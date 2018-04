Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást az egykori Fenyő-gyilkosság ügyében vették őrizetbe, még kedden, miután gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság pénteken dönt arról, házi őrizetbe kerül-e. Ügyvédje, Bánáti János is akkorra ígért tájékoztatást.","shortLead":"Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást...","id":"20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e99bbb2-59b7-4d66-a323-075c6af76f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","timestamp":"2018. április. 19. 19:09","title":"Gyárfás Tamás csütörtök délután már otthon egyeztetett ügyvédjével - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afec9f8c-959e-4493-b034-c4dc2fe98588","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egy övezet, egy út (korábban: Új Selyemút) ellen egy emberként tiltakoznak az uniós országok pekingi nagykövetei. Kivéve Magyarországét.","shortLead":"Az Egy övezet, egy út (korábban: Új Selyemút) ellen egy emberként tiltakoznak az uniós országok pekingi nagykövetei...","id":"20180419_Nekimentek_az_unios_orszagok_Kinanak_csak_Magyarorszag_indulna_el_a_Selyemuton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afec9f8c-959e-4493-b034-c4dc2fe98588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd37dac-a6e2-4ec1-bae2-4acd159826c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Nekimentek_az_unios_orszagok_Kinanak_csak_Magyarorszag_indulna_el_a_Selyemuton","timestamp":"2018. április. 19. 09:12","title":"Nekimentek az uniós országok Kínának, csak Magyarország indulna el a Selyemúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A májusban életbe lépő új uniós adatvédelmi rendelethez kapcsolódóan számos, a felhasználók adatainak védelmét szolgáló beállítást élesítettek, illetve élesítenek ezekben a napokban a Facebookon, elsőként az európai felhasználóknál. Mások mellett a magyaroknak is nyilatkozniuk kell arról, milyen adataikat kívánják megadni.","shortLead":"A májusban életbe lépő új uniós adatvédelmi rendelethez kapcsolódóan számos, a felhasználók adatainak védelmét szolgáló...","id":"20180419_facebook_adatkezeles_iranyelvek_europa_gdpr_szabalyozas_adatgyujtes_cambridge_analytica","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd22bf-4c0f-4ea4-ac03-43d9a16925fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_facebook_adatkezeles_iranyelvek_europa_gdpr_szabalyozas_adatgyujtes_cambridge_analytica","timestamp":"2018. április. 19. 09:03","title":"Hamarosan önt is megkeresi Facebook, hogy néhány fontos kérdésre válaszoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b3fd68-dd86-457a-95cd-5a8c1c66c88b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Egy senki vagyok, hej, hej, hej, egy senki” – a kormányellenes tüntetőktől sokszor hallott rigmust Simon Kornél színész, rendező is használja. ","shortLead":"„Egy senki vagyok, hej, hej, hej, egy senki” – a kormányellenes tüntetőktől sokszor hallott rigmust Simon Kornél...","id":"20180420_karinthyval_uzent_a_tuntetoknek_szombatra_simon_kornel_rendezo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b3fd68-dd86-457a-95cd-5a8c1c66c88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d0dcea-ed91-418b-9be5-ff704a680cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_karinthyval_uzent_a_tuntetoknek_szombatra_simon_kornel_rendezo","timestamp":"2018. április. 20. 18:54","title":"Karinthyval üzent a tüntetőknek szombatra Simon Kornél rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy hangzatos levéllel újabb fordulóhoz ért a miskolci kórház és a Medcenter játszmája. A felek fogadkoznak, hogy a sugárkezelésekkel nem lesz baj az ország egyik legnagyobb kórházában, ám a jogi helyzet bizonytalan. A tét most több milliárd forint, hosszabb távon viszont az emberek élete.","shortLead":"Egy hangzatos levéllel újabb fordulóhoz ért a miskolci kórház és a Medcenter játszmája. A felek fogadkoznak...","id":"20180420_Finanszirozasi_pokerjatszma_a_miskolci_korhazban_a_rakos_betegek_feje_felett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c826b-f0fb-4a62-84c0-5e9e346f6380","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Finanszirozasi_pokerjatszma_a_miskolci_korhazban_a_rakos_betegek_feje_felett","timestamp":"2018. április. 20. 06:30","title":"Finanszírozási pókerjátszma a miskolci kórházban a rákos betegek feje felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2014-ben bezárt üzemegység újbóli megnyitását elsősorban az építőanyagok iránti hazai és külföldi kereslet meredek emelkedése indokolja. Az LB-Knauf-nak ez lesz a negyedik magyarországi termelőegysége, 23 munkahelyet teremtenek.","shortLead":"A 2014-ben bezárt üzemegység újbóli megnyitását elsősorban az építőanyagok iránti hazai és külföldi kereslet meredek...","id":"20180419_Meghallottak_az_idok_szavat_ujranyit_az_epitoanyaggyar_Debrecenben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9e2205-077a-4684-b49b-315c3452a7ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Meghallottak_az_idok_szavat_ujranyit_az_epitoanyaggyar_Debrecenben","timestamp":"2018. április. 19. 14:22","title":"Meghallották az idők szavát: újranyit az építőanyaggyár Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4616653-873e-47e1-bf75-5f5b9b1f642c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten fellelhető veszélyek ellenére is rengeteg fiatal regisztrál a különböző közösségi oldalakra, gyakran a szülők tudta, de legalábbis beleegyezése nélkül. Az ok érthető: a felnőttekhez hasonlóan ők is kommunikálni akarnának kortársaikkal, csakhogy megfelelő ellenőrzéssel rendelkező, vagy nekik szánt platformok hiányában mindez nem igazán lehetséges. Ezen nehézségeket hidalná át egy magyar vállalkozás új szolgáltatása. Úgy hívják: MyGnoo.","shortLead":"Az interneten fellelhető veszélyek ellenére is rengeteg fiatal regisztrál a különböző közösségi oldalakra, gyakran...","id":"20180420_mygnoo_gnomys_kozossegi_oldal_cseveges_az_interneten_biztonsagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4616653-873e-47e1-bf75-5f5b9b1f642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d58f4c-0094-4808-a904-26b724ba4737","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_mygnoo_gnomys_kozossegi_oldal_cseveges_az_interneten_biztonsagban","timestamp":"2018. április. 20. 11:03","title":"Ahol a gyerek is nyugodtan regisztrálhat: új közösségi oldal indult, ráadásul magyarok csinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6c5bf5-a195-4f17-8f96-bcf692a7bab9","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor kormányfőt és Matolcsy György jegybankelnököt is beidézné a bíróságra 2015 tavaszi brókercsőd-hullám károsultjaiból alakult csoport, amely 100 százalékos kifizetést követel a történtekért felelősnek tartott államtól. A hosszúnak ígérkező ügy tárgyalása csütörtökön kezdődött a Fővárosi Törvényszéken.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfőt és Matolcsy György jegybankelnököt is beidézné a bíróságra 2015 tavaszi brókercsőd-hullám...","id":"20180419_Az_allamot_perelik_a_brokerbotranyok_karosultjai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe6c5bf5-a195-4f17-8f96-bcf692a7bab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f628ce82-e079-4e5e-aa50-4df99869f1e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Az_allamot_perelik_a_brokerbotranyok_karosultjai","timestamp":"2018. április. 19. 14:15","title":"Az államot perelik a brókerbotrányok károsultjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]