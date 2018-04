Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f208d67b-94b0-477c-a782-86d0b386f655","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valakiknek nem tetszett, hogy leállították az Igenis, miniszterelnök úr! című darab jegyértékesítését. Parádés módon vágtak vissza.","shortLead":"Valakiknek nem tetszett, hogy leállították az Igenis, miniszterelnök úr! című darab jegyértékesítését. Parádés módon...","id":"20180421_Stop_Alfoldi_Meghekkeltek_a_pecsi_Kodaly_Kozpont_oldalat_a_lemondott_eloadas_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f208d67b-94b0-477c-a782-86d0b386f655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596e2d8d-8f47-465d-aa83-4f065c70eaa8","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Stop_Alfoldi_Meghekkeltek_a_pecsi_Kodaly_Kozpont_oldalat_a_lemondott_eloadas_miatt","timestamp":"2018. április. 21. 11:02","title":"Stop Alföldi? Meghekkelték a pécsi Kodály Központ oldalát a lemondott előadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b17e7a-4920-46ac-bff4-d9389e8920b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"II. Erzsébet brit királynő fia, Károly herceg lesz az egykori brit birodalom egykori államait tömörítő szövetség, a Nemzetközösség új vezetője.","shortLead":"II. Erzsébet brit királynő fia, Károly herceg lesz az egykori brit birodalom egykori államait tömörítő szövetség...","id":"20180420_Karoly_herceg_lesz_a_Nemzetkozosseg_feje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b17e7a-4920-46ac-bff4-d9389e8920b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2582e387-3943-489a-8472-8096c67916a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Karoly_herceg_lesz_a_Nemzetkozosseg_feje","timestamp":"2018. április. 20. 16:44","title":"Károly herceg lesz a Nemzetközösség feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78afb73d-b8d0-44d9-bb03-13d82ed79e5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új trükköt tanulnak a cégek: összekötik a dolgozóik orvosi szűrővizsgálatát az adóelkerüléssel.","shortLead":"Új trükköt tanulnak a cégek: összekötik a dolgozóik orvosi szűrővizsgálatát az adóelkerüléssel.","id":"20180421_A_szurovizsgalat_jo_az_adocsalas_rossz__es_a_ketto_egyszerre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78afb73d-b8d0-44d9-bb03-13d82ed79e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258b2d67-f6c4-4282-80eb-90c7b81ec9b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_A_szurovizsgalat_jo_az_adocsalas_rossz__es_a_ketto_egyszerre","timestamp":"2018. április. 21. 17:05","title":"A szűrővizsgálat jó, az adócsalás rossz – és a kettő egyszerre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821d6d86-ab89-4cfe-a490-0a27020fdbb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A délutáni tüntetés miatt már most lezárták a híd egy részét. ","shortLead":"A délutáni tüntetés miatt már most lezárták a híd egy részét. ","id":"20180421_Oriasi_a_dugo_ne_most_akarjon_az_Erzsebet_hid_fele_menni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821d6d86-ab89-4cfe-a490-0a27020fdbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1494e162-4a2c-4564-9d6e-6950f3216aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Oriasi_a_dugo_ne_most_akarjon_az_Erzsebet_hid_fele_menni","timestamp":"2018. április. 21. 09:48","title":"Óriási a dugó, ne most akarjon az Erzsébet híd felé menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01caeb18-b0af-43c2-a67c-b6c294cec595","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban kezdik az irtást.","shortLead":"Korábban kezdik az irtást.","id":"20180422_Hetfon_indul_a_Stop_Szunyogterv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01caeb18-b0af-43c2-a67c-b6c294cec595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadfdbed-64e6-4eb0-bdc0-e1ff22c8f8a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Hetfon_indul_a_Stop_Szunyogterv","timestamp":"2018. április. 22. 14:48","title":"Hétfőn indul a Stop Szúnyog-terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78baf20d-fa5b-4c68-a83f-98a5c5125275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha már Tokióban járt, kipróbálta magát hegesztőként.","shortLead":"Ha már Tokióban járt, kipróbálta magát hegesztőként.","id":"20180422_Igy_hegeszt_Hosszu_Katinka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78baf20d-fa5b-4c68-a83f-98a5c5125275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9f2864-c76a-47ae-b18d-bef14e9d0c5e","keywords":null,"link":"/elet/20180422_Igy_hegeszt_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. április. 22. 13:05","title":"Így hegeszt Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült legyűrni a fertőzést. Az eset egyben figyelmeztetés is, egyre kevésbé hatékonyak az eddig alkalmazott gyógyszerek az újabb kórokozók ellen.","shortLead":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült...","id":"20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b0989f-7f1c-42a6-adf1-113fe014beed","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","timestamp":"2018. április. 20. 19:18","title":"Sikerült meggyógyítani a világ legsúlyosabb gonorrheájával fertőzött férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b3fd68-dd86-457a-95cd-5a8c1c66c88b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Egy senki vagyok, hej, hej, hej, egy senki” – a kormányellenes tüntetőktől sokszor hallott rigmust Simon Kornél színész, rendező is használja. ","shortLead":"„Egy senki vagyok, hej, hej, hej, egy senki” – a kormányellenes tüntetőktől sokszor hallott rigmust Simon Kornél...","id":"20180420_karinthyval_uzent_a_tuntetoknek_szombatra_simon_kornel_rendezo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11b3fd68-dd86-457a-95cd-5a8c1c66c88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d0dcea-ed91-418b-9be5-ff704a680cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_karinthyval_uzent_a_tuntetoknek_szombatra_simon_kornel_rendezo","timestamp":"2018. április. 20. 18:54","title":"Karinthyval üzent a tüntetőknek szombatra Simon Kornél rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]