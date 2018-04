Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"274b8fcf-70f8-4650-b92b-4f1f767a0ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV azt mondja: a le nem szállított járműveknél \"a szerződésnek megfelelően fog eljárni a kötbérezéssel\".","shortLead":"A BKV azt mondja: a le nem szállított járműveknél \"a szerződésnek megfelelően fog eljárni a kötbérezéssel\".","id":"20180420_Eddig_egy_mereszkedett_forgalomba_a_180_magyar_busz_kozul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=274b8fcf-70f8-4650-b92b-4f1f767a0ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46af8f3-8ff7-410e-a988-b35da899607e","keywords":null,"link":"/kkv/20180420_Eddig_egy_mereszkedett_forgalomba_a_180_magyar_busz_kozul","timestamp":"2018. április. 20. 07:05","title":"Sajátosan értelmezi a határidőt a 180 buszból 5-öt leszállító magyar gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára került fel automatikusan az állam elővásárlási joggal kapcsolatos bejegyzése. Schmidt Mária viszont úgy szerezhetett egyet, hogy nem értesítették az államot a tranzakcióról. ","shortLead":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára...","id":"20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e52e9c5-1be8-4996-b22a-0763a19d08b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","timestamp":"2018. április. 21. 10:00","title":"Így játszotta ki Schmidt Mária a nagy port kavaró kormányrendeletet (pont úgy, ahogy Mészáros)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79743628-080c-4729-941a-6c60e97e7fe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az LVTP-7 nevű kétéltű jármű 32 km/h-s sebességgel \"ugrott\" bele a vízbe, hogy aztán órási \"hasassal\" érkezzen meg.","shortLead":"Az LVTP-7 nevű kétéltű jármű 32 km/h-s sebességgel \"ugrott\" bele a vízbe, hogy aztán órási \"hasassal\" érkezzen meg.","id":"20180420_keteltu_pancelos_lvtp7_szuperlassitott_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79743628-080c-4729-941a-6c60e97e7fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c50b60-26ae-41d8-91c5-5ce1a7ea38f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_keteltu_pancelos_lvtp7_szuperlassitott_video","timestamp":"2018. április. 20. 04:01","title":"Így néz ki egy kétéltű páncélos, ahogy szuperlassításban a vízbe ugrik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pittsburghi rendőrség arra számít, hogy a városban zavargások törnek ki, ha Donald Trump amerikai elnök elbocsátja Robert Muellert, a 2016-os elnökválasztásba való állítólagos orosz beavatkozás hátterét vizsgáló különleges tanácsadót. ","shortLead":"A pittsburghi rendőrség arra számít, hogy a városban zavargások törnek ki, ha Donald Trump amerikai elnök elbocsátja...","id":"20180420_Zavargasoktol_tartanak_az_USAban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c549b9ba-7c10-49e3-b812-b7d721ebac46","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Zavargasoktol_tartanak_az_USAban","timestamp":"2018. április. 20. 08:37","title":"Zavargásoktól tartanak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összes gazdasági szektor együttesen 211 millió forint munkaügyi bírságot kapott 2017-ben. A bejelentés elmulasztása mellett a munkaidővel is gyakran visszaélnek.","shortLead":"Az összes gazdasági szektor együttesen 211 millió forint munkaügyi bírságot kapott 2017-ben. A bejelentés elmulasztása...","id":"20180420_Feketen_dolgozik_az_epitoipari_munkasok_fele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e2bf99-a8b7-4d42-8a64-21f2dd880ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Feketen_dolgozik_az_epitoipari_munkasok_fele","timestamp":"2018. április. 20. 09:33","title":"Feketén dolgozik az építőipari munkások fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy állatkísérlet során szúrta meg magát, de azóta is tünetmentes. ","shortLead":"Egy állatkísérlet során szúrta meg magát, de azóta is tünetmentes. ","id":"20180421_Minden_nap_vert_vesznek_a_magat_ebolas_tuvel_megszurt_kutatotol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37c6f08-14a1-4534-a224-8e31b2ac91ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Minden_nap_vert_vesznek_a_magat_ebolas_tuvel_megszurt_kutatotol","timestamp":"2018. április. 21. 14:05","title":"Minden nap vért vesznek a magát ebolás tűvel megszúró kutatótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György. De ha ez így is lesz, az nem fogja érinteni a civileknek osztott támogatások mértékét.","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59303f78-343d-4f1e-9809-bba1df9e4de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","timestamp":"2018. április. 20. 17:00","title":"Ha el is költözik Soros alapítványa Magyarországról, a dolgozókat nem rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c381c2b1-8bcb-4948-aca0-80efc0db397f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a gyártók már nem igazán tudnak hasznos új luxusfunkciót kitalálni. Próbálkozások persze mindig akadnak. \r

","shortLead":"Ilyen az, amikor a gyártók már nem igazán tudnak hasznos új luxusfunkciót kitalálni. Próbálkozások persze mindig...","id":"20180420_orult_luxus_teaskanna_gozolog_mercedes_maybach_luxusauto_koncepcio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c381c2b1-8bcb-4948-aca0-80efc0db397f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925f6c3f-56fd-4900-9ac8-fddb1b45a21b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_orult_luxus_teaskanna_gozolog_mercedes_maybach_luxusauto_koncepcio","timestamp":"2018. április. 20. 13:26","title":"Őrült luxus: teáskanna gőzölög az új Mercedes-Maybachban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]