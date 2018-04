Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d41b7e4a-9b5d-4bbd-9f19-64627ecdd76f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványoz, ezért Gyárfás Tamást haladéktalanul szabadon kell engedni, és holnap meg kell jelennie a házi őrizetről döntő bíróság előtt.\r

\r

","shortLead":"Az ügyészség nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványoz, ezért Gyárfás Tamást haladéktalanul szabadon...","id":"20180419_Hazamehet_Gyarfas_Tamas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d41b7e4a-9b5d-4bbd-9f19-64627ecdd76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13553800-f96c-40b1-8e7a-bf91826b3d11","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Hazamehet_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2018. április. 19. 14:43","title":"Hazamehet Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","shortLead":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","id":"20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbb625d-6abc-4459-888f-9872d0560403","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","timestamp":"2018. április. 19. 20:37","title":"Nem gyanúsítanak senkit Prince halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504148d6-370f-4c4d-a22b-e2d54e55a50f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Javier Bardem nem hiszi el a gyermekmolesztálási vádakat.","shortLead":"Javier Bardem nem hiszi el a gyermekmolesztálási vádakat.","id":"20180420_Ujabb_sztar_allt_ki_Woody_Allen_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=504148d6-370f-4c4d-a22b-e2d54e55a50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98fcef8-3ae5-4ab5-b67e-7333bfbcb944","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Ujabb_sztar_allt_ki_Woody_Allen_mellett","timestamp":"2018. április. 20. 13:43","title":"Újabb sztár állt ki Woody Allen mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg a nyilvánosság előtt férje nélkül.","shortLead":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg...","id":"20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ecc3ba-1259-41b8-8c13-f96fdc57d750","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","timestamp":"2018. április. 19. 14:59","title":"Állítólag first ladyvé tették meg Kim Dzsong Un feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585d44fe-c527-418c-9928-89fc9142a7f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta nem találja hófehér cicáját a békéscsabai kislány, Fanni. Mivel fotója nincs róla, kreatív módon igyekszik a nyomára bukkanni. ","shortLead":"Napok óta nem találja hófehér cicáját a békéscsabai kislány, Fanni. Mivel fotója nincs róla, kreatív módon igyekszik...","id":"20180419_Fantomkeppel_keresi_eltunt_cicajat_egy_csabai_kislany__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585d44fe-c527-418c-9928-89fc9142a7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e683e20-758c-4930-906d-8eaf711c3354","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Fantomkeppel_keresi_eltunt_cicajat_egy_csabai_kislany__foto","timestamp":"2018. április. 19. 17:27","title":"Fantomképpel keresi eltűnt cicáját egy csabai kislány - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lépés lehetővé teszi a gyilkosság felderítéséhez és a tettesek megbüntetéséhez szükséges információcserét a partnerszervezetek között.","shortLead":"A lépés lehetővé teszi a gyilkosság felderítéséhez és a tettesek megbüntetéséhez szükséges információcserét...","id":"20180419_Nemzetkozi_nyomozok_vizsgaljak_a_szlovak_tenyfeltaro_ujsagiro_kivegzeset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17251600-c7ef-4761-a9f7-5b8348064064","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Nemzetkozi_nyomozok_vizsgaljak_a_szlovak_tenyfeltaro_ujsagiro_kivegzeset","timestamp":"2018. április. 19. 14:00","title":"Nemzetközi nyomozók vizsgálják a szlovák tényfeltáró újságíró kivégzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás se nem szabad, se nem tisztességes, bizalmat nem érdemel.","shortLead":"A választás se nem szabad, se nem tisztességes, bizalmat nem érdemel.","id":"20180419_Egyszeruen_senkik_vagytok__a_valasztasi_autokraciarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278bc1fd-ac86-4a8f-9244-87d036a312c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Egyszeruen_senkik_vagytok__a_valasztasi_autokraciarol","timestamp":"2018. április. 19. 12:45","title":"Egyszerűen senkik vagytok – a választási autokráciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli lap érdekképviseleti forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a várakozásoknál lényegesen magasabb emeléssel számolhatnak a versenyszférában dolgozók. ","shortLead":"A kormányközeli lap érdekképviseleti forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a várakozásoknál lényegesen magasabb...","id":"20180420_A_Magyar_Idok_szerint_1213_szazalekos_keresetemeles_jon_a_versenyszferaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d633fb1-7334-4809-a53f-04a52c5d47f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_A_Magyar_Idok_szerint_1213_szazalekos_keresetemeles_jon_a_versenyszferaban","timestamp":"2018. április. 20. 06:39","title":"A Magyar Idők szerint 12-13 százalékos keresetemelés jön a versenyszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]