[{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hernádi Zsolt 2001 óta vezeti elnök-vezérigazgatóként a társaságot.","shortLead":"Hernádi Zsolt 2001 óta vezeti elnök-vezérigazgatóként a társaságot.","id":"20180419_hernadi_zsolt_marad_a_mol_elnoke_ujabb_ot_evig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c02c1-5ff7-48c8-ae1d-d979c6171ad9","keywords":null,"link":"/kkv/20180419_hernadi_zsolt_marad_a_mol_elnoke_ujabb_ot_evig","timestamp":"2018. április. 19. 19:51","title":"Hernádi Zsolt marad a Mol elnöke újabb öt évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem segített a bank megítélésén, hogy elütötték a számlaszámot. A múlt heti vezércsere óta úgyis a teljes szektor a világ legveszélyesebb bankjának kikiáltott DB-n köszörüli a nyelvét.","shortLead":"Nem segített a bank megítélésén, hogy elütötték a számlaszámot. A múlt heti vezércsere óta úgyis a teljes szektor...","id":"20180421_Teves_szamlara_utaltak_a_Deutsche_Bank_28_milliard__forintjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9a7aed-6894-4986-a052-0d74561cb6ba","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Teves_szamlara_utaltak_a_Deutsche_Bank_28_milliard__forintjat","timestamp":"2018. április. 21. 12:27","title":"Téves számlára utalták a Deutsche Bank 28 milliárd (!) euróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","shortLead":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","id":"20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128247c-a9af-42dd-84f5-82479be85b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","timestamp":"2018. április. 21. 12:59","title":"Videó: feléleszti Flinstone-ékat a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen állatkínzás miatt.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen...","id":"20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f798e419-e67a-40fc-959a-a6b8724d5bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","timestamp":"2018. április. 20. 21:55","title":"Élő nyuszit dobtak a Szeged Televízió kukájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás óta először adott interjút a Kossuth rádiónak Orbán Viktor, aki jókedvűen, boldogan ült be a stúdióba. Szerinte a vesztes ellenzéket nem kell kioktatni, inkább megértéssel kell felé fordulni. Nagy változásokat tervez a Miniszterelnökségen, de Varga Mihályt megtartja.","shortLead":"A választás óta először adott interjút a Kossuth rádiónak Orbán Viktor, aki jókedvűen, boldogan ült be a stúdióba...","id":"20180420_megvedte_a_soros_listat_megallapodna_a_nokkel_orban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4cad03-5d84-44df-b87e-94c49e74ed5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_megvedte_a_soros_listat_megallapodna_a_nokkel_orban","timestamp":"2018. április. 20. 08:30","title":"Orbán megvédte a Soros-listát és megállapodna a nőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cce961b-17df-439b-b9ba-a0ad7b088e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-szkennelésre szakosodott Matterport elkészítette a ma már múzeumként működő Sigmund Freud-ház \"street view-ját\", így néhány kattintással bárki bejárhatja azt.","shortLead":"A 3D-szkennelésre szakosodott Matterport elkészítette a ma már múzeumként működő Sigmund Freud-ház \"street view-ját\"...","id":"20180419_sigmund_freud_haza_matterport","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cce961b-17df-439b-b9ba-a0ad7b088e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f547297-c87a-489c-b2d1-cc9e9bbdce7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_sigmund_freud_haza_matterport","timestamp":"2018. április. 19. 15:03","title":"Körbenézne Freud házában? Mostantól otthonról, a kanapén ülve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bruttó átlagkereset 306 ezer forint a KSH friss adatai szerint, az átlagos nettó kereset pedig 203 ezer forint fölött van.","shortLead":"A bruttó átlagkereset 306 ezer forint a KSH friss adatai szerint, az átlagos nettó kereset pedig 203 ezer forint fölött...","id":"20180420_300_ezer_forintnal_is_magasabb_az_atlagkereset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b76c52-fcf6-41fa-8167-c2246004eba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_300_ezer_forintnal_is_magasabb_az_atlagkereset","timestamp":"2018. április. 20. 09:34","title":"300 ezer forintnál is magasabb az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b836c3ec-88e3-4fb7-ac51-1d4af5a06efc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erdei Bálintnak, az Elios volt társtulajdonosának leginkább ingatlanos tapasztalatai vannak, de az óbudai önkormányzatot meggyőzte, hogy sok vendéglőssel \"működik együtt\". Ez elég volt ahhoz, hogy tíz évre elnyerje a Kolosy téri piac üzemeltetését. ","shortLead":"Erdei Bálintnak, az Elios volt társtulajdonosának leginkább ingatlanos tapasztalatai vannak, de az óbudai...","id":"20180420_erdei_balint_tiborcz_istvan_redwood_kolosy_teri_piac_obuda_hop_on","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b836c3ec-88e3-4fb7-ac51-1d4af5a06efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614581e6-e021-40b4-a93e-772d8abf1ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_erdei_balint_tiborcz_istvan_redwood_kolosy_teri_piac_obuda_hop_on","timestamp":"2018. április. 20. 18:00","title":"Új bulinegyedet csinál a Kolosy térből és buszokkal hoz turistákat Tiborcz üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]