Tokár Tamás veszi át április 28-tól D. Tóth Andrástól az RTL Klub Fókusz és Fókusz Plusz című műsorának vezetését.

A 32 éves Tokár fiatal kora ellenére komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik: dolgozott többek a VIVA TV-nél, készített műsort a VIASAT3-nak, forgatott videós anyagokat az Index.hu számára is, és az RTL Klub nézői jelenleg is láthatják őt az egyik hétvégi magazinműsorban.

"Tíz éve költöztem fel Budapestre, semmim nem volt és senkit nem ismertem. Nagyjából azóta dolgozom a médiában, ahol sok dolgot csináltam már, de most tűnik úgy, hogy a rengeteg munka, a tapasztalatok és a jó embernek megmaradás végre beért. Az elmúlt egy évem nagyon kemény volt, annyit dolgoztam, hogy akár rossz vége is lehetett volna… aztán jött ez. Egyrészt óriási megtiszteltetés, hogy az RTL Klub – Fókusz új műsorvezetője lehetek, másrészt egy álom megvalósulása. Nagyon köszönöm azoknak, akik mindig támogatnak, akiktől sokat tanultam és persze óriási köszönet az RTL Klubnak, valamint a Fókusz csapatának, hogy engem választottak az ország legnézettebb élő infotainment műsorába! Én már most nagyon szeretem az egészet, remélem, Ti is majd engem" – írta a bejelentés után a Facebook-oldalára.

Ahogy korábban megírtuk, D. Tóth András a Best magazinban jelentette be, hogy 14 év után nemcsak az RTL Klubot, de a televíziózást is otthagyja.