Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült legyűrni a fertőzést. Az eset egyben figyelmeztetés is, egyre kevésbé hatékonyak az eddig alkalmazott gyógyszerek az újabb kórokozók ellen.","shortLead":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült...","id":"20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b0989f-7f1c-42a6-adf1-113fe014beed","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","timestamp":"2018. április. 20. 19:18","title":"Sikerült meggyógyítani a világ legsúlyosabb gonorrheájával fertőzött férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b649d5-2537-4763-8426-91929071a8be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés több állomás speciális akadálymentesítéséről. ","shortLead":"Szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés több állomás speciális akadálymentesítéséről. ","id":"20180421_Huszbol_18_allomast_akadalymentesitenenek_a_3as_metron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b649d5-2537-4763-8426-91929071a8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd90898-eb9f-4732-af09-b31dbd7c43e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Huszbol_18_allomast_akadalymentesitenenek_a_3as_metron","timestamp":"2018. április. 21. 07:59","title":"Húszból 18 állomást akadálymentesítenének a 3-as metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f6a645-8f11-42c2-b858-6a8f4848cf5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hajlékonnyá válik a világ legkeményebb természetben előforduló anyaga, a gyémánt, ha nanoméretű tűkké alakítják – mutatta be felfedezését egy nemzetközi kutatócsoport a Science című tudományos folyóiratban.","shortLead":"Hajlékonnyá válik a világ legkeményebb természetben előforduló anyaga, a gyémánt, ha nanoméretű tűkké alakítják –...","id":"20180420_sikerult_hajlekonnya_tenni_a_gyemantot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6f6a645-8f11-42c2-b858-6a8f4848cf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be5990-8aff-408f-b5fb-c894fdc73341","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_sikerult_hajlekonnya_tenni_a_gyemantot","timestamp":"2018. április. 20. 12:57","title":"Sikerült hajlékonnyá tenni a gyémántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész már lábadozik. ","shortLead":"A színész már lábadozik. ","id":"20180421_Gerincmutetje_volt_Michael_J_Foxnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6d6541-c874-4cb0-8642-9ada88408eca","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Gerincmutetje_volt_Michael_J_Foxnak","timestamp":"2018. április. 21. 09:43","title":"Gerincműtétje volt Michael J. Foxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berlinbe költözik a magyar származású milliárdos által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) budapesti irodája az osztrák Die Presse szerint.","shortLead":"Berlinbe költözik a magyar származású milliárdos által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) budapesti irodája...","id":"20180419_Bezarja_budapesti_irodajat_Soros_Gyorgy_alapitvanya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b863df99-5682-4b0d-8fd7-6ef7309697c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Bezarja_budapesti_irodajat_Soros_Gyorgy_alapitvanya","timestamp":"2018. április. 19. 19:36","title":"Bezárja budapesti irodáját Soros György alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a14a6b-8436-4a87-9d94-f3ee99d93080","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Konyári Pincészet alapítójának ítélték oda a díjat. ","shortLead":"A Konyári Pincészet alapítójának ítélték oda a díjat. ","id":"20180421_Posztumusz_lett_a_Boraszok_Borasza_a_neves_balatonboglari_borkeszito","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a14a6b-8436-4a87-9d94-f3ee99d93080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6a93b1-a5a2-44b9-ac3c-2656a71a68c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Posztumusz_lett_a_Boraszok_Borasza_a_neves_balatonboglari_borkeszito","timestamp":"2018. április. 21. 09:55","title":"Posztumusz lett a Borászok Borásza a neves balatonboglári borkészítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a8c9b5-d523-48e6-ab2e-371aab4bc3a0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bárkinek a frissen vásárolt autóját berendelhetik majd utólagos környezetvédelmi felülvizsgálatra.","shortLead":"Bárkinek a frissen vásárolt autóját berendelhetik majd utólagos környezetvédelmi felülvizsgálatra.","id":"20180420_kornyezetvedelmi_vizsgalat_unio_emisszio_ellenorzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a8c9b5-d523-48e6-ab2e-371aab4bc3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1103505f-d95a-412d-ba95-c2ddda3124f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_kornyezetvedelmi_vizsgalat_unio_emisszio_ellenorzes","timestamp":"2018. április. 20. 09:21","title":"Szokatlan rendeletet vezet be az EU, de elvileg az érdekünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen állatkínzás miatt.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen...","id":"20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f798e419-e67a-40fc-959a-a6b8724d5bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","timestamp":"2018. április. 20. 21:55","title":"Élő nyuszit dobtak a Szeged Televízió kukájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]