomauto_musclecar_amerikai","timestamp":"2018. április. 20. 11:28","title":"Szentségtörés: hibrid és akár összkerekes is lehet a következő Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","shortLead":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","id":"20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a811c604-470f-4b2f-807f-ed9e3091ea97","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","timestamp":"2018. április. 19. 10:43","title":"Schiffer: \"Szemenszedett hazugság a fenyegetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság Gyárfás Tamás ellen, akit kedden azzal gyanúsítottak meg, hogy felbujtóként részt vett Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásában. Gyárfás ügyvédje, Bánáti János a döntés után nyilatkozott. ","shortLead":"Pénteken lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság Gyárfás Tamás ellen, akit kedden azzal...","id":"20180420_Video_Igy_nyilatkozott_Gyarfas_ugyvedje_a_birosagi_dontes_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b18dd7f-c00d-4d5a-b9cb-749d7588702c","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Video_Igy_nyilatkozott_Gyarfas_ugyvedje_a_birosagi_dontes_utan","timestamp":"2018. április. 20. 14:54","title":"Videó: Így nyilatkozott Gyárfás ügyvédje a bírósági döntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak az eredeti felvétel került elő 1984-ből, hanem sosem látott videókra is rátaláltak. ","shortLead":"Nem csak az eredeti felvétel került elő 1984-ből, hanem sosem látott videókra is rátaláltak. ","id":"20180420_Elokerult_Prince_gigaslagerenek_eredeti_verzioja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6d01c6-7029-460a-84ae-53cc89cb45d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Elokerult_Prince_gigaslagerenek_eredeti_verzioja","timestamp":"2018. április. 20. 10:38","title":"Előkerült Prince gigaslágerének eredeti verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a95a1ce-a5d9-4bc3-89d3-d9fa435b66f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár hivatalosan soha nem erősítették meg, de mindenki arra számít, hogy az elnök új, hazai építésű autója a beiktatási ceremóniáján, május 7-én debütál majd.","shortLead":"Bár hivatalosan soha nem erősítették meg, de mindenki arra számít, hogy az elnök új, hazai építésű autója a beiktatási...","id":"20180419_putyin_elnoki_limuzin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a95a1ce-a5d9-4bc3-89d3-d9fa435b66f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc12f301-bb3f-4a8b-a4a6-015325f4b582","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_putyin_elnoki_limuzin","timestamp":"2018. április. 19. 17:26","title":"Átment a törésteszten Putyin új limuzinja, jöhet a nagy premier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vallási és politikai vezetők is elítélték azt, hogy három – vélhetően arab – fiatalember Berlin egyik elegáns negyedében rátámadt két, kipát viselő férfire. Mint kiderült, az áldozatok egyike egy Izraelben élő arab volt, aki azért vette fel a zsidók által viselt kipát, mert kíváncsi volt arra, tényleg veszélyes hely-e a német főváros a zsidók számára.","shortLead":"Vallási és politikai vezetők is elítélték azt, hogy három – vélhetően arab – fiatalember Berlin egyik elegáns...","id":"20180418_Kipat_hordo_emberekre_tamadtak_Berlinben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b903264-10a6-49bd-b631-2aecaecafbb2","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Kipat_hordo_emberekre_tamadtak_Berlinben","timestamp":"2018. április. 18. 19:47","title":"Kipát hordó emberekre támadtak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]